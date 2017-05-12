 США и союзники должны помочь вернуть оккупированный Крым Украине, - экс-генсек НАТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Нелегальная оккупация Крыма стала определяющим моментом для отношений Запада с Россией. Эти отношения не вернутся на уровень, когда якобы ничего не произошло, пока Россия будет продолжать оккупацию части украинской территории", - считает Расмуссен.
Экс-генсек НАТО добавил, что Россия не отдаст Крым "просто", а США должны занять "активную и жесткую позицию в отношении России".
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Звали лет пять тому назад русских из Крыма на Ямал - ни кто и с места не сдвинулся...
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May. 12th, 2017 at 12:31 PM
После телефонного разговора Путина с Трампом, визита госсекретаря США Тиллерсона в Москву и встречи Сергея Лаврова с Дональдом Трампом в Вашингтоне я просто диву даюсь какой пошёл вал победоносных выводов экспертной среды. Одни вещают о том, как у Путина под ногами земля горит, другие твердят о том, как его загнали в угол, а третьи и вовсе вещают о его капитуляции Трампу. Что же, разберемся, что это было без эйфории и экстаза.
Прежде всего, перед тем как я хотел бы пройтись по данным вояжам, напомню, что буквально вчера, 11 мая, временно поверенная в делах США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Кейт Бернс выступая перед Постоянным советом ОБСЕ в Вене сообщила, что в течение последних трех месяцев из Российской Федерации на оккупированную часть Донбасса было увеличено размещение запрещенного тяжелого вооружения на 750%. А теперь по ситуации с "встречами".
Я не знаю, в каком наркотическом угаре и кому привиделась капитуляция, но как по мне сигналы о том, что Москва продолжает идти на обострение, более чем очевидны. Прежде всего, это скандал с публикацией фотографий встречи Лаврова и Трампа, которые в российских СМИ были преподнесены исключительно с позитивной окраской. То есть, российской пропаганде поставлена задача демонстрировать хоть и непростую, но дружбу с Трампом. При этом, данный скандал тут же сопроводила ложь МИД РФ о том, что от американской стороны не поступало просьб не публиковать фото встречи. Согласитесь, не комильфо…
Далее - опасное сближение Су-27 ВКС РФ с американским разведывательным самолетом P-8A Poseidon на расстояние до 6 метров в международном воздушном пространстве над Черным морем. Фактически, накануне визита Лаврова. Снижение градуса напряженности, хотите сказать?
Трамп не диктует условия Путину и ни о какой капитуляции речи не идет. Россия выстраивает видимость активной международной деятельности и создает образы мнимых успехов на геополитической арене, дабы поддерживать внутри своего манямирка видимость отсутствия изоляции. Трамп же проводит политику диалога не забывая отправлять все больше войск в Восточную Европу и к КНДР. Он прекрасно понимает игру кремля, или, вернее было бы сказать, его окружение прекрасно понимает данную игру и рассматривают лишь один вариант решения злободневных вопросов.
Капитуляция говорите? Рутина и 750%...
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это раше вижу не спится чего то
капитуляцию путина обсуждают, и это правильно
давай копипасти больше такого ))
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Пока их не выставят голыми и босыми на улицу. Ты бы выбрал между голодной смертью и крымчанами крымчан? Вот и Роися не выберет.
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Так вот вспомни Ленинград 42. Можно вспомнить Москву 89.
Думаю, что выбор у вас будет не особо велик, выбирая между Лениградом 42, Москвой 89 и Крымом.
Успехов в спокойных снах.
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https://www.superstation95.com/index.php/world/3853 - Цирк с конями...
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в єтотт раз от рашистко-фашистких захватчиков
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Гундяев - мужеложец;
Герман Греф - гомосек;
Вячеслав Володин -гомосек;
Борис Грызлов- гомосек;
Михаил Прохоров - гомосек;
Сергей Кириенко - гомосек;
И это только вершина айсберга....................страна педеРашка!!!!
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"помочь вернуть" или "вернуть" - не одно и то же
Помогают тем, кто сам борется с захватчиками, а не сотрудничает с ними, расчитывая на то, что другие ему "вернут".
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12 мая, 10:38 - всему свое время
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Армия США в ходе учений провела успешные испытания прототипа плазма-пушки, сообщает Sputnik International.
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Нам він казав, що буде гнати загарбника за кілька днів, аби за нього голосували.
А як вчепився у булаву, так одразу нам ДУЛЮ у вигляді свого дебільного "мирного плану".
Люди добрі казали - не обирайте шинкаря у воєводи, так ні - обрали ж...
Ну от і отримали - ТОРГІВЛЮ на крові. А чого від шинкаря очікувати? Барига, він завжди барига, хоч, навіть і з булавою.
Нам справжній головнокомандувач потрібен.
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