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 Необходимо оказать давление на Россию для решения конфликта на Донбассе, - Могерини

могерини

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини призвала оказать давление на Россию для решения конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Сейчас мы должны обеспечить, чтобы регулирование конфликта в Украине через Минский процесс привело к определенным результатам, а не думать об изменении формата", - сказала она в пятницу, открывая в Таллине конференцию Леннарта Мери (Lennart Meri) "Перед рассветом темнее всего? Война за доверие и как ее выиграть".

По ее словам, следует "продолжить поддержку французов и немцев в этом формате, помогать нашим украинским друзьям и обеспечить, чтобы они проделали свою часть".

"Мы должны также оказать давление на Россию", - подчеркнула глава европейской дипломатии.

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Ф.Могарини считает, что Россия сделала ставку на крушение Украины под воздействием войны. "Этого не произошло и мы должны помочь позитивным процессам в Украине", - заявила глава внешней политики ЕС.
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Для вирішення проблеми на Донбасі - треба якнайшвидше замінити однотурового головнокомандуючого. Справжній головнокомандувач вирішить проблему за одну ніч.
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Google Украина приглашает на просмотр прямой трансляции финала конкурса «Евровидение 2017» на официальном YouTube-канале 13 мая в 22:00 Необходимо оказать давление на Россию для решения конфликта на Донбассе, - Могерини - Цензор.НЕТ 4501
Компания Google Украина сообщила о том, что прямая трансляция песенного конкурса «Евровидение» возвращается на YouTube. В этом году зрители со всего мира могут наблюдать все три прямые трансляции конкурса, который проходит в столице Украины Киеве, на официальном YouTube-канале Евровидения.
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Проблема решается просто;
Или ультиматум в СБ ООН ввод контингента или Украина отказывается от ОРДИЛО, то есть не станет играть в игру России (и возможно США)

Или спецоперация где минимум два города Луганск и Донецк, перейдут под контроль Украины. ОРДИЛО всё больше прижмётся к России и вынуждена будет делать "столицы" в Алчевске и Амросиевке.

Или ОРДИЛО впихнуть Путину в Россию. Положительно будет то, что Россия наконец возьмёт на себя политическую ответственность. И нужно понимать, что из Крыма россияне не стреляют и не воюют гибридно и вообще никак. Тоже будет, если ОРДИЛО впихнуть в Россию. Вести открытую войну Россия не будет.

Всё остальное,- это шатуны, гибридная война на десятилетия при этом Россия, получит больше политических выгод, так как пока не понятна в этом всём "игра" ЕС, США, Китая и Израиля.
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Плюнут в глаза на совбезе. Обеспокоенность и озабоченность уже были. Что ещё могут паркетные стратеги.
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давить нужно на шею..а не по хвостам хлопать...
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Ай-яй-яй! Случилось чудо! Слепые прозрели!!! Глядишь, ещё и поумнеют.
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Військова техніка США на передову не потрапляє, - ізраїльський інструктор виступив з резонансною заявою
Цві Аріелі наголосив, що в США все більше знаходить відгук позиція посилити контроль над тим, як Україна використовує отриману допомогу.Необходимо оказать давление на Россию для решения конфликта на Донбассе, - Могерини - Цензор.НЕТ 8006Цві Аріелі. Фото: 24 Канал.
Ізраїльський військовий інструктор Цві Аріелі заявив, що військова техніка, яку США в якості допомоги постачають Україні, не з'являється на лінії фронту в зоні АТО. Про це він повідомив в інтерв'ю "Апострофу", передають Патріоти України."Якщо американські артилерійські радари стоять кілометрах в 10-20 від лінії фронту - щоб не загубилися і не пошкодилися - є від них користь? Якщо ця допомога не доходить до самого передка - я не бачу в неї ніякого сенсу ", - запитує Аріелі.Він підкреслив, що в США все більше знаходить відгук позиція посилити контроль над тим, як Україна використовує отриману допомогу. Також Аріелі вважає гарним фактом те, що президентом США став саме Дональд Трамп, оскільки, за словами військового інструктора, він є прагматиком.
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это он о каких радарах? один сепары отжали, а второй сломался при разгрузке. он о чём?
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Дело в том, что нашей ненасытной своре, уже глубоко насрать на вот это все. Лыжи салом уже смазали, чемоданы собрали, ждут свистка. Так что куда там шо попало, куда не попало...
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Я уже писал в других темах о политике Фейсбук. Там один террорист на фото в своем профиле топчет флаг Украины: https://www.facebook.com/lincha.as?fref=ts
При многочисленных петициях на Фейсбук приходит ответ - все в рамках закона. Дошли сведения, что русскоязычную версию контролируют представители рф. МинИнформполитики и МИД не реагируют на эту проблему. А на словах - собираются оказать давление на агрессора.
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могерини врет: у них нет никаких механизмов и рычагов давления на хуйло.
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Павел Пряников24 мин · "На АЗС сети «Газпромнефть» в Омске черному кофе американо вернули прежнее название - от «руссиано» отказались и все городские кафе".
Кругом измена, трусость и обман.)))))
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Konstantin Kukushkin1 ч · В Госдуру РФ внесли проект о лицензировании колдунов. А вы говорите они в 16й век летят. Х@й там - сразу в каменный.
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Вот это- ответ на вопрос: А когда же??? Цитирую: "помогать нашим украинским друзьям и обеспечить, чтобы они проделали свою часть".(с) Это означает, АТО не закончится никогда. По крайней мере- для меня. Я просто не успею увидеть его окончания. Возраст, знаете ли...
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Так мореман. Не вешай нос. Ради разооброазия можешь еще пару раз поджениться.
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"Могерини призвала оказать давление на Россию..." Кого она призвала? "Сейчас мы должны обеспечить..." Ну опять же-кто-мы? По ее словам, следует "продолжить поддержку французов и немцев..."Кому продолжить поддержку французов и немцев?
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Роздавити потрібно одного коротенького пі#дюка, решта буде пинать його ногами і лепетати: яж казав - ху#ло, а ви сцарь, сцарь...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНеобходимо оказать давление на Россию для решения конфликта на Донбассе, - Могерини
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