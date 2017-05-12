 Необходимо оказать давление на Россию для решения конфликта на Донбассе, - Могерини

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сейчас мы должны обеспечить, чтобы регулирование конфликта в Украине через Минский процесс привело к определенным результатам, а не думать об изменении формата", - сказала она в пятницу, открывая в Таллине конференцию Леннарта Мери (Lennart Meri) "Перед рассветом темнее всего? Война за доверие и как ее выиграть".
По ее словам, следует "продолжить поддержку французов и немцев в этом формате, помогать нашим украинским друзьям и обеспечить, чтобы они проделали свою часть".
"Мы должны также оказать давление на Россию", - подчеркнула глава европейской дипломатии.
Ф.Могарини считает, что Россия сделала ставку на крушение Украины под воздействием войны. "Этого не произошло и мы должны помочь позитивным процессам в Украине", - заявила глава внешней политики ЕС.
1208 24
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
США готовы и в дальнейшем привлекаться к тому, чтобы заставить Россию выполнять Минские соглашения, - Климкин(9)
Российские офицеры пытаются сбежать с Донбасса в Сирию, - ГУР(97)
Боевики обстреляли Станицу Луганскую, полностью сгорел частный дом, - ОВГА. ФОТОрепортаж(25)
Враг открывал огонь по позициям ВСУ из 120- и 82-мм минометов, гранатометов и БМП. За сутки - 53 обстрела, - штаб(8)
ВВС: Нечто новое. По отношению к Грузии Россия применяет прием «ползучей аннексии»(5)
Миссия ОБСЕ зафиксировала 905 взрывов на Донбассе 9-10 мая(13)
"Минск" - лучший формат для сдерживания Путина, - Расмуссен(128)
Ответить
Компания Google Украина сообщила о том, что прямая трансляция песенного конкурса «Евровидение» возвращается на YouTube. В этом году зрители со всего мира могут наблюдать все три прямые трансляции конкурса, который проходит в столице Украины Киеве, на официальном YouTube-канале Евровидения.
Ответить
Ответить
Ответить
Или ультиматум в СБ ООН ввод контингента или Украина отказывается от ОРДИЛО, то есть не станет играть в игру России (и возможно США)
Или спецоперация где минимум два города Луганск и Донецк, перейдут под контроль Украины. ОРДИЛО всё больше прижмётся к России и вынуждена будет делать "столицы" в Алчевске и Амросиевке.
Или ОРДИЛО впихнуть Путину в Россию. Положительно будет то, что Россия наконец возьмёт на себя политическую ответственность. И нужно понимать, что из Крыма россияне не стреляют и не воюют гибридно и вообще никак. Тоже будет, если ОРДИЛО впихнуть в Россию. Вести открытую войну Россия не будет.
Всё остальное,- это шатуны, гибридная война на десятилетия при этом Россия, получит больше политических выгод, так как пока не понятна в этом всём "игра" ЕС, США, Китая и Израиля.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Цві Аріелі наголосив, що в США все більше знаходить відгук позиція посилити контроль над тим, як Україна використовує отриману допомогу.Цві Аріелі. Фото: 24 Канал.
Ізраїльський військовий інструктор Цві Аріелі заявив, що військова техніка, яку США в якості допомоги постачають Україні, не з'являється на лінії фронту в зоні АТО. Про це він повідомив в інтерв'ю "Апострофу", передають Патріоти України."Якщо американські артилерійські радари стоять кілометрах в 10-20 від лінії фронту - щоб не загубилися і не пошкодилися - є від них користь? Якщо ця допомога не доходить до самого передка - я не бачу в неї ніякого сенсу ", - запитує Аріелі.Він підкреслив, що в США все більше знаходить відгук позиція посилити контроль над тим, як Україна використовує отриману допомогу. Також Аріелі вважає гарним фактом те, що президентом США став саме Дональд Трамп, оскільки, за словами військового інструктора, він є прагматиком.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
При многочисленных петициях на Фейсбук приходит ответ - все в рамках закона. Дошли сведения, что русскоязычную версию контролируют представители рф. МинИнформполитики и МИД не реагируют на эту проблему. А на словах - собираются оказать давление на агрессора.
Ответить
Ответить
Ответить
Кругом измена, трусость и обман.)))))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить