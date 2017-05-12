 На Луганщине в "серой зоне" задержан боевик, готовившийся обстрелять украинский блокпост, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Вблизи позиций сил антитеррористической операции в так называемой "серой зоне" в районе села Сокольники Новоайдарского района правоохранители нейтрализовали мужчину в камуфляжной форме с ручным пулеметом Калашникова и тремя заряженными магазинами к нему.
Со слов задержанного, он по заданию главарей одного из незаконных вооруженных формирований "ЛНР" должен был обстрелять блокпост украинских военных. Сотрудники спецслужбы установили, что боевик является уроженцем Лисичанска и присоединился к террористического батальона "Призрак" еще в 2014 году.
После освобождения города украинскими военными он "переехал" в Изварино, где находился в составе других террористических бандформирований "Казачья бригада" и казачий батальон "Ярга".
Задержанный показал, что неоднократно участвовал в боевых столкновениях с силами антитеррористической операции. Информация, полученная СБ из открытых источников, свидетельствует о возможной причастности боевика к пыткам украинских военных, захваченных террористами.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия".
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Хорошо б его в хату к торнадовцам .
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Генеральный штаб ВСУ о ходе соревнований « Strong Europe TankChallenge 2017»: В четвертый день танковых соревнований, 11 мая, в Графенвира посетили представители руководящего состава вооруженных сил стран-участниц. Поддержать украинскую команду прибыл начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВС Украины генерал армии Украины Виктор Муженко. Принимал высокопоставленных гостей в статусе хозяина командующий Сухопутных войск ВС США в Европе трехзвездочный генерал Бен Ходжес.
По условиям танкового биатлона, в этот день украинские экипажи выполняли упражнение под названием "Точное вождения боевых машин", которая предусматривала филигранное и скоростное вождение танков на участке с препятствиями в режиме движения вперед и заднего хода.
Несмотря на солидную техническое превосходство иностранных танков над Т-64 по скорости заднего хода, украинцы показали отличный результат в маневрировании и выжали максимум из технических возможностей отечественной техники.
На видео мы можем наблюдать много… очень много Виктора Муженко, небывало много французских Leclerc'ов и, конечно же, выступление наших танкистов. А потом опять Виктора Муженко. Но, даже по тому, что было показано видно, что наши ребята и вправду с поставленными задачами 4-го дня справлялись на славу и расстановка в турнирной таблице вполне может поменяться в нашу пользу. С нетерпением ждём окончательных результатов!
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зраднику ПАЛЯ
стара Національна ІСТИНА............................
паля показово та довготривало.А КРИКИ ПОЧУЮТЬ В КАБІНЕТІ САМОГО ПЛОТНИЦЬКОГО.................
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почему рученьки не свисают бессильными верёвочками???
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