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 Политика Украины
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 Важно обеспечить права всех участников процесса в делах Януковича, чтобы получить легитимный приговор, - Горбатюк

В делах Виктора Януковича важно принять все меры, обеспечивающие права участников судебного процесса, чтобы получить легитимный приговор.

Об этом заявил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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Что касается дела о госизмене, заседание по которому должно состояться 18 мая, Горбатюк отметил несоответствия в законодательстве.

"Мы это производство не завершали, и мне сложно сказать об обстоятельствах рассмотрения и перспективах этого производства. Я отмечал несоответствия действующего законодательства о заочном судопроизводстве требованиям международных конвенций и практике Европейского суда", - отметил он.

Также Горбатюк заявил, что, по его мнению, рассмотрение дела о незаконной передаче Януковичу угодья в Сухолучье затягивается.

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"По длительности рассмотрения, по моему мнению, процесс затягивается, потому что обвинительный акт находится в суде с лета прошлого года, и если бы вовремя рассматривался, то уже можно было бы получить решение по делу", - заявил прокурор.

"Важно, чтобы как в этом, так и другом судебном процессе принимались все меры, обеспечивающие права участников процесса, чтобы получить легитимный приговор", - резюмировал он.

15 июня 2016 года Департамент спецрасследований ГПУ направил в суд обвинительный акт в отношении 18 человек, среди которых - бывшая глава Киевской ОГА Вера Ульянченко, а также директор Днепровско-Тетеревского государственного лесоохотничьего хозяйства Николай Гордийчук, помощник премьер-министра (2007 год) Николай Коломиец, директор ООО "Дом Лесника" Юрий Булава и другие.

Что касается другого дела, Оболонский районный суд Киева 4 мая начал подготовительное заседание в деле о госизмене Януковича. Защита просила суд отложить подготовительное заседание до решения Апелляционного суда об изменении подсудности дела, однако ходатайство было отклонено. Суд также разрешил организовать видеоконференцию для участия Януковича в заседании по делу о госизмене. Следующее заседание состоится 18 мая.

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Как известно, 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.
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ну так соблюдайте, делайте уже что-нибудь, а то будет как с Небесной Сотней, преступление есть, а преступников нет
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там столько "косяков", что реально безперспективняковое дело....
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Для горбатюка важно чтобы такие дела как расследование Майдана и суд над федорычом длился годами. Звания, квартиры, премии за переработку и так далее. Все за наш счет.
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Дважды не сидевший сядет в третий раз,уж е не шапки и изнасилование..БОГ ЛЮБИТ ТРОЙЦУ
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Удравший в Лондон на самолёте перед 2 Мировой нацист Рудольф Гэсс вообще никого не убил в своей жизни и в войне участия не принимал,но сидел...
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Все познается в сравнении. Порошенко и его сподвижники уже на два приговора наработали. По сравнению с Януковичем. С этим что делать будем?
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🇺🇦❤️⚔🌻
Соромно таку галіматню читати...
Луценка в один день призначили, а тут за стільки часу забрехалися усі, махніцький шокін ярема ну і Луценко не пас задніх. Чистої води договорняк!!!!
Соромно перед батьками загиблих та скалічених національно свідомих патріотів Украіни!!!
Сьогоднішніх керманичів серед них немає!!!!
Жити по-новому, як обіцяв Порошенко ....
Отака херня на виході...
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Интересно,когда же будет хоть какой нибудь приговор.А сколько мразей спокойно себе гуляют,вместо того,что бы сидеть в тюряге,считать замучаешся.Вот уж действительно-наш суд самый гуманный в мире.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВажно обеспечить права всех участников процесса в делах Януковича, чтобы получить легитимный приговор, - Горбатюк
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