 Артеменко просит суд признать противоправной инициативу Луценко о прекращении его украинского гражданства, - адвокат

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Артеменко Леонид Сиваков, передает Цензор.НЕТ.
"Просим суд признать противоправными действия Луценко по инициированию прекращения гражданства Артеменко", - сказал он.
По словам Сивакова, Луценко превысил свои полномочия, которые регламентируются ст. 9 закона "О прокуратуре".
Адвокат считает, что генпрокурор не имеет права обращаться к Государственной миграционной службе и комиссии по вопросам гражданства при Президенте с просьбой рассмотреть прекращение гражданства кого-либо.
Судебное заседание по данному иску назначено на 29 мая.
Как сообщалось ранее, 5 мая Государственная миграционная служба подтвердила, что Порошенко прекратил гражданство Украины Артеменко и считает такое решение законным.
Ранее народный депутат Дмитрий Линько (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) обнародовал на своей странице в Фейсбук копию указа о лишении украинского гражданства депутата Андрея Артеменко и бывшего исполняющего обязанности заместителя председателя Одесской ОГА Саши Боровика.
Напоминаем, издание The New York Times выяснило, что нардеп из фракции Ляшко Артеменко предлагал советнику Трампа план сдачи Крыма в аренду России на 100 лет. Такое заявление вызвало большой общественный резонанс. В частности, представитель Президента Герасимов заявил: "За этими вещами стоят россияне". А глава комитета ВР по иностранным делам Гопко отметила: "Рада должна отреагировать на призывы парламентариев, поддерживающих позицию Кремля". Нардеп (БПП) Лещенко заявил: "План Артеменко" - на самом деле план Левочкина-Бойко/Суркова". А нардеп (БПП) Фриз направила в СБУ запрос относительно "плана Артеменко". Глава Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров потребовал: "ГПУ надо выйти с предложением о снятии депутатского иммунитета с Артеменко и привлечь его к уголовной ответственности". А фракция Радикальной партии исключила Артеменко из своего состава. А глава партии Ляшко потребовал от СБУ расследовать публикацию Артеменко о плане по передаче Крыма в аренду РФ. Сам Артеменко объяснил свой "план" следующим образом: "Это сделано для того, чтобы Путин и Трамп подписали мирное соглашение насчет Украины".
Прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся в Киеве, открыла уголовное производство по подозрению Артеменко в государственной измене.
Артеменеко в свою очередь заявил, что имел мандат от Ляшко на путешествия в США и мирный план. "Это была инициатива Радикальной партии", - сказал он.
С переводом полного текста статьи в The New York Times о "плане Артеменко" можно ознакомиться здесь.
Позже выяснилось, что у Артеменко есть гражданство Канады.
566 19
Госбюджет по состоянию на 7 мая получил только 106,5 млн грн из 431 млн грн штрафа, наложенного на компанию "Тэдис Украина", - глава АМКУ Терентьев(7)
Правоохранители задержали группу рэкетиров в Киеве: вымогали $1,3 млн "лично для главы ГПУ", - Луценко. ФОТОрепортаж(54)
Нардепа Артеменко могут лишить мандата до 18 мая, - Мосийчук(7)
Прекращение президентом украинского гражданства Артеменко автоматически ведет к потере им статуса народного депутата, - Фриз(182)
Они планировали управлять страной вечно, а майдан для них был как гром среди ясного неба(2)
Зрадофилам рано радоваться. Проблему с прекращением розыска Интерполом Януковича, Клюева и Онищенко мы решим, - Луценко(184)
Луценко о суде над Януковичем: 4 мая начнется беспрецедентный для Украины судебный процесс. ВИДЕО(112)
или по его мнению ген. прокурор должен разводами заниматься?
Ответить
Ответить
Рік тому, 12 травня 2016 року Верховна Рада призначила генеральним прокурором України Юрія Луценка
GLAVCOM.UA
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Один рік на посаді. 10 невиконаних обіцянок генпрокурора Луценка
Ответить
Ответить
.
.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В конституции прямо записано никто не может быть лишен права сменить гражданство.
Так что ехай туда
Ответить
Ответить