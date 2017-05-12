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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (12843) пресс-конференция (213) СМИ (3286) безвизовый режим (1149)

 Порошенко даст пресс-конференцию 14 мая

порошенко

Пресс-конференция состоится в Администрации Президента и будет проводиться по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом.

Об этом говорится в анонсе на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

"14 мая по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом Президент Петр Порошенко проведет пресс-конференцию. Начало мероприятия в 15:00", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 35 стран Латинской Америки и Азии вслед за ЕС автоматически предоставят безвизовый режим украинцам, - Порошенко

Предыдущая большая пресс-конференция Президента Петра Порошенко состоялась 3 июня 2016 года. Полное видео предыдущей пресс-конференции Порошенко можно посмотреть на Цензор.НЕТ по ссылке.
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Опять будет говорить только то, что ему надо сказать. К правде же этот акустический хлам никаким боком...
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Будет лепетать, что главное это не тарифы, не нищета, даже не смерти и калеки в АТО, а главное- это БЕЗВИЗ и очень собой гордится и сделал больше для Украины чем все люди за 5 тысячь лет.
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"Порошенко даст пресс-конференцию 14 мая" - наконец свершилось, народ получил побрякушку, в виде безвиза, и на какое то время Шоколад может спокойно пилить бюджет, все будут радоваться безвизу, и барыгу на какое то время оставят в покое, но мозги у него работают творчески на создание новых интриг, и шоколад обязательно придумает, чем засрать мозги лохам, чтобы и дальше не мешали дерибанить бабло из бюджета.
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именно так и поступают ВСЕ руководители государств - от путти до Трампа и от Ына до Луки
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Ура-а-а-а-а...................... "безвіз" - наш............... Це - "перемога" над всіма "зрадами"!!!...........
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Михо последнее время злоупотребляет вином "Минасцали"
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Шо то будет со многочисленними визовими центрами....их у нас на каждой улице по 2-3...какая кормушка накриваеться...
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кацахол , ти провокатор і нехороша людина.
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Як накажете розуміти картинку, о взірець всіх ромів, чий патріотизм не потребує доказів, о останній чесний дільничий України?
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Ты сепар еще на свободе плять,забыл как призывал газопроводы взрывать по всей территории Украины,это дело поправимое
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Я просто сказав що аби Парасюк та Грішін дійсно були Патріотами а не шістками Коломойського- вони б вимагали припинення транзиту кацапського газу через Україну.
Як там твій кумир Гриценко? Більш ніде не прокрався?
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У меня кумиров нет ,раньше вроде ты юльку цеплял,это уже гриценко откуда то взялся,а то шо ты говорил я знаю и заскринено ,там про парасюков и слова нету,прямые призывы взрывать,тебе покажут когда приволокут за жопу сепарскую
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Салупу,я же тебе сказал,покажут,ты его удалил тот пост,но но я проворней оказался
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ні, він закликає дітей дуже впливових політиків йти воювати. Це дуже позитивно вплине на військову стратегію та тактику верховного керівництва.
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Я, президент Украины, 3 года занимался безвизовым режимом, чтобы вы, дорогие украинцы, могли сэкономить 35 евро на визе, если вдруг решите и можете себе позволить съездить в ЕС, а таких у нас аж 15% и все из моей СИСТЕМЫ!
Отложил все дела: признание оккупированных территорий, введение там чрезвычайного положения, положил на реформы, на переоборудование наших ТЭЦ, на переучет пенсионеров и служащих Крыма и Новотсоссии...
Я ни разу не упомянул и не ткнул носом наших гарантов, подписавших Будапештский меморандум, разъезжая по многочисленным зарубежным турам вместе со своей семьей за казенный счет! Зачем, когда украинцы, без всяких юридических оснований идут убивать и гибнуть под тупыми обстрелами. Отвечать я запретил, т.к. это вносит сумятицу в рядах моих партнеров.
Развитием производства, новых рабочих мест я тоже не занимался, зато наша молодежь теперь может в качестве чернорабочей силы уехать из Украины, чтобы работать где то, но не здесь, на Родине!
Совсем забыл. Товарооборот вырос не только с ЕС, но и РФией на 70%! В этом тоже моя заслуга!
А еще у меня талант назначать на ключевые посты очень эффективных менеджеров. Еще ни разу не ошибся!
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"сэкономить 35 евро на визе.." сейчас любимая хит-фраза на всех ватных форумах и пабликах... и ты туда же?... а смысл этой фразы следующий: а нафига нам этот "безвиз"? и действия Порошенко не имеют смысла... Сплошная печаль и тоска в твоем испражнении.
да ты, информационный диверсант!
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Самому не надоело? Нераскачивайте лодку, ато Путлер нападет!
С каким из утверждений не согласен, петялиз?
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я хочу вам напомнить, что Пукин напал еще в 2014г. и его кто-то уже остановил и кто-то держит его на тех рубежах, на которых умерла Новоссосия...
и благодаря этим "кто-то держит" мы с вами сейчас не сидим по подвалам под бомбежками, а пишем свои вечно недовольные комменты...
и особенно обращаю ваше внимание, что наша гибридная война еще не закончилась, она продолжается, в такой вот необычной для вашего восприятия форме и странными методами на многих уровнях социальной, политической, экономической, информационной, культурной, языковой, и т.д сферах жизни...
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А я вам напоминаю, что война может быть давно бы уже закончилась, если бы кто то выполнял свои конституционные обязанности, а не занимался херней, имея возможности.
Снабжать врага и развивать с ним торговлю как вы это назовете во время войны? Ввести визовый с паРашкой кто мешает?
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Вата ви по случаю безвиза для Украине так сглотнете или дать влажную салфетку чтоб сплюнули
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ооо, бисвис, дас ист гут, фантастишь!!!!
Есть повод для прессухи. Когда АТОшникам титушки в Днепре ребра ломали - воно мовчало. За тарифы драконовские, расцвет корупции в стране своих же друганов воно тоже ни пары з уст, и дрессированные мартышки - допущенные на это шапито журнолизы тоже и не мявкнут.
Короче, ПЕРЕМОГА!!!!
Хорошо на Мальдивах отдохнуло? сыночек в фирменной футболке, небось?
да, и чего 14 мая??? Лучше уж 15 - заодно и жена в трико на заднем фоне ногами подрыгала.
Цирк так цирк - разные амплуа.
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Порошенко даст пресс-конференцию трем журналистам телеканалов. Расскажет как он добился лучшей жизни для своих друзей, вверг народ в злыдни и почему он так боролся за Савика Шустера, что тот не выдержал такой любви и смылся. А может он скажет:" Извините! Взялся не за свое дело! Я ухожу, ради счастья украинского народа!". Тортики имени себя любимого пусть сам жрет!
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Он с тортиков давным давно соскочил на нефтегазовые потоки Яныка. Так что это копейки по сравнению с теми суммами.
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порошенко даст пресс-конференцию 14 мая

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ну-у, даст - это вряд-ли...
продать билеты на этот цирк - всегда пожалуйста !
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Це перемога ! Я ще з дитсадкак вірив у безвіз.)))
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Надеюсь ПАП пойдет на второй и на третий срок. Альтернативі ему все равно нет.
Самый нормальный и продвинутый президент Украины.
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нет, неправда твоя
нормального и продвинутого нужно найти и выдвинуть
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подождем. суда еще не было. пока что речь идет о первом сроке
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Я чув що ботоксно-пергідрольна інвалідка скоро на другий піде.
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Правда твоя: он "самый нормальный и продвинутый президент" для самой ненормальной и "задвинутой" страны Европы, в которую превратилась сегодня Украина.
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Ну все, готовьтесь к тому, что она полностью будет посвящена безвизу.
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та мы готовы и не ссым, в отличие от тебя, родной
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Та ты всегда хозяину очко подставить готов. Я в курсе.
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Это праздничный день будет у задротов,с утра зарядка с мариной у ахметова,а потом на сказки слушать
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не-не-не, жена с 15 вроде у Ахмета. Разве что поменяли - прямо тут же на прессухе ногами будет дрыгать. бэквокал
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Як там твій друг, з Москви приїхав таки?- Бачу, бігає по форуму.
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Брехня. Твій дідусь по батькові розмовляв виключно російською, а по матері- вірменською.
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Звучит уже как анекдот . Сколько лет Петя обещал уже завтра безвиз ?)))))) лучше пусть расскажет как его смотрящий по грабежу таможни Насралов и Гнойсман проводили РЕХВОРМУ покрытия асфальтного дорог на Одеской трассе. Улучшение за счёт взвешивания фур ))))))) Успели взвесить пять фур , а остальные их послали на .... На том рехворма закончилась ...... Вы видите какие теперя хорошие дороги ))))))
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Надо будет посмотреть это шоу на ночь,с комментариями одного умного журналиста,не будем называть его фамилию.Он всегда комментирует выступления дона пэдро и других политиков,а так же чесных украинских сми.Спится после его комментариев прекрасно.Умнейший чувак.В лужу садит на раз.
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США в лице Пентагона предоставили Украине неограниченный доступ к хорошим техноглогиям в области хороших вооружений. КацаПсины хрюкните ченить?
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Порошенко даст пресс-конференцию 14 мая - Цензор.НЕТ 4815Ahmad‏ @AlAhmediya 8 ч.8 часов назад
План на ближайшие три месяца - отдохнуть, вернуться к нормальному весу и пройти онлайн-курсы, - Гонтарева А вы ебитесь с нищетой! Гыыы!



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А ну ж напиши скільки десятків лярдів кредитів нагреблася Тимошенко.
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ревізор , по десятках лярдів кредитів.котрих нагреблася Тимошенко-Ти..коли вказуєш на десятки лярдів,давай розпечатку,в тому числі і квитанціі на оплату газу населенням часів Тимошенко і курс доляра по відношенню до гривні...
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А, ти про те що Україна брала кредити і віддавала їх кацапам за газ? А що, сподобалося? Хороше жили тоді? Сургут? Ростов?
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"Порошенко даст пресс-конференцию 14 мая"
Этот что то даст?
Ну разве что новое обещание.
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калмык спрашивает Путлера на пресс-конференции :
товарыстч Путлер,купил машину я ездить негде,дорог нет.
Путлер : а зачем вам машина если дорог нет?
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РАБссиия типа правопреемник дохлого СССРа рсталась должна США по Лэнд-Лизу 170 миллиардов долларов в ценах 2012 года.Странным образом ровно такая сумма кацаПсинских ЗВРов находится в банках США на сегодня... за это бабло кятые имперьялисты построили 7 мостов,через реки Миссисипи и Миссури...Спасибо родной Сталагмит,что не забываешь Матушку Омерику..
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а нильзя как то пиридать иму, шо пусть гаварит помедленнее. многие будут записывать ))))
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кацахол і люцифер це точно .Вже й блокнотики приготували.
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пресс -конференция Порошенко,Вихтар Индюкович спрашивает : Пётр Алексеевич,Вы зачем меня два раза в Сталагмиты опустили с Ющенком перед педирацией и фюрером неудобно...
Порошенко: Витя,знаю ты два раза не сидел... ты честный барыга
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Та да! Бегу, спешу занять места в первых рядах, а то плохо слышно будет, а злодии,сцуко, потом переврут слова дорогого - пожалуй, чересчур дорогого! - гаранта
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новым Начальником ФБР может стать бывший Мэр Нью-Йорка Рудоль Джулиани,очень большой любитель "рюсскага мирка с душком вонючим".Я Путлеру не завидую,если так будет...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко даст пресс-конференцию 14 мая
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