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 США и союзники должны помочь вернуть оккупированный Крым Украине, - экс-генсек НАТО

расмуссен

Экс-генсек НАТО, советник Президента Украины Андерс Фог Расмуссен считает, что Соединенные Штаты Америки и их союзники должны помочь Украине вернуть аннексированный Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Нелегальная оккупация Крыма стала определяющим моментом для отношений Запада с Россией. Эти отношения не вернутся на уровень, когда якобы ничего не произошло, пока Россия будет продолжать оккупацию части украинской территории", - считает Расмуссен.

Экс-генсек НАТО добавил, что Россия не отдаст Крым "просто", а США должны занять "активную и жесткую позицию в отношении России".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предоставление ЕС безвизового режима Украине поспособствует возвращению оккупированных Крыма и Донбасса, - Порошенко
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А навіщо. Уряд кожен рік на дотацію Криму виділяв 2,5 мільярда доларів.
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должны, но не вернут, так как население ненавидит киев
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В Судетах населення також не любило Прагу.
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И что тогда придумали чехи после 2 мировой? Судеты ж походу остались у Чехословакии
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Не "население" а только малая часть - агрессивная вата, которая в полном составе при деоккупации уписдит на историческую родину по "керченскому мосту".
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Не "население" а только малая часть - агрессивная вата, которая в полном составе при деоккупации уписдит на историческую родину по "керченскому мосту".

Звали лет пять тому назад русских из Крыма на Ямал - ни кто и с места не сдвинулся...
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Рассчитываю, что в этот раз никто никого звать не будет - просто пендюлями на "керченский мост", на родину.
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Те, кто ненавидит Киев, поедут влюбимую ими Роисю. А там уж, куда их новая родина приголубит, но скорее всего, куда-нить, где медведи чаще людей встречаются.
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К украинцам отношение в Крыму, абсолютно нормальное. Вот к власти, и порядкам крайне отрицательное. Знаю из рассказов. Сам в Крым не ездил, боюсь санкций))
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Из Украины свободно можно ехать. Из засРашки нельзя.
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А Джамала сказала, что нельзя. Я ей больше верю. Да и там улыбочки в конце поста.
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Население, которое ненавидит Киев, поедет на засРашку......какие проблемы?
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Какое население? Приезжие пенсы и вертухаи? Их в теплушки и в расею-матушку на родину!
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Кому это привиделась капитуляция Путина?
May. 12th, 2017 at 12:31 PM

США и союзники должны помочь вернуть оккупированный Крым Украине, - экс-генсек НАТО - Цензор.НЕТ 1413
После телефонного разговора Путина с Трампом, визита госсекретаря США Тиллерсона в Москву и встречи Сергея Лаврова с Дональдом Трампом в Вашингтоне я просто диву даюсь какой пошёл вал победоносных выводов экспертной среды. Одни вещают о том, как у Путина под ногами земля горит, другие твердят о том, как его загнали в угол, а третьи и вовсе вещают о его капитуляции Трампу. Что же, разберемся, что это было без эйфории и экстаза.

Прежде всего, перед тем как я хотел бы пройтись по данным вояжам, напомню, что буквально вчера, 11 мая, временно поверенная в делах США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Кейт Бернс выступая перед Постоянным советом ОБСЕ в Вене сообщила, что в течение последних трех месяцев из Российской Федерации на оккупированную часть Донбасса было увеличено размещение запрещенного тяжелого вооружения на 750%. А теперь по ситуации с "встречами".
Я не знаю, в каком наркотическом угаре и кому привиделась капитуляция, но как по мне сигналы о том, что Москва продолжает идти на обострение, более чем очевидны. Прежде всего, это скандал с публикацией фотографий встречи Лаврова и Трампа, которые в российских СМИ были преподнесены исключительно с позитивной окраской. То есть, российской пропаганде поставлена задача демонстрировать хоть и непростую, но дружбу с Трампом. При этом, данный скандал тут же сопроводила ложь МИД РФ о том, что от американской стороны не поступало просьб не публиковать фото встречи. Согласитесь, не комильфо…
Далее - опасное сближение Су-27 ВКС РФ с американским разведывательным самолетом P-8A Poseidon на расстояние до 6 метров в международном воздушном пространстве над Черным морем. Фактически, накануне визита Лаврова. Снижение градуса напряженности, хотите сказать?
Трамп не диктует условия Путину и ни о какой капитуляции речи не идет. Россия выстраивает видимость активной международной деятельности и создает образы мнимых успехов на геополитической арене, дабы поддерживать внутри своего манямирка видимость отсутствия изоляции. Трамп же проводит политику диалога не забывая отправлять все больше войск в Восточную Европу и к КНДР. Он прекрасно понимает игру кремля, или, вернее было бы сказать, его окружение прекрасно понимает данную игру и рассматривают лишь один вариант решения злободневных вопросов.
Капитуляция говорите? Рутина и 750%...
США и союзники должны помочь вернуть оккупированный Крым Украине, - экс-генсек НАТО - Цензор.НЕТ 2648
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дык все норм тут.
это раше вижу не спится чего то
капитуляцию путина обсуждают, и это правильно
давай копипасти больше такого ))
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Вот я и говорю - канадцы еще не проснулись, а тамбовц еще шастают.
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Да всех кацапов перебьем, завозите. А хуйлу одна капитуляция -в морг . Если ооочень повезет в Гаагу . Мир переживет конец ваты.
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Вернути Крим + ОРДЛО - це ще 5 млн. ватників заражених вірусом комунізму. Своїх вистачає, ще не передохли.
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А я тоже думаю что нестоит желеть тамагавков.
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А может лучше 16 трилионов баксов и нафиг тот Крым и Донбасс? Примерно стоко обойдётся военная операция в Крыму и не факт, что америка выиграет.
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Гораздо меньше, без всякой военной операции и по итогам платить за весь банкет будет Роися.
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В таком случае крымчане могут спать спокойно .
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Конечсно могут. Как и судетские немцы спали.

Пока их не выставят голыми и босыми на улицу. Ты бы выбрал между голодной смертью и крымчанами крымчан? Вот и Роися не выберет.
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Нашим бы пенсионерам поголодать как голодают в Крыму, ониб счастливы были и тарифы бы как в Крыму и зарплаты и медицина, когда вы были в Крыму? или вам пэдро сказал, что они голодуют?
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Давеча вы грозились повторить.

Так вот вспомни Ленинград 42. Можно вспомнить Москву 89.
Думаю, что выбор у вас будет не особо велик, выбирая между Лениградом 42, Москвой 89 и Крымом.

Успехов в спокойных снах.
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Пока украинцы будут мечтать на диванах за компом, а не в окопах, крымчане будут спать спокойно. мечтайте дальше))
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https://crimeaua1.wordpress.com/2017/05/11/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-906-%D0%B7%D0%B0-11-05-2017-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE/
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ну не приєднується Крим до раші надовго, чужорідні діла відштовхуються.
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они все когда -эксами становятся, сразу такие умные советы раздают, просто "капитаны- очевидности"
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Это видать иллюстрация к победному отчету Климкина о встрече с Трампом. Хотя видать лошадь больше мозги вправила рыжевласому... Впервые США участвовали в воздушных ударах в прямой поддержке Башара Асада - перевод с оригинала
https://www.superstation95.com/index.php/world/3853 - Цирк с конями...
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єто уже будет 10-е по счету освобождение Севастополя
в єтотт раз от рашистко-фашистких захватчиков
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Путин - педераст-педофил;
Гундяев - мужеложец;
Герман Греф - гомосек;
Вячеслав Володин -гомосек;
Борис Грызлов- гомосек;
Михаил Прохоров - гомосек;
Сергей Кириенко - гомосек;
И это только вершина айсберга....................страна педеРашка!!!!﻿
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Дело ведь теперь и не в Крыме , он вернется как только не станет агрессора. Дело в том что паРаша раскрыла себя в своем реальном свете. Мы видим что эта страна не изменилась, не стала цевилизованной, просто обросла цацками производства ЕС Кореи и Китая . Менталитет их не отличается от менталитета жителей северной Кореи .и это граничит с Европой.
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"помочь вернуть оккупированный Крым"

"помочь вернуть" или "вернуть" - не одно и то же
Помогают тем, кто сам борется с захватчиками, а не сотрудничает с ними, расчитывая на то, что другие ему "вернут".
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В Черном море начались военно-морские учения с участием сил Румынии, Великобритании и США

12 мая, 10:38 - всему свое время
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Ну уж если такая лавочка открывается, грешно Кубань и Абхазию не вернуть
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нато типа зондирует реакцию после намека томагавками
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США успешно испытали плазма-пушку

Армия США в ходе учений провела успешные испытания прототипа плазма-пушки, сообщает Sputnik International.
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Вся справа у однотуровому головнокомандувачі....
Нам він казав, що буде гнати загарбника за кілька днів, аби за нього голосували.
А як вчепився у булаву, так одразу нам ДУЛЮ у вигляді свого дебільного "мирного плану".
Люди добрі казали - не обирайте шинкаря у воєводи, так ні - обрали ж...

Ну от і отримали - ТОРГІВЛЮ на крові. А чого від шинкаря очікувати? Барига, він завжди барига, хоч, навіть і з булавою.
Нам справжній головнокомандувач потрібен.
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Да пусть американцы хоть дадут в аренду три ядерные боеголовки Украине.Америка мы любим тебя!США и союзники должны помочь вернуть оккупированный Крым Украине, - экс-генсек НАТО - Цензор.НЕТ 603
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Экс-генсек НАТО, советник Президента Украины Андерс Фог Расмуссен считает, что Соединенные Штаты Америки и их союзники должны помочь Украине вернуть аннексированный Крым.-почему не указал как и чем США и их союзники должны помочь Украине вернуть те украинские територии,которы Россия не отдаст Крым и часть Донбасса"просто"???
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША и союзники должны помочь вернуть оккупированный Крым Украине, - экс-генсек НАТО
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