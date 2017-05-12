EN|RU|UK
Темы дня: Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Политика Украины
  306  6
Все про:омбудсмен (277) репрессии (1706) Россия (70402) СИЗО (944) Лутковская (319) Сущенко (239) Москалькова (9)

 Сущенко не жалуется на условия содержания в СИЗО, - омбудсмен РФ Москалькова ответила на запрос Лутковской. ДОКУМЕНТ

Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова заявляет, что журналист национального информационного агентства "Укринформ" Роман Сущенко не жалуется на условия содержания в СИЗО в России.

Об этом говорится в ответе Москальковой на запрос украинского омбусдмена Валерии Лутковской, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Валерии Лутковской.

"В ходе беседы Сущенко Р.В... жалоб на условия содержания и претензий к администрации следственного изолятора не высказывал", - говорится в ответе российского омбудсмена, копию которого разместила пресс-служба Лутковской.

Сообщается, что за время содержания в СИЗО журналисту предоставили 9 свиданий, 8 из которых - с сотрудником консульского отдела посольства Украины в России и 1 - с женой.

Сущенко не жалуется на условия содержания в СИЗО, - омбудсмен РФ Москалькова ответила на запрос Лутковской 01


"Вся поступавшая корреспонденция, в том числе из консульства Украины в Париже и в Москве, вручена адресату в установленном законом порядке", - отмечается в письме.


Читайте также: С начала оккупации полуострова у крымских татар с целью их запугивания провели более 800 обысков, - Джемилев

Напомним, 2 октября 2016 года члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А ты кто сука такая,чтобы тебе Украинец жаловался ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну и на каком основании Сенцов по мнению Москальковой вообще содержится в заключении если Крым это территория Украины согласно международных договоров РФ ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Москалькова- " все жаждут побывать там и посидеть подолше, этих крымских татар пачками не можем выгнать от туда, а Сенцов так вообще изволил на 20 лет поехать туда где зимои - 50 в среднем а летом комарье и гнус сжирают. Так и сказал - я россииские тюрьмы ни на что не променяю, самые тюремные тюрьмы "
 показать весь комментарий
Ответить
 
После свержения хуйла , все москальковы получат заслхуженные сроки
 показать весь комментарий
Ответить
 
Естественно что не жалуется -пусть попробует -сразу урежут и так слабые бытовые условия а еще могут и побить а москалькова всеравно этого не скажет по всем всем известным причинам -необходимо добро главного рашиста.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А то, человек невиновный совершенно ни за что сидит в тюряге,это никак не волнует эту кобылу уползадроченную?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСущенко не жалуется на условия содержания в СИЗО, - омбудсмен РФ Москалькова ответила на запрос Лутковской. ДОКУМЕНТ
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти