EN|RU|UK
Темы дня: Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Политика Украины
  448  5
Все про:ВАСУ (249) гражданство (562) Артеменко_Андрей (67)

 ВАСУ открыл производство по заявлению Артеменко о лишении его гражданства

артеменко

Высший административный суд Украины решил открыть производство в административном деле по заявлению внефракционного народного депутата Украины Андрея Артеменко о лишении его украинского гражданства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Радио Свобода " сообщила пресс-секретарь Высшего административного суда Украины Галина Гаевская.

По ее словам, пока дата рассмотрения дела еще не назначили, стороны должны получить определение об открытии производства и материалы этого дела.

"Данное постановление и материалы, которые поданы, будут высланы сторонам по делу. Предложено президенту Украины в течение 5 дней от того дня, как он получит эти документы, подготовить возражения на этот иск. Затем эти документы вместе с отрицанием судья будет рассматривать и назначать уже день рассмотрения дела", - сказала Гаевская.

Также она отметила, что рассматривать это дело будет судебная коллегия из пяти судей, в соответствии с законодательством.

Также читайте: Артеменко просит Высший админсуд отменить указ Порошенко о лишении его украинского гражданства

Как сообщалось ранее, 5 мая Государственная миграционная служба подтвердила, что Порошенко прекратил гражданство Украины Артеменко и считает такое решение законным.

Ранее народный депутат Дмитрий Линько (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) обнародовал на своей странице в Фейсбук копию указа о лишении украинского гражданства депутата Андрея Артеменко и бывшего исполняющего обязанности заместителя председателя Одесской ОГА Саши Боровика.

Напоминаем, издание The New York Times выяснило, что нардеп из фракции Ляшко Артеменко предлагал советнику Трампа план сдачи Крыма в аренду России на 100 лет. Такое заявление вызвало большой общественный резонанс. В частности, представитель Президента Герасимов заявил: "За этими вещами стоят россияне ". А глава комитета ВР по иностранным делам Гопко отметила: "Рада должна отреагировать на призывы парламентариев, поддерживающих позицию Кремля ". Нардеп (БПП) Лещенко заявил: "План Артеменко" - на самом деле план Левочкина-Бойко/Суркова ". А нардеп (БПП) Фриз направила в СБУ запрос относительно "плана Артеменко". Глава Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров потребовал: "ГПУ надо выйти с предложением о снятии депутатского иммунитета с Артеменко и привлечь его к уголовной ответственности ". А фракция Радикальной партии исключила Артеменко из своего состава. А глава партии Ляшко потребовал от СБУ расследовать публикацию Артеменко о плане по передаче Крыма в аренду РФ. Сам Артеменко объяснил свой "план" следующим образом: "Это сделано для того, чтобы Путин и Трамп подписали мирное соглашение насчет Украины ".

Прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся в Киеве, открыла уголовное производство по подозрению Артеменко в государственной измене.

Артеменеко в свою очередь заявил, что имел мандат от Ляшко на путешествия в США и мирный план. "Это была инициатива Радикальной партии", - сказал он.

С переводом полного текста статьи в The New York Times о "плане Артеменко" можно ознакомиться здесь.

Позже выяснилось, что у Артеменко есть гражданство Канады.

 перейти на форум
 
 
VEhrdlVXdE9SMEV3V1V4UmRHUkRPREJNV0ZGMlpFTTJNRXcxWmpCS1JGRjJaRU13TUZsRVVYUmtRelZNZVM5UmN6bEhRVEJNUkZGMGRFTXdNRXhFVVhaa1IwSXdXVXhSYzNSREsyWk9RMU13U2tSUmIyUkRhZz09
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Артьомєнко та Боровик мають бути визнані громадянами України, бо ніхто не має права позбавляти громадян України українського громадянства - це норма Конституції!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А какого именно, канадского, украинского или ещёкакого? Подозренье имею, что это судьи ВАСУ просто хотят знать для себя, как легитимными корочками других государств обзавестись можно в качестве запасного аэродрома.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всеобщей декларацией прав человека (статья 15) установлено, что каждый человек имеет право на гражданство и никто не может быть произвольно лишен своего гражданства. Исходя из этого ч. 1 ст. 25 Конституции провозглашает, что гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство. Есть Конституция гарантирует гражданам Украины при любых обстоятельствах сохранение гражданства и соответствующее со стороны государства.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да но лишить этого продажного кацапского холуя можно просто повесить или расстрелячть его гадкого предателя за его страшное преступление против государства Украина и украинского народа как изменика. И каким гражданином тогда будет эта продажная тварь когда станет дохлой ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Жирный кот сбежавшего ЗЭКА ВАСУ, он очень любит дорогую колбасу. А без этой колбасы )(уй что получишь от ВАСЫ!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВАСУ открыл производство по заявлению Артеменко о лишении его гражданства
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти