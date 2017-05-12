EN|RU|UK
Темы дня: Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Политика Украины
  783  15
Все про:Порошенко (12844) военно-гражданская администрация (31) Торецк (21)

 Порошенко создал военно-гражданскую администрацию в Торецке

порошенко

Президент Петр Порошенко создал военно-гражданскую администрацию в Торецке Донецкой области.

Об этом говорится в указе Президента №128 от 12 мая, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: "Машина для сепаров была, что бельмо на глазу": В Торецке сожгли автомобиль волонтера Ельца. ФОТО

Порошенко также поручил руководителю Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины и председателю Донецкой областной военно-гражданской администрации осуществить мероприятия, связанные с образованием Торецкой военно-гражданской администрации.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
нужно біло по всей линии соприкосновения(реально:фронта) еще в августе 14 создавать..тогда от гаУноедов ничего бі не осталось...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Влада мафії не здатна на справді ефективні дії. Ці судоми влади тільки показують її безсістемність та нікчемність.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это человек - противоречия. На картинке обложки все красиво...А сама книга - дрянь.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко создал военно-гражданскую администрацию в Торецке
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти