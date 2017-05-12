EN|RU|UK
Темы дня: Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Происшествия
  4017  39
Материалы по теме:
Все про:боевик (18656) задержание (5633) СБУ (14196) Антитеррористическая операция (16679)

 На Луганщине в "серой зоне" задержан боевик, готовившийся обстрелять украинский блокпост, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военными задержали на Луганщине вооруженного боевика террористической организации "ЛНР".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Вблизи позиций сил антитеррористической операции в так называемой "серой зоне" в районе села Сокольники Новоайдарского района правоохранители нейтрализовали мужчину в камуфляжной форме с ручным пулеметом Калашникова и тремя заряженными магазинами к нему.

Со слов задержанного, он по заданию главарей одного из незаконных вооруженных формирований "ЛНР" должен был обстрелять блокпост украинских военных. Сотрудники спецслужбы установили, что боевик является уроженцем Лисичанска и присоединился к террористического батальона "Призрак" еще в 2014 году.

После освобождения города украинскими военными он "переехал" в Изварино, где находился в составе других террористических бандформирований "Казачья бригада" и казачий батальон "Ярга".

Задержанный показал, что неоднократно участвовал в боевых столкновениях с силами антитеррористической операции. Информация, полученная СБ из открытых источников, свидетельствует о возможной причастности боевика к пыткам украинских военных, захваченных террористами.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия".

Также читайте: В течение майских праздников два боевика на Донбассе покончили с собой, - ГУР

На Луганщине в серой зоне задержан боевик, готовившийся обстрелять украинский блокпост, - СБУ 01

На Луганщине в серой зоне задержан боевик, готовившийся обстрелять украинский блокпост, - СБУ 02

На Луганщине в серой зоне задержан боевик, готовившийся обстрелять украинский блокпост, - СБУ 03

На Луганщине в серой зоне задержан боевик, готовившийся обстрелять украинский блокпост, - СБУ 04

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не только. Показания от него для международного трибунала ни кто не отменял
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Які покази, йому треба ампутувати ноги бензопилою, щоб не воняли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какой обмен , у этой твари руки по локоть в крови . Оно на обмен не пойдёт .
Хорошо б его в хату к торнадовцам .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нy торнадовцы у нас хлопчики те еще ...бандюганы скорее а не патриоты
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На обмен не актуально - все равно обмен только всех на всех, а у нас и так пленных в разы больше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
STRONG EUROPE TANK CHALLENGE 2017 - ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ (ВИДЕО )May. 12th, 2017 at 3:18 PMНа Луганщине в "серой зоне" задержан боевик, готовившийся обстрелять украинский блокпост, - СБУ - Цензор.НЕТ 2471

Генеральный штаб ВСУ о ходе соревнований « Strong Europe TankChallenge 2017»: В четвертый день танковых соревнований, 11 мая, в Графенвира посетили представители руководящего состава вооруженных сил стран-участниц. Поддержать украинскую команду прибыл начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВС Украины генерал армии Украины Виктор Муженко. Принимал высокопоставленных гостей в статусе хозяина командующий Сухопутных войск ВС США в Европе трехзвездочный генерал Бен Ходжес.

По условиям танкового биатлона, в этот день украинские экипажи выполняли упражнение под названием "Точное вождения боевых машин", которая предусматривала филигранное и скоростное вождение танков на участке с препятствиями в режиме движения вперед и заднего хода.

Несмотря на солидную техническое превосходство иностранных танков над Т-64 по скорости заднего хода, украинцы показали отличный результат в маневрировании и выжали максимум из технических возможностей отечественной техники.

На видео мы можем наблюдать много… очень много Виктора Муженко, небывало много французских Leclerc'ов и, конечно же, выступление наших танкистов. А потом опять Виктора Муженко. Но, даже по тому, что было показано видно, что наши ребята и вправду с поставленными задачами 4-го дня справлялись на славу и расстановка в турнирной таблице вполне может поменяться в нашу пользу. С нетерпением ждём окончательных результатов!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вот, теперь не скажет, что стоял на блокпостах и охранял склады.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хлопці із 72ой, под Авдеевкой, говорят,что на нулевом видно,как "мирніе" тамшенашилюди днем садят огороді,а ночью обстрелі начинают...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ф-1 в трусы без чеки, и в Сиверский Донец (в аккурат возле Сокольников). Сразу 2 пользы: одним ублюдком меньше, и раки будут рады.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ворогу КУЛЯ
зраднику ПАЛЯ
стара Національна ІСТИНА............................
паля показово та довготривало.А КРИКИ ПОЧУЮТЬ В КАБІНЕТІ САМОГО ПЛОТНИЦЬКОГО.................
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
взрыв гранаты в воде наносит огромный ущерб экосистеме реки, а так же прибрежным обитателям - птицам и земноводным.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
без ушей он будет гадить исключительно под себя
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как я понимаю чеченцев и совсем не осуждаю те видео где они кацапов казнили. Не поимали бы тварь, он бы на блокпосту ребят положил и мирных
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не могу согласиться, исповедую идеологию следующего типа - отрезать голову нужно тому, кто отрезал голову твоему брату, т.е. тому, кто совершил варварство первым, эта тварь там кичилась фоткой, типа уши отрезает - отрезать ему уши нафик и вывезти на минное поле
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вивести на мінне поле-ми колись звали це мінним тралом.........................гниди далеко непроходили......................
 показать весь комментарий
Ответить
 
почему рыло не свёрнуто набок?!!
почему рученьки не свисают бессильными верёвочками???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну и по законам военного времени,без суда и следствия,поставить у ближайшей стенки козла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нельзя . Козел Парашенко не считает что мы воюем с какой- то страной . У нас по его личному мнению и мнению его кодлы - идет "гражданская война "!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тварь какая. Таких даже для обмена оставлять не стоит
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да какой он боевик . Так ,просто мелкий хулиган . У нас же мусорское АТО а не война с раисей !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отпустить под залог 10 тысяч гривень решением Печерского суда
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нахера задерживать, вопрос: а кому оно - чмырёныш нужен, украинскому народу, кормить шакала - нет. валить сучар на месте, пусть хоть корм собакам будет. ВАЛИТЬ НАХ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В петушатню гниду. Что бы молил о смерти , а до неё долгие годы унижений .и боли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я так понимаю, что по фотке можно идентифицировать нашего бойца. Если жив, освобождён из плена, отдайте эту мразь ему. Если нет, отдайте родителям или родственникам. Зачем ждать решение самого "справедливого суда в мире".
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Луганщине в "серой зоне" задержан боевик, готовившийся обстрелять украинский блокпост, - СБУ. ФОТОрепортаж
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти