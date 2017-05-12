 В Украине уменьшится количество госслужащих в связи с реформированием лесной отрасли, - Юшкевич

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке
В частности, она отметила, что в Стратегии отражено ее видение необходимых реформ отрасли. Также председатель агентства сообщила о результатах выполнения заданий, которые она получила на испытательный срок.
"Наработанные нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения задач, еще проходят согласования в различных министерствах и ведомствах. Их принятие позволит ввести учет древесины для всех постоянных лесопользователей, прозрачные правила продажи древесины, решить вопрос финансирования лесхозов южных и восточных областей. Некоторые из них уже готовы для рассмотрения в правительстве", - отметила Юшкевич.
В отношении электронного учета древесины глава агентства проинформировала, что осталось подключить к системе электронного учета древесины только 7 государственных лесохозяйственных предприятий, входящих в сферу управления Гослесагентства.
"Сейчас продолжается процесс обеспечения их техническими средствами для ЭУД. Таким образом, в сфере Гослесагентства все 297 лесхозов, осуществляющих заготовку и реализацию древесины, будут обеспечены необходимыми устройствами и программным обеспечением", - подчеркнула она.
Юшкевич сообщила о выполненных мероприятиях по внедрению мониторинга вырубок и осуществления учета лесов Украины. "Необходимые шаги уже сделаны. На сайте можно ознакомиться с перечнем лесорубных билетов. Каждый гражданин Украины может в любой момент проверить законность осуществления рубки", - отметила она.
Она добавила, что рабочая группа занимается разработкой механизма для проведения полноценного учета лесов, обновления лесного кадастра и чтобы иметь актуальную информацию для ведения геопортала. Ученые из харьковского научно-исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации занимаются его разработкой.
"Восточный комитет немецкой экономики сможет выделить определенные средства на эти мероприятия. Работаем параллельно с другими международными организациями для обеспечения финансирования этих работ", - написала Юшкевич.
Кроме того, она рассказала о процессе реструктуризации лесохозяйственных госпредприятий. Юшкевич отметила, что это требует широкого обсуждения и имеет значительные временные рамки.
"Рабочая группа занимается этим вопросом. Главной целью должна быть борьба с коррупцией, эффективное управление финансовыми ресурсами, сокращение госслужащих путем реорганизации облуправлений, отделения контрольной функции государственной лесной охраны от хозяйственной деятельности. Параллельно с этим, чтобы исправить дисбаланс в финансировании лесхозов нужно создать государственный Фонд лесного хозяйства", - подчеркнула Юшкевич.
Отметим, что реализация Стратегии реформирования лесного хозяйства Украины предполагает достижение таких результатов, как: сбалансированное, неизнурительное лесоуправление, которое обеспечит экологическую, экономическую и социальную стабильность лесного хозяйства; повышение жизнеспособности, производительности и многофункциональности лесов; укрепление вклада лесного хозяйства в смягчение последствий изменения климата, сохранение биоразнообразия, обеспечение качества воды и борьбы с опустыниванием, развитие туристической инфраструктуры; увеличение лесистости Украины до уровня 20% общей площади страны.
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Алексей Кучеренко
32 мин ·
Я ни в коем случае не хочу испортить евроликование.
Я сам ошалел от счастья!
Единственное, хочу очень тактично обратить Ваше внимание на одну маленькую Постанову КМУ N187.
В соответствие с ней Минэнерго шо 1 июля обязано обнародовать новую цену на газ, которая вступит в силу с 1 октября 2017.
Так вот, по оценке новая и свежая" европейская" цена с "немецкого хаба" будет в районе 9500 грн за тыс м куб.
А что Вы хотели?!
Просто так в Европу ездить??
NB. Обращаю Ваше внимание, что
1. И при старой цене 70 процентов расчетов за газ идут через субсидии и льготы и лишь 30 процентов платится "живьём".
2. Нераспределённая (!!!) прибыль Укргаздобычи на 1 апреля составляет около 25 (!!!) миллиардов грн.
3. Ожидаемый рост тарифов на тепло - плюс 50 процентов.
4. Долги ТКЭ перед Нефтегазом составляют 25 млрд грн.
Извините, пошёл "праздничный" тост дослушивать.)
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249865173
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Начинайте вывозить чернозем.
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