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 Одержимость США "российским фактором" - временное явление, - Песков

песков

В Кремле рассчитывают, что "одержимость" Запада "российским фактором" скоро пройдет

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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"Безусловно, эта эмоциональная, скажем так, одержимость так называемым российским фактором, которая усердно поддерживается на плаву в Америке - это вызывает наши сожаления. Но с другой стороны мы понимаем, что нужно быть терпеливыми, одержимость скоро пройдет. Мы надеемся", - сказал он.

По словам Пескова, попытки подогреть тему "российского фактора" являются внутренним делом США.

"У нас много международных проблем, которыми Россия занимается, у нас есть много и проблем, и достижений внутри страны, которые для нас первоочередного значения", - сказал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Давайте помиримся", - Трамп прокомментировал встречи с Климкиным и Лавровым. ФОТО

Он подчеркнул, что антироссийская риторика никак не влияет на перспективу встречи Путина и Трампа.
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Временная рашисткая империя и стабильность в ней. Стадия распада уже началась.
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ПИСЬКОВ ПОДЫТОЖИЛ ПОЕЗДКУ КЛЯЧИ ЛАВРОВА РЕЗУЛЬТАТА НОЛЬ
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Конечно, временнное, как и сам "российский фактор", да впрочем, как и сама россия-орда.
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Конечно временное. Раиссу епнут и будут искать новых врагов
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Пидорашка сдохнет в агонии и никакой одержимости не будет . И никаких эмоций . Просто надо будет всё выплеснувшееся говно из этого нужника аккуратно утилизировать .
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Армія росії непереможна! просто треба синенькою ізолєнтою замотати

Одержимость США "российским фактором" - временное явление, - Песков - Цензор.НЕТ 303
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Был бы не макет, точно шандарахнула бы. " как же он шандарахнет? Он же памятник"
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Песков своими усами елозит не только по навкиному клитору, но и по мозгам россиян. И очень многим из них это нравится. Развесили уши и раскатали губы в ожидании лучших времен. Очень долго будут ждать.
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Ви думаєте, Навка така дурна, щоб давати цьому піськову? То ж їх відносини - тупо для понту!!!
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Так получается кацапы трепещат от команд Навкиного клитора?????Мало того что ими помыкает элементарное )(уйло ,так они еще под клитором ходят....Не страна а влагалище какое то
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больше всего волнуюсь, что бы пулемёт не перегрелся....когда начнут разбегаться.
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Точно! Одержимость! Недавно побывал в штате Нью-Йорк. Так там на каждой второй машине стикер "Путин ЧМО", "На Москву", "Можем повторить" и прочая хуета. Одержимы "российским фактором"! Истинно вам говорю!
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Это одежда Навки, у пескова все от Навки- часы , уги, штанишки и дубленочка. Интересно на нижнее белье взглянуть.
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В США в свій час була одержимість совком - совка нестало одержимість пройшла, раша за кілька років високих цін на нафту нагуляла жирку і знову за своє - "отсель ми будем грозить шве - тфу ти штатам"
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А чим "грозіть"? Димом на весь світ з умірала "Кузі"? Літаками, що втопилися? Комплексами с300/400, для яких Земля занадто крива? Балістичними ракетами made in USSR, які краще не чіпати, щоб самим не подохнути від радіації? Штурмом паперового "Рейхстагу"? Чи просто голою кацапською сракою?
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А як слова "раша єдина може перетворити США в радіоактивний попіл"?
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....временное явление, - Песков
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Письков, ты реально "русский человек" или прикидываешься?
Вспомни, #русскийВаняДолюоеб, кто главный геополитический соперник твоей вонючей Рашки за последниеи 100 лет.
Америка - ваш враг навсегда. Смирись с этим, #русскийВаняДолюоеб.
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А что разве по роже не видать -типичный рашист -ему даже и хлеборезку не надо открывать -все и так понятно.
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І це вірно,тому що рашка уже теж врємєнноє явлєніє
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"...эмоциональная, скажем так, одержимость так называемым российским фактором, которая усердно поддерживается на плаву в Америке - это вызывает наши сожаления. Но с другой стороны мы понимаем, что нужно быть терпеливыми, одержимость скоро пройдет...." Источник: http://censor.net.ua/n439590

соглашаюсь с этим болваном уже второй раз!
естественно она (одержимость) пройдёт, но вместе с Россией...
ну или, по крайней мере, с )(уйлом точно!
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да никто уже и не сомневается-то, что временное, сколько той России осталось-то, всего ничего...
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Начинаю подозревать что Россия - временное явление
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Скорее они переимут порядки Северной Кореи.
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В 2018 году по Ванге наростсиюшка начнёт сдуваться.
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Одержимость русского мира американским фактором скоро пройдет ?
От ненависти до любви один шаг. Песков хотел сказать что Трамп послал лошадь ?
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Зато одержимость России собственным величием - это хронический диагноз, неизлечимый безоперационным путем.
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Зато одержимость кацапья украинским фактором,это на века,и неизлечимо
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А зачем лошадь ездила к Трампу , неужели показать свое величие?
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Задание получила от Х-ЙЛА чтобы узнать у Трампа что по чем.
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рахитам кремлевским вообще мозг унесло навсегда, какая одержимость? кому вы нужны, репоеды?
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"......... у нас есть много и проблем, и достижений внутри страны......." ну да ну да....лєпка пятухов з гімна це супєр достяженіє.....)))
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Песков, ты усатый долб№№еб? Навка весь мозг высосала? Не хватает одной извилины понять, что если бы вы не устраивали массовые убийства по всей планете всем было бы глубоко похрен на вас?Не хватает шевеления усами, чтобы осознать что как только вы перестанете терроризировать мир, вашу вонючую парашку будут обходить десятой дорогой и америка больше никогда о вас не вспомнит?
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В этот раз усатых йух не соврал-интерес действительно временный.Как временный был и к Совку.Исчез Совок-исчез интерес.Исчезнет Рашка-исчезнет интерес.Все логично.
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А кто же в этом сомневается -путин ведь не вечный и так стоит одной ногой в могиле если придерживаться советской статистики что средний возрост бывшего совка мужского рода не более 63 лет а путин и так перебрал эту норму так что исход может очень скоро произойти -так что песков все правильно говорит а после путина все резко поменяется -точно как после правления этого грузина -сталина.
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Хм ,, говорит - надо ждать ,, а чего ждать ..? Уже пора вешаться , а они ещё собираются чего то ждать .. Ну ждите ..! Как в песне " .. п.здец впереди ,, надейся и жди .. " !! .
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Дураша - це віртуальний світ з надією, який здохне в пекельних муках.
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когда этот ершик сортирный-ПИЗЬКОВ сказал о "достижениях" это было что то.
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одержимость рашистских оккупантов- тоже временное явление....смерть все поравняет...
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Можно согласиться как ни странно Одержимость совком тоже была временной.......до развала СССР.
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временное явление затянулось с середины прошлого века...
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если состоится встреча трампа с хуйлом, то на фсех расейских закоулках билборды будут торчать с "поцелуем трампа в пупок", как в былые времена с "поцалуем хонекера в дёсна" )).
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"Одержимость США "российским фактором" - временное явление"... как и сама расея
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОдержимость США "российским фактором" - временное явление, - Песков
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