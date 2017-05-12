"Порошенко даст пресс-конференцию 14 мая"

Об этом говорится в анонсе на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.
"14 мая по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом Президент Петр Порошенко проведет пресс-конференцию. Начало мероприятия в 15:00", - сказано в сообщении.
Предыдущая большая пресс-конференция Президента Петра Порошенко состоялась 3 июня 2016 года. Полное видео предыдущей пресс-конференции Порошенко можно посмотреть на Цензор.НЕТ по ссылке.
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Як там твій кумир Гриценко? Більш ніде не прокрався?
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Отложил все дела: признание оккупированных территорий, введение там чрезвычайного положения, положил на реформы, на переоборудование наших ТЭЦ, на переучет пенсионеров и служащих Крыма и Новотсоссии...
Я ни разу не упомянул и не ткнул носом наших гарантов, подписавших Будапештский меморандум, разъезжая по многочисленным зарубежным турам вместе со своей семьей за казенный счет! Зачем, когда украинцы, без всяких юридических оснований идут убивать и гибнуть под тупыми обстрелами. Отвечать я запретил, т.к. это вносит сумятицу в рядах моих партнеров.
Развитием производства, новых рабочих мест я тоже не занимался, зато наша молодежь теперь может в качестве чернорабочей силы уехать из Украины, чтобы работать где то, но не здесь, на Родине!
Совсем забыл. Товарооборот вырос не только с ЕС, но и РФией на 70%! В этом тоже моя заслуга!
А еще у меня талант назначать на ключевые посты очень эффективных менеджеров. Еще ни разу не ошибся!
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да ты, информационный диверсант!
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С каким из утверждений не согласен, петялиз?
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и благодаря этим "кто-то держит" мы с вами сейчас не сидим по подвалам под бомбежками, а пишем свои вечно недовольные комменты...
и особенно обращаю ваше внимание, что наша гибридная война еще не закончилась, она продолжается, в такой вот необычной для вашего восприятия форме и странными методами на многих уровнях социальной, политической, экономической, информационной, культурной, языковой, и т.д сферах жизни...
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Снабжать врага и развивать с ним торговлю как вы это назовете во время войны? Ввести визовый с паРашкой кто мешает?
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Есть повод для прессухи. Когда АТОшникам титушки в Днепре ребра ломали - воно мовчало. За тарифы драконовские, расцвет корупции в стране своих же друганов воно тоже ни пары з уст, и дрессированные мартышки - допущенные на это шапито журнолизы тоже и не мявкнут.
Короче, ПЕРЕМОГА!!!!
Хорошо на Мальдивах отдохнуло? сыночек в фирменной футболке, небось?
да, и чего 14 мая??? Лучше уж 15 - заодно и жена в трико на заднем фоне ногами подрыгала.
Цирк так цирк - разные амплуа.
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ну-у, даст - это вряд-ли...
продать билеты на этот цирк - всегда пожалуйста !
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как цап?
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Самый нормальный и продвинутый президент Украины.
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нормального и продвинутого нужно найти и выдвинуть
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План на ближайшие три месяца - отдохнуть, вернуться к нормальному весу и пройти онлайн-курсы, - Гонтарева А вы ебитесь с нищетой! Гыыы!
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Этот что то даст?
Ну разве что новое обещание.
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товарыстч Путлер,купил машину я ездить негде,дорог нет.
Путлер : а зачем вам машина если дорог нет?
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Порошенко: Витя,знаю ты два раза не сидел... ты честный барыга
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