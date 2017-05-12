 В МИД Исландии заявили о ликвидации виз для украинцев после введения безвизового режима с ЕС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал посол Украины в Финляндии и Исландии Андрей Олефиров.
Он отметил: "Только что в МИД Исландии мне подтвердили, что украинцы смогут путешествовать в эту страну без виз сразу после вступления в силу безвиза с ЕС".
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Порошенко даст пресс-конференцию 14 мая(77)
Предоставление ЕС безвизового режима Украине поспособствует возвращению оккупированных Крыма и Донбасса, - Порошенко(99)
Порошенко в ближайшие дни посетит Мальту, которая председательствует в Совете ЕС(16)
Более 35 стран Латинской Америки и Азии вслед за ЕС автоматически предоставят безвизовый режим украинцам, - Порошенко(76)
Украина получила безвиз не благодаря, а вопреки барыжной власти, – Тимошенко(0)
Получив безвиз, Украина окончательно оформила развод с Россией, - Порошенко(287)
Безвизовый режим распространяется и на граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях, – Ирина Геращенко(224)
Во попёрло ))))
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они бабку захарченко по концлагерям Рейкъявика затаскали))
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А название... Равенсбрюк с Рейкъявиком спутать трудно.
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Konstantin Kukuškin @KKKukushkin
Уборщиц из России никогда не берите - все рукожопые. Или самую ватную. Приятно смотреть как после лекций о Путине вата идет мыть унитаз.
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день назад!!! новость!!! глаза раззуйте, умники...
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а это что по-твоему?
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Петиция! Заборона акції «Безсмертний полк»
https://petition.president.gov.ua/petition/36391
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ну ничего, теперь он сможет Рейкьявик взять))))
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9 ч ·
Так как в комментариях каждый второй вопрос - "В Какие еще страны (с 11 июня) для Украины не нужны будут визы?", то вот список (некоторые из них уже безвизовые для Украины):
Аргентина, Антигуа, Аруба, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Белиз, Боливия, Бермуды, Бразилия, Джамайка, Бруней, Чили, Южная Корея, Коста Рика, Гватемала, Гондурас, Доминикан, Кайманы, Макао, Малайзия, Маурис, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Сент Кристоф, Сент Мари, Сальвадор, Сейшелы, Сингапур, Уругвай, Венесуэла, Хонг Конг, Израиль, Эквадор, Лаос, Филиппины, Таиланд, Иордания, Кувейт, Катар, Оман, Мальдивы, Тайвань.
На связи.
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Абажаю Ваш ник
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12 ч ·
Доброе утро, друзья.
Короткая неделя пролетела быстро - пятница.
Что важного на десерт?
- Как мы и предполагали, увольнение Коми имеет обратный эффект и RussiaGate получает новое развитие:
Комитет по разведке американского Сената впервые выписал повестку в рамках расследования о вмешательстве России в президентские выборы. Бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна обязали передать комитету документы, имеющие отношение к расследованию.
Прокуроры 20 американских штатов 11 мая потребовали назначить специального прокурора для расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента США.
- Мы предполагали это еще год назад, но из-за выборов в США процесс пришлось начинать заново:
Во время визита Климкина в Вашингтон обсуждался вопрос привлечения США к "нормандскому формату".
- Украина - это Европа:
Совет ЕС одобрил введение безвизового режима для граждан Украины. Также более 35 стран Латинской Америки и Азии вслед за ЕС автоматически предоставят безвизовый режим украинцам.
В конце благодарю всех за теплый отклик на вчерашний кофе-брейк. Также большое спасибо всем меценатам, которые поддерживают мой независимый блог.
Хорошей всем пятницы.
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2 местный гостинница 3* 5000 грн неделя 35 000
средний чек в кафе 500 грн х 2 х 7= 7 000 грн х на 3 р= 21 000 грн
на экскурсии и пр. + пиво (200 грн), 15 000 гр.
всего около 100 000 грн
Хочу в Рейкьявик.
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Запад строит планы по дальнейшему загниванию. Нет чтобы нам канализацию построить!
https://twitter.com/Kaurus7/status/862180449279463424
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