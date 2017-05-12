 Одержимость США "российским фактором" - временное явление, - Песков

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Безусловно, эта эмоциональная, скажем так, одержимость так называемым российским фактором, которая усердно поддерживается на плаву в Америке - это вызывает наши сожаления. Но с другой стороны мы понимаем, что нужно быть терпеливыми, одержимость скоро пройдет. Мы надеемся", - сказал он.
По словам Пескова, попытки подогреть тему "российского фактора" являются внутренним делом США.
"У нас много международных проблем, которыми Россия занимается, у нас есть много и проблем, и достижений внутри страны, которые для нас первоочередного значения", - сказал он.
Он подчеркнул, что антироссийская риторика никак не влияет на перспективу встречи Путина и Трампа.
2557 64
Песков: Минские соглашения не предусматривают вольных трактовок. Россия - не сторона договоренностей, а страна-гарант(154)
Вопрос размещения миротворцев на Донбассе нужно обсуждать с боевиками, - Песков(42)
У Путина назвали наивной информацию об интеграции "Л/ДНР" в Россию: У нас есть только один план(113)
Не нужно отождествлять оценки телеведущего Киселева с позицией Кремля, - Песков(160)
Путину не на кого положиться(0)
Мнение об изоляции России со стороны Китая не соответствует реальности, - Песков(78)
Лидеры стран "нормандской четверки" в скором времени проведут переговоры, - Песков(10)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
..
.JfAP3ZHWw.jpg (807×556).......
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
------------
Письков, ты реально "русский человек" или прикидываешься?
Вспомни, #русскийВаняДолюоеб, кто главный геополитический соперник твоей вонючей Рашки за последниеи 100 лет.
Америка - ваш враг навсегда. Смирись с этим, #русскийВаняДолюоеб.
Ответить
Ответить
Ответить
соглашаюсь с этим болваном уже второй раз!
естественно она (одержимость) пройдёт, но вместе с Россией...
ну или, по крайней мере, с )(уйлом точно!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
От ненависти до любви один шаг. Песков хотел сказать что Трамп послал лошадь ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить