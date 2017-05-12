 Важно обеспечить права всех участников процесса в делах Януковича, чтобы получить легитимный приговор, - Горбатюк

Об этом заявил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
Что касается дела о госизмене, заседание по которому должно состояться 18 мая, Горбатюк отметил несоответствия в законодательстве.
"Мы это производство не завершали, и мне сложно сказать об обстоятельствах рассмотрения и перспективах этого производства. Я отмечал несоответствия действующего законодательства о заочном судопроизводстве требованиям международных конвенций и практике Европейского суда", - отметил он.
Также Горбатюк заявил, что, по его мнению, рассмотрение дела о незаконной передаче Януковичу угодья в Сухолучье затягивается.
"По длительности рассмотрения, по моему мнению, процесс затягивается, потому что обвинительный акт находится в суде с лета прошлого года, и если бы вовремя рассматривался, то уже можно было бы получить решение по делу", - заявил прокурор.
"Важно, чтобы как в этом, так и другом судебном процессе принимались все меры, обеспечивающие права участников процесса, чтобы получить легитимный приговор", - резюмировал он.
15 июня 2016 года Департамент спецрасследований ГПУ направил в суд обвинительный акт в отношении 18 человек, среди которых - бывшая глава Киевской ОГА Вера Ульянченко, а также директор Днепровско-Тетеревского государственного лесоохотничьего хозяйства Николай Гордийчук, помощник премьер-министра (2007 год) Николай Коломиец, директор ООО "Дом Лесника" Юрий Булава и другие.
Что касается другого дела, Оболонский районный суд Киева 4 мая начал подготовительное заседание в деле о госизмене Януковича. Защита просила суд отложить подготовительное заседание до решения Апелляционного суда об изменении подсудности дела, однако ходатайство было отклонено. Суд также разрешил организовать видеоконференцию для участия Януковича в заседании по делу о госизмене. Следующее заседание состоится 18 мая.
Как известно, 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.
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Респект за просту правду!!!!!!!!
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Соромно таку галіматню читати...
Луценка в один день призначили, а тут за стільки часу забрехалися усі, махніцький шокін ярема ну і Луценко не пас задніх. Чистої води договорняк!!!!
Соромно перед батьками загиблих та скалічених національно свідомих патріотів Украіни!!!
Сьогоднішніх керманичів серед них немає!!!!
Жити по-новому, як обіцяв Порошенко ....
Отака херня на виході...
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