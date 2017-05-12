 Сущенко не жалуется на условия содержания в СИЗО, - омбудсмен РФ Москалькова ответила на запрос Лутковской. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе Москальковой на запрос украинского омбусдмена Валерии Лутковской, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Валерии Лутковской.
"В ходе беседы Сущенко Р.В... жалоб на условия содержания и претензий к администрации следственного изолятора не высказывал", - говорится в ответе российского омбудсмена, копию которого разместила пресс-служба Лутковской.
Сообщается, что за время содержания в СИЗО журналисту предоставили 9 свиданий, 8 из которых - с сотрудником консульского отдела посольства Украины в России и 1 - с женой.
"Вся поступавшая корреспонденция, в том числе из консульства Украины в Париже и в Москве, вручена адресату в установленном законом порядке", - отмечается в письме.
Напомним, 2 октября 2016 года члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.
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