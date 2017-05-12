 Задержан организатор титушек, избивавших ветеранов АТО в Днепре, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, о б этом "Украинской правде" сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Силы полицейских, сотрудников спецподразделений и уголовного розыска криминальной полиции Днепра сегодня задержали человека, который руководил действиями "титушек" в Днепре под памятником Славы. Этот деятель и ранее привлекался к уголовной ответственности", - отметил Аваков.
На уточняющий вопрос, представитель Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что задержание произошло в Новомосковске.
Это 27-летний местный житель, который имеет богатое уголовное прошлое. Именно он руководил действиями молодых людей, которые жестоко избили ветеранов АТО", - сообщил он.
"Полиция установила его место нахождения и доставила в прокуратуру Днепропретровской области для проведения следственных действий", - добавил Тракало.
Он уточнил, что задержание происходило в пятницу днем. По состоянию на 17:10 с задержанным следователи прокуратуры и Нацполіції проводят следственные действия.
10936 115
Первый днепровский титушка уже за решеткой - арестован на 2 месяца, - Аваков. ФОТО+ВИДЕО(266)
По событиям 9 мая в Днепре 7 "титушек" задержаны, еще 7 - установлены и разыскиваются, - советник мэра Музыка(83)
Авторов фильма-расследования об убийстве Шеремета вызовут на допрос, - Аваков(53)
Следственные действия по делу об убийстве Шеремета скорректировали после публикации расследования журналистов, - Аваков(43)
Аваков: 9 мая правоохранители будут жестко реагировать на антиукраинскую символику(0)
Опознаны шесть днепровских "титушек", причастных к избиению ветеранов АТО, - волонтер. ФОТОрепортаж(416)
Полный разгром бандгруппировки "Оппоблок", аресты "титушни" и организаторов кремлевского шабаша в Днепре, единственное, что может остановить человеческий гнев, - Ярош(25)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
цим уродам тільки нахоботників на йопла не хватає. а так все є.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://youtu.be/qE05DhhO-aA?t=1089
Ответить