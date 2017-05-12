 ВАСУ открыл производство по заявлению Артеменко о лишении его гражданства

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Радио Свобода " сообщила пресс-секретарь Высшего административного суда Украины Галина Гаевская.
По ее словам, пока дата рассмотрения дела еще не назначили, стороны должны получить определение об открытии производства и материалы этого дела.
"Данное постановление и материалы, которые поданы, будут высланы сторонам по делу. Предложено президенту Украины в течение 5 дней от того дня, как он получит эти документы, подготовить возражения на этот иск. Затем эти документы вместе с отрицанием судья будет рассматривать и назначать уже день рассмотрения дела", - сказала Гаевская.
Также она отметила, что рассматривать это дело будет судебная коллегия из пяти судей, в соответствии с законодательством.
Как сообщалось ранее, 5 мая Государственная миграционная служба подтвердила, что Порошенко прекратил гражданство Украины Артеменко и считает такое решение законным.
Ранее народный депутат Дмитрий Линько (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) обнародовал на своей странице в Фейсбук копию указа о лишении украинского гражданства депутата Андрея Артеменко и бывшего исполняющего обязанности заместителя председателя Одесской ОГА Саши Боровика.
Напоминаем, издание The New York Times выяснило, что нардеп из фракции Ляшко Артеменко предлагал советнику Трампа план сдачи Крыма в аренду России на 100 лет. Такое заявление вызвало большой общественный резонанс. В частности, представитель Президента Герасимов заявил: "За этими вещами стоят россияне ". А глава комитета ВР по иностранным делам Гопко отметила: "Рада должна отреагировать на призывы парламентариев, поддерживающих позицию Кремля ". Нардеп (БПП) Лещенко заявил: "План Артеменко" - на самом деле план Левочкина-Бойко/Суркова ". А нардеп (БПП) Фриз направила в СБУ запрос относительно "плана Артеменко". Глава Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров потребовал: "ГПУ надо выйти с предложением о снятии депутатского иммунитета с Артеменко и привлечь его к уголовной ответственности ". А фракция Радикальной партии исключила Артеменко из своего состава. А глава партии Ляшко потребовал от СБУ расследовать публикацию Артеменко о плане по передаче Крыма в аренду РФ. Сам Артеменко объяснил свой "план" следующим образом: "Это сделано для того, чтобы Путин и Трамп подписали мирное соглашение насчет Украины ".
Прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся в Киеве, открыла уголовное производство по подозрению Артеменко в государственной измене.
Артеменеко в свою очередь заявил, что имел мандат от Ляшко на путешествия в США и мирный план. "Это была инициатива Радикальной партии", - сказал он.
С переводом полного текста статьи в The New York Times о "плане Артеменко" можно ознакомиться здесь.
Позже выяснилось, что у Артеменко есть гражданство Канады.
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