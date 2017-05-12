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Все про:железная дорога (1028) Литва (1133) Россия (70402) пассажиропоток (4)

 Литовские железные дороги отказались от пассажирских перевозок в Москву

Из соображений экономии средств государственная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) отказалась от перевозок пассажиров в Москву. Компания утверждает, что благодаря этому она сможет экономить ежегодно 2 млн евро, а пассажиры и в дальнейшем смогут ездить в Россию российскими поездами.

Вагоны Lietuvos gelezinkeliai с понедельника перестанут прицеплять к российскому поезду, курсирующему по маршруту Калининград-Вильнюс-Москва, пишет delfi.lt, передает Цензор.НЕТ.

"В трех дополнительных вагонах в среднем ездило примерно 20 пассажиров. Маршрут сохранится и в дальнейшем, однако в Вильнюсе мы перестанем прицеплять свои вагоны. Благодаря этому сократятся наши расходы", - сказал для пресс-релиза заместитель гендиректора Lietuvos gelezinkeliai Линас Баужис.

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ПС ...Наші ...хлопи ..! Дорога на Білорусь !
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А как же теперь "чемодан-вокзал-расея"? Рельсу-то хоть одну (две нельзя - эшелоны военные могут идти) для указания направления, надеюсь, оставили? А то рузьге не будут знать, где та мацква ти ещё на Запад ломанутся.
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Весь цимес в том, шо наши железные дороги это логово социал-демократов, тобиш коммуняг, лакеев кремля.
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Большинство грузин считают Россию самой большой угрозой для страны

Литовские железные дороги отказались от пассажирских перевозок в Москву - Цензор.НЕТ 5119
63% жителей Грузии считают Россию наибольшей угрозой для своей страны. Такие данные опубликовал Национально-демократический институт (NDI), передает Грузия Online.

"На вопрос, какая страна представляет самую большую угрозу для Грузии, 63% населения назвали такой Россию, 6% -Турцию, а 5% - Соединенные Штаты Америки", - говорится в сообщении.

Кроме этого, на вопрос, какая страна обеспечит безопасность Грузии лучше всех, 35% ответили - США, 12% - сама Грузия, а 10% - Россия.
Литовские железные дороги отказались от пассажирских перевозок в Москву - Цензор.НЕТ 6456
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А у нас к агрессору в москву даже 2 поезда в сутки со Львова мотается.
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Як тільки зменшиться людинопотів - і візи в рашку цьому дуже допоможуть так і поїздів поменшає, попит-пропозиція.
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у нас таких поездов более чем дохера.......нам жеж надо. куча с западной для заробитчан.
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Да и нам бы пора ограничить движение до границы - а дальше пешочком через КПП и пусть в вагоны РЖД пересаживаются.
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Как Украина визы введет для кацов , так и будет.
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жрать им нечего сдадут рельсы на металлолом и продержатся пару месяцев .
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а летом в связи с обострением обстановки на востоке будут дополнительные поезда Киев - Москва? Или пидарасы в ВР все-таки задумаются о визовом режиме?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛитовские железные дороги отказались от пассажирских перевозок в Москву
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