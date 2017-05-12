 Литовские железные дороги отказались от пассажирских перевозок в Москву

Вагоны Lietuvos gelezinkeliai с понедельника перестанут прицеплять к российскому поезду, курсирующему по маршруту Калининград-Вильнюс-Москва, пишет delfi.lt, передает Цензор.НЕТ.
"В трех дополнительных вагонах в среднем ездило примерно 20 пассажиров. Маршрут сохранится и в дальнейшем, однако в Вильнюсе мы перестанем прицеплять свои вагоны. Благодаря этому сократятся наши расходы", - сказал для пресс-релиза заместитель гендиректора Lietuvos gelezinkeliai Линас Баужис.
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63% жителей Грузии считают Россию наибольшей угрозой для своей страны. Такие данные опубликовал Национально-демократический институт (NDI), передает Грузия Online.
"На вопрос, какая страна представляет самую большую угрозу для Грузии, 63% населения назвали такой Россию, 6% -Турцию, а 5% - Соединенные Штаты Америки", - говорится в сообщении.
Кроме этого, на вопрос, какая страна обеспечит безопасность Грузии лучше всех, 35% ответили - США, 12% - сама Грузия, а 10% - Россия.
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