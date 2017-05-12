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 Задержан организатор титушек, избивавших ветеранов АТО в Днепре, - Нацполиция

аваков титушки днепр_город

Полиция Днепропетровской области задержала мужчину, который управлял "титушками" во время событий 9 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, о б этом "Украинской правде" сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Силы полицейских, сотрудников спецподразделений и уголовного розыска криминальной полиции Днепра сегодня задержали человека, который руководил действиями "титушек" в Днепре под памятником Славы. Этот деятель и ранее привлекался к уголовной ответственности", - отметил Аваков.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": "Еще трое "орлов вилкула" задержаны и арестованы судом в Днепре, - Аваков. ФОТОрепортаж

На уточняющий вопрос, представитель Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что задержание произошло в Новомосковске.

Это 27-летний местный житель, который имеет богатое уголовное прошлое. Именно он руководил действиями молодых людей, которые жестоко избили ветеранов АТО", - сообщил он.

"Полиция установила его место нахождения и доставила в прокуратуру Днепропретровской области для проведения следственных действий", - добавил Тракало.

Он уточнил, что задержание происходило в пятницу днем. По состоянию на 17:10 с задержанным следователи прокуратуры и Нацполіції проводят следственные действия.

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Менты,мой вам совет,добрый.Торбите тейпы криминальные кавказские.Бо начнут,торбить вас
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Лист прихильника вілкула до мера Дніпра ФІілатова....
Задержан организатор титушек, избивавших ветеранов АТО в Днепре, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 891
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Виталик Драган не отличает член от пальца, раз считает вилкула не инородцем.
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А ты давно видел по телевизору или в нете экипировку наши солдат на фронте, или ты можеш по фото определить класс бронежилета?
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я нє відєл. я в ньому воював. що ти мені хочеш доказать ?
цим уродам тільки нахоботників на йопла не хватає. а так все є.
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да набери бронік Темп 3000. подивись спершу потім будеш єкспєрдом.
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Как бы не вышло следующим образом-или на поруки,или под залог,или домашний арест,да и то ночной,и т.д. и т.п.От нашего суда можно каких угодно кренделей ожидать.
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Пока вилкула не линчуют по закону так и будут подсовывать шестёрок ...
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Больно , конечно видеть вилкула на свободе, оч ндеюсь что ему дадут хороший срок
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Мусор, тебя кормит налогоплательщик, а ты мусор. Мусор не будь мусором. Книги, хоть читай быдло.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержан организатор титушек, избивавших ветеранов АТО в Днепре, - Нацполиция
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