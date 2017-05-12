 Порошенко создал военно-гражданскую администрацию в Торецке

Об этом говорится в указе Президента №128 от 12 мая, сообщает Цензор.НЕТ.
Порошенко также поручил руководителю Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины и председателю Донецкой областной военно-гражданской администрации осуществить мероприятия, связанные с образованием Торецкой военно-гражданской администрации.
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