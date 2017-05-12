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 Политика Украины
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Все про:гражданство (561) Луценко (6816) Артеменко_Андрей (66)

 Артеменко просит суд признать противоправной инициативу Луценко о прекращении его украинского гражданства, - адвокат

луценко

Депутат Верховной Рады Андрей Артеменко (внефракционный) просит Окружной административный суд Киева признать противоправными действия генерального прокурора Юрия Луценко, который инициировал прекращение украинского гражданства депутата.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Артеменко Леонид Сиваков, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Артеменко просит Высший админсуд отменить указ Порошенко о лишении его украинского гражданства

"Просим суд признать противоправными действия Луценко по инициированию прекращения гражданства Артеменко", - сказал он.

По словам Сивакова, Луценко превысил свои полномочия, которые регламентируются ст. 9 закона "О прокуратуре".

Адвокат считает, что генпрокурор не имеет права обращаться к Государственной миграционной службе и комиссии по вопросам гражданства при Президенте с просьбой рассмотреть прекращение гражданства кого-либо.

Судебное заседание по данному иску назначено на 29 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепа Артеменко могут лишить мандата до 18 мая, - Мосийчук

Как сообщалось ранее, 5 мая Государственная миграционная служба подтвердила, что Порошенко прекратил гражданство Украины Артеменко и считает такое решение законным.

Ранее народный депутат Дмитрий Линько (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) обнародовал на своей странице в Фейсбук копию указа о лишении украинского гражданства депутата Андрея Артеменко и бывшего исполняющего обязанности заместителя председателя Одесской ОГА Саши Боровика.

Напоминаем, издание The New York Times выяснило, что нардеп из фракции Ляшко Артеменко предлагал советнику Трампа план сдачи Крыма в аренду России на 100 лет. Такое заявление вызвало большой общественный резонанс. В частности, представитель Президента Герасимов заявил: "За этими вещами стоят россияне". А глава комитета ВР по иностранным делам Гопко отметила: "Рада должна отреагировать на призывы парламентариев, поддерживающих позицию Кремля". Нардеп (БПП) Лещенко заявил: "План Артеменко" - на самом деле план Левочкина-Бойко/Суркова". А нардеп (БПП) Фриз направила в СБУ запрос относительно "плана Артеменко". Глава Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров потребовал: "ГПУ надо выйти с предложением о снятии депутатского иммунитета с Артеменко и привлечь его к уголовной ответственности". А фракция Радикальной партии исключила Артеменко из своего состава. А глава партии Ляшко потребовал от СБУ расследовать публикацию Артеменко о плане по передаче Крыма в аренду РФ. Сам Артеменко объяснил свой "план" следующим образом: "Это сделано для того, чтобы Путин и Трамп подписали мирное соглашение насчет Украины".

Прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся в Киеве, открыла уголовное производство по подозрению Артеменко в государственной измене.

Артеменеко в свою очередь заявил, что имел мандат от Ляшко на путешествия в США и мирный план. "Это была инициатива Радикальной партии", - сказал он.

С переводом полного текста статьи в The New York Times о "плане Артеменко" можно ознакомиться здесь.

Позже выяснилось, что у Артеменко есть гражданство Канады.
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основное дело то о гос. измене.
или по его мнению ген. прокурор должен разводами заниматься?
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Один рік на посаді. 10 невиконаних обіцянок генпрокурора Луценка

Рік тому, 12 травня 2016 року Верховна Рада призначила генеральним прокурором України Юрія Луценка

GLAVCOM.UA
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Бяда с Идиотами у нас их хватает нет я не оправдываю Артеменко НО.... задам вопрос лишая Артеменко Гражданства Украины- руками Югика или Порошенко по сути уводят от уголовной ответственности того же Артеменко он автоматом останется гражданином Канады и что его просто за госизмену (кому?? он Артеменко же будет не гражданин Украины) его будут судить судом Украины- при молчании Канады.. ой ли ... мда уж думаю Югик как раз и нашел (или кто подсказал ему) оригинальный способ - отвести от Артеменко уголовное наказание... или все же самодруственность на руку Артеменко играет... не знаю.. но вопросы -вопросы...
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максимум статья измениться на шпионаж, но суд будет. как ни крути
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какой шпионаж в пользу кого какие такие действия Артеменко образуют состав деяния по УК Украины шпионаж??!!! если так подходить то почему пПорошенко не топчет зону за содействие и финансирование терроризма ибо его заводик Прашен в Липецке исправно платила налоги агрессору в бюджет РФ??!! молчу про то что у самого Порошенко ой ли только ли одно украинское гражданство --а если нет то и вовсе пипец у нас Президенет гражданин иного государства...
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Обьясняю тебе что человек потерявший украинское гражданство он теряет все государственные услуги -во первых не купить не продать и не каких не имеет гражданских прав -в старые времена таких обычно в Сибирь отправляли -считали его шпионом другого государства а сейчас с ними носятся как дурень со ступой а пора с этим кончать -не нравится быть украинцем можеш ехать в рашу -там таких любят и пользуются ихними услугами как врагами Украины.
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Та Югику уже всё равно,ему самому скоро придётся ноги делать ,ну или на вторую ходку ...
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Артеменко просит суд признать противоправной инициативу Луценко о прекращении его украинского гражданства.Группа депутатов из народного фронта и часть министров страны берут на поруки Мартыненко.Видели ли вы нечто подобное в цивилизованных странах мира???
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Бо у нас такая законодательная власть а она как раз и состоит из части таких идиотов которые могут нагадить в Украине и тут же смыться в другое государство где у него есть гражданство и только дебил этого не понимает чем это грозит для Украины это двойное гражданство и особенно когда присущий совковый ментелитет.
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Кому хотят - дают гражданство, у кого хотят - отбирают. Никто никакими законами не руководствуется.
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Вот так бы потихоньку всех любителей руцкого мира лишили украинского гражданства. И зачем им эта ненавистная, бандеровская Украина? Никакой логики!
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Вся проблема в то что только в Украине все хорошие и позволяют таким наживаться на украинцах-разве это не понятно а в другой стране где у него другое гражданство такое не позволяют как грабеж своих граждан и поэтому они уезжают тогда когда бабло уже накопычено или прижали и надо быстро что то делать.
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Ця ініціатива - пробна. Якщо нормально пройде, то усі, хто приготував собі резервний майданчик, автоматично отримують його як основний... І це - правильно. Гнид треба видаляти повністю...
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никто его не заставлял подаваться на канадское гражданство.
В конституции прямо записано никто не может быть лишен права сменить гражданство.
Так что ехай туда
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Как кто не заставлял - а ворованное бабло за границой держать а особенно когда прикидается еще щирим украинцем -_в США там такой номер не проходит -там всю подноготную проверяют прибывших не зависимо кем бы ты не прикидался .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАртеменко просит суд признать противоправной инициативу Луценко о прекращении его украинского гражданства, - адвокат
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