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 Экономика, Общество
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Все про:Гослесагентство (13) Юшкевич Кристина (4)

 В Украине уменьшится количество госслужащих в связи с реформированием лесной отрасли, - Юшкевич

Председатель Государственного агентства лесных ресурсов Кристина Юшкевич обнародовала проект Стратегии реформирования лесного хозяйства Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке

В частности, она отметила, что в Стратегии отражено ее видение необходимых реформ отрасли. Также председатель агентства сообщила о результатах выполнения заданий, которые она получила на испытательный срок.

"Наработанные нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения задач, еще проходят согласования в различных министерствах и ведомствах. Их принятие позволит ввести учет древесины для всех постоянных лесопользователей, прозрачные правила продажи древесины, решить вопрос финансирования лесхозов южных и восточных областей. Некоторые из них уже готовы для рассмотрения в правительстве", - отметила Юшкевич.

В отношении электронного учета древесины глава агентства проинформировала, что осталось подключить к системе электронного учета древесины только 7 государственных лесохозяйственных предприятий, входящих в сферу управления Гослесагентства.

"Сейчас продолжается процесс обеспечения их техническими средствами для ЭУД. Таким образом, в сфере Гослесагентства все 297 лесхозов, осуществляющих заготовку и реализацию древесины, будут обеспечены необходимыми устройствами и программным обеспечением", - подчеркнула она.

Юшкевич сообщила о выполненных мероприятиях по внедрению мониторинга вырубок и осуществления учета лесов Украины. "Необходимые шаги уже сделаны. На сайте можно ознакомиться с перечнем лесорубных билетов. Каждый гражданин Украины может в любой момент проверить законность осуществления рубки", - отметила она.

Она добавила, что рабочая группа занимается разработкой механизма для проведения полноценного учета лесов, обновления лесного кадастра и чтобы иметь актуальную информацию для ведения геопортала. Ученые из харьковского научно-исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации занимаются его разработкой.

"Восточный комитет немецкой экономики сможет выделить определенные средства на эти мероприятия. Работаем параллельно с другими международными организациями для обеспечения финансирования этих работ", - написала Юшкевич.

Кроме того, она рассказала о процессе реструктуризации лесохозяйственных госпредприятий. Юшкевич отметила, что это требует широкого обсуждения и имеет значительные временные рамки.

"Рабочая группа занимается этим вопросом. Главной целью должна быть борьба с коррупцией, эффективное управление финансовыми ресурсами, сокращение госслужащих путем реорганизации облуправлений, отделения контрольной функции государственной лесной охраны от хозяйственной деятельности. Параллельно с этим, чтобы исправить дисбаланс в финансировании лесхозов нужно создать государственный Фонд лесного хозяйства", - подчеркнула Юшкевич.

Отметим, что реализация Стратегии реформирования лесного хозяйства Украины предполагает достижение таких результатов, как: сбалансированное, неизнурительное лесоуправление, которое обеспечит экологическую, экономическую и социальную стабильность лесного хозяйства; повышение жизнеспособности, производительности и многофункциональности лесов; укрепление вклада лесного хозяйства в смягчение последствий изменения климата, сохранение биоразнообразия, обеспечение качества воды и борьбы с опустыниванием, развитие туристической инфраструктуры; увеличение лесистости Украины до уровня 20% общей площади страны.

В Украине уменьшится количество госслужащих в связи с реформированием лесной отрасли, - Юшкевич 01В Украине уменьшится количество госслужащих в связи с реформированием лесной отрасли, - Юшкевич 02В Украине уменьшится количество госслужащих в связи с реформированием лесной отрасли, - Юшкевич 03В Украине уменьшится количество госслужащих в связи с реформированием лесной отрасли, - Юшкевич 04В Украине уменьшится количество госслужащих в связи с реформированием лесной отрасли, - Юшкевич 05В Украине уменьшится количество госслужащих в связи с реформированием лесной отрасли, - Юшкевич 06В Украине уменьшится количество госслужащих в связи с реформированием лесной отрасли, - Юшкевич 07В Украине уменьшится количество госслужащих в связи с реформированием лесной отрасли, - Юшкевич 08В Украине уменьшится количество госслужащих в связи с реформированием лесной отрасли, - Юшкевич 09В Украине уменьшится количество госслужащих в связи с реформированием лесной отрасли, - Юшкевич 10В Украине уменьшится количество госслужащих в связи с реформированием лесной отрасли, - Юшкевич 11В Украине уменьшится количество госслужащих в связи с реформированием лесной отрасли, - Юшкевич 12В Украине уменьшится количество госслужащих в связи с реформированием лесной отрасли, - Юшкевич 13В Украине уменьшится количество госслужащих в связи с реформированием лесной отрасли, - Юшкевич 14В Украине уменьшится количество госслужащих в связи с реформированием лесной отрасли, - Юшкевич 15В Украине уменьшится количество госслужащих в связи с реформированием лесной отрасли, - Юшкевич 16


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картинки красиво нарисовали но! до тех пор пока лесная охорона в подчинении директоров лесхозов которые первые рубщики толку не будет. второе это выдача сертификатов происхождения при экспорте древесины и изделий из нее должна производится с учетом реальных рубок а не фантазий лесного агентства. а то на один участок взяли а вырубили пять.
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Что? Пилять уже нечего и грызть уже чинушам нехрен. При "этих" всё приходит у упадок.
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То, что уборщиц и дворников уволили - это понятно. А сколько бюрократии набрали, чтобы подобные картинки рисовали?
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Видать наводят порядок в грабеже лесов . Пример берут с грабежа Армии . Согласно квот Армию грабит Петя . Так вот раньше при бандитах грабеж шёл хаотично через десятки смотрящих . Петя настоящий хозяин ! При Генштабе создан Центр по фальсификации тендеров на поставки на фронт . Теперь грабеж проходит цивильно и централизовано . Смотрящий от Пети Бирюков . Это вам не беспорядок как у Яныка .
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поздравляю однотуровых мерзавцев!

Алексей Кучеренко
32 мин ·

Я ни в коем случае не хочу испортить евроликование.
Я сам ошалел от счастья!
Единственное, хочу очень тактично обратить Ваше внимание на одну маленькую Постанову КМУ N187.

В соответствие с ней Минэнерго шо 1 июля обязано обнародовать новую цену на газ, которая вступит в силу с 1 октября 2017.
Так вот, по оценке новая и свежая" европейская" цена с "немецкого хаба" будет в районе 9500 грн за тыс м куб.
А что Вы хотели?!
Просто так в Европу ездить??
NB. Обращаю Ваше внимание, что
1. И при старой цене 70 процентов расчетов за газ идут через субсидии и льготы и лишь 30 процентов платится "живьём".
2. Нераспределённая (!!!) прибыль Укргаздобычи на 1 апреля составляет около 25 (!!!) миллиардов грн.
3. Ожидаемый рост тарифов на тепло - плюс 50 процентов.
4. Долги ТКЭ перед Нефтегазом составляют 25 млрд грн.
Извините, пошёл "праздничный" тост дослушивать.)
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249865173
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ну правильно... лесов уже на всех лесников не хватает.
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Ну и правильно. Нет лесов - не нужны и служащие.
Начинайте вывозить чернозем.
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лучше б их вырубали вместе реформы вырубания лесов
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Опаньки... Крутил колесико мыши и все - гафики, гафики, презентации... Палец устал крутить. Сначала так сократили леса, что пора сократить лесников. Совершенно верно! Лесники - водятся, тока в лесах. Нет леса? Нет и лесников. Логика - однако!
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ліс вже "реформировали" у лісі не лишилося ні одного дуба і ні одної "ділової" сосни...лишилося "дореформировать" березу і граб (на дрова) і років на 70-90 можна розганяти всю цю "лісову" камарілью...або перейменувати їх на міністерство пеньків та хмизу
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ Украине уменьшится количество госслужащих в связи с реформированием лесной отрасли, - Юшкевич
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