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 Суд отказался арестовать имущество Мартыненко, однако САП уже обжаловала это решение, - адвокат

мартыненко

Соломенский райсуд Киева отказался арестовать имущество бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Петр Бойко, передает Цензор.НЕТ.

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"В аресте суд отказал, однако САП уже обжаловала это решение", - сказал он.

По его словам, речь шла об аресте квартир и автомобилей Мартыненко.

Как сообщалось ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) намеревалась инициировать арест всего имущества Мартыненко.

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Напомним, 3 мая прокурор САП Симкив сообщил журналистам, что прокуратура намерена инициировать арест всего имущества Мартыненко. При этом Симкив не указал сроков, сославшись на тайну следствия.

20 апреля детективы НАБУ задержали по ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую "прокладку".

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.

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Не понятно ничего . Сеня чмо является смотрящим у Мартыненко . Так почему начальника Сени повязали , а смотрящий на свободе ?)))))))
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