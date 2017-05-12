 Несколько сотен заключенных не хотят возвращаться на временно оккупированные территории Донбасса, - Олифер

Об этом пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Представитель Украины в группе по безопасности Евгений Марчук, начальник главного командного центра Вооруженных Сил Украины Богдан Бондарь, эксперт по вопросам безопасности Андрей Кузьменко доложили о ходе подготовки к встрече подгруппы по безопасности.
Леонид Кучма заслушал предварительный отчет о проведении процедуры верификации лиц, совершивших преступления, но которых можно помиловать в рамках законодательства ради освобождения незаконно удерживаемых на оккупированных территориях украинцев. Речь идет о нескольких сотнях человек, которые не желают перемещаться на территорию ОРДЛО.
Как проинформировали Леонида Кучму Валерия Лутковская и руководитель Объединенного центра по освобождению заложников при СБУ Юрий Кочанов, процедура верификации лиц, которые процессуально ограничены в своих правах и находятся в украинских пенитенциарных учреждениях, продолжалась с 28 апреля по 12 мая. Работа проходила под координацией ОБСЕ, в группу, которая осуществляла процедуру верификации, входили представители офиса Обмудсмена, СБУ, представители ОБСЕ, а также несколько женщин - матерей лиц, совершивших преступления.
На протяжении этого времени группа проводила верификацию, проехала более 14 тысяч километров, были в 19 регионах Украины, а также в Киеве, посетили 37 пенитенциарных заведений. Как отметила г-жа Лутковская, и как это указано в предыдущих отчетах ОБСЕ, опрос проходил в соответствии с международными стандартами, с соблюдением конфиденциальности и норм международного гуманитарного права.
Украинская сторона ожидает, что отчет по проведенной верификации станет ключевым вопросом гуманитарной подгруппы и Трехсторонней контактной группы в Минске 15 мая, и делает все для того, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников. По мнению Леонида Кучмы, проведенная верификация должна способствовать согласованию окончательных списков лиц, которые должны быть освобождены и приблизить день освобождения.
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нафиг они тут ... "их ждут дома"
нам нужен обмен,воинов візволять...
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