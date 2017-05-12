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Все про:Исландия (66) безвизовый режим (1149)

 В МИД Исландии заявили о ликвидации виз для украинцев после введения безвизового режима с ЕС

исландия

МИД Исландии подтвердил готовность страны ввести безвизовый режим с Украиной после вступления в силу безвизового режима между Украиной и ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал посол Украины в Финляндии и Исландии Андрей Олефиров.

Он отметил: "Только что в МИД Исландии мне подтвердили, что украинцы смогут путешествовать в эту страну без виз сразу после вступления в силу безвиза с ЕС".

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Это тема.. в Исландии же братья... ИсланофОшизды!
они бабку захарченко по концлагерям Рейкъявика затаскали))
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у нас есть кому унитазы мыть - закон о двух рабах никто не отменял.
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Теперь захерченко сможет навещать свою бабушку?
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если бы отменили еще и гемор в виде обязательной брони отеля и приглашение..
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Очень маленькая, красивая страна. Исландия - первая страна, которая признала Независимость Литвы от ссср. Очень трудный язык, но там есть и литовцы (гиды), которые помогут Украинцам говорить с местным населением.
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Исландия размером с Белоруссию. Ничего себе маленькая....
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Територия Исландии 103 125 км² (почти как две Литвы). Територия Белорусии - 207 595 км², если только ,,госдеповская" википедия не врет. Населеине Исландии 321 857. В Литве - около 3 милионов. В Белорусии 9,5 милионов. Поьэтому и говорю, что страна маленькая, людей мало, газа и нефти нету. Но живут. Были проблемы с экономикой но живут. Если не ошибаюсь, там все очень дорого (читал в Литовской прессе, а может быть, что я Исландию перепутал с Японией).
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Что символично, что именно Исландия первая заявила о безвисе (как когда-то первая признала Независимость Литвы от совка).
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английский универсальный язык, его везде понимают
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Тут дело не в Исландии---страна великолепна, для нормальных. Быстро же мы забыли что кто остался на Майдане навечно и те кто там был по зову сердца сделали для евро-виза во сто крат больше чем вся тварьская власть за всю нашу историю новейшую. особенно последняя---самая лицемерная за всю вообще историю Украины! И здесь есть кое что более полезное. Как только утвердят окончательно---нам предоставят и другие страны без-виз. Те страны что не в ЕС. А там не менее интересно и можно работать и просто ездить. Это победа и не малая. Для молодёжи особенно. Уматывайте. Не скоро тут сдохнут твари. Они живучи. И серпы с молотами и фото падлика морозова эти утырки держат под подушкой и гробовой в том числе.
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Вот этим и отличаются люди, от кацапов. Украинцам/Литовцам/Полякам - нет никакого дела, до того с кем россии безвизовый режим, а с кем визовый, если это не касается их собственной страны. А кацапам до всего есть дело. И во все сунут свой нос.
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москалям никогда не понять, что если к людям по-человечески отнестись, то и они отнесутся также, у москалей это слабость лоха, а лоха щемить надо, мерзкое племя столько у украинцев ресурсов не ничто отобрало, столько Украине горя принесло. Но люди все равно пойдет туда, где люди, а не где нелюди всем заправляют.
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Только что Ямало Ненецкий округ отменил визы для ВАТНИКОВ, вот это перспектива у ВАТАСТАНА побывать за поребриком))))
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"Матросская тишина" отменила ограничения на пребывания в ней.
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из оленьего говна ого-го-го сколько слепить можно! Вот, где настоящие перспективы
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Всі в Рейкьявік на екскурсію по місцям бойової слави бабки Захарченка
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Кстати, я так и не понял про Рейкявик. Смотрел тот репортаж. Выпил пиво, водку, кефир и коффе, но не понял, причем тут бабушка Харченка и Рейкявик. Может-быт он перепутал название концлагеря? Историки, аууу! Был-ли концлагерь по названию столицы Исландии?
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Просто он дебил.
А название... Равенсбрюк с Рейкъявиком спутать трудно.
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Был Равенсбрюк ! Но для захерченко это солнечная Исландия.
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В МИД Исландии заявили о ликвидации виз для украинцев после введения безвизового режима с ЕС - Цензор.НЕТ 8872
Konstantin Kukuškin‏ @KKKukushkin

Уборщиц из России никогда не берите - все рукожопые. Или самую ватную. Приятно смотреть как после лекций о Путине вата идет мыть унитаз.
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У нас только будет безвиз с Вануату, а в рассее уже давно безвиз с этой могущественной страной. Их вождь еще в прошлом году отменил визы для рассеян.
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Исландия это здорово - но почему , на ЦН нет темы про забастовку шахтёров в Кривом Роге ?
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Люди требуют повысить зар Платы - хотя бы на 20 % - ПРАВИЛЬНО ТРЕБУЮТ (Абрамович не разорится). Пока им предложили только 12%
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Естественно правильные - не обеднеют наши олигархи ... Вот только не понятно - почему молчат наши СМдезИнформации ?
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Потому как они (СМИ) тоже ВСЕ принадлежат олигархам , и олигархи боятся, что и на их предприятиях такое будет.
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Прекратите флудить на ветке, тема совершенно другая...
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По краине мере, час тому назад была статья о трех шахтах.
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Предполагаю, что в недалеком будущем парашцы будут покупать визы, чтобы посетить зауралье, дальний восток и пр. таракань, находящуюся под флагом китая
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ваньки - хитрые твари. Найдут, где пролезть. Недавно на одном популярном запоребриковском сайте была целая статья на тему "как получить украинское гражданство, потому как хохлы скоро будут без виз ездить". Вот так-то.
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Петр 1 прорубил окно в Европу,у кацапов все чере задницу,нормальные люли входят через дверь,а эти лишнехромосомные все через форточку лазят.
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Куроёб теперь сможет поехать на экскурсию в концлагерь где бабка его срок мотала?
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Да не было у него никакой бабки. Ну откуда будет бабка у выкидыша?
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Раз уж дед Пастора Кровавого Первого, по информацией руссосми, в возрасте одно года был эсэсовцем, тогда почему бабушка хазрачекна не могла мотать срок в столице Исландии?
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горе то какое у захерченко, не поехать ему и не посмотреть на следы пребывания своей бабки.
ну ничего, теперь он сможет Рейкьявик взять))))
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Олег Пономарь
9 ч ·

Так как в комментариях каждый второй вопрос - "В Какие еще страны (с 11 июня) для Украины не нужны будут визы?", то вот список (некоторые из них уже безвизовые для Украины):
Аргентина, Антигуа, Аруба, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Белиз, Боливия, Бермуды, Бразилия, Джамайка, Бруней, Чили, Южная Корея, Коста Рика, Гватемала, Гондурас, Доминикан, Кайманы, Макао, Малайзия, Маурис, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Сент Кристоф, Сент Мари, Сальвадор, Сейшелы, Сингапур, Уругвай, Венесуэла, Хонг Конг, Израиль, Эквадор, Лаос, Филиппины, Таиланд, Иордания, Кувейт, Катар, Оман, Мальдивы, Тайвань.
На связи.
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Эйяфьядлайёкюдль. Вулкан, на котором пытали бабушку перед отправкой в Рейкьявик. В МИД Исландии заявили о ликвидации виз для украинцев после введения безвизового режима с ЕС - Цензор.НЕТ 2373
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Главное, можно вечно смотреть на огонь, как течет вода и стараться запомнить имя вулкана Эйяфьядлайёкюдль. Ну или самое длинное слово литовского языка (облегченный вариант): bepasikiškiakopūsteliaudami (что означает - ,,собирая заячью капусту".)
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Любопытно. Но вот не совсем понятно толкование этого слова. Какая это часть речи и в каком контексте оно употребляется?
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Был конкурс самого длиного слова литовского языка (но слово должно быт логичным). Слово нормальное, но редкое. Перевод дал. На пример: ,,Собирая заючью капусту встретили волка."
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Во фразе "Собирая заячью капусту" три слова, относящиеся к трём разным частям речи. Логично, что в литовском языке есть эти три слова и производные от них. Собирать, заяц и капуста) А здесь одно!
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дело в том, что я филолог, но не филолог ученний, а практик. Я не помню, как называются части речи (даже по-литовски). А практик, так-как я работаю переводчиком (писменным с несколько языков на литовский, а не обратно, по-этому делаю ошибки, когда пишу по-русски, англиски, французки и.тд.)
Абажаю Ваш ник
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Олег Пономарь
12 ч ·

Доброе утро, друзья.
Короткая неделя пролетела быстро - пятница.
Что важного на десерт?
- Как мы и предполагали, увольнение Коми имеет обратный эффект и RussiaGate получает новое развитие:
Комитет по разведке американского Сената впервые выписал повестку в рамках расследования о вмешательстве России в президентские выборы. Бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна обязали передать комитету документы, имеющие отношение к расследованию.
Прокуроры 20 американских штатов 11 мая потребовали назначить специального прокурора для расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента США.
- Мы предполагали это еще год назад, но из-за выборов в США процесс пришлось начинать заново:
Во время визита Климкина в Вашингтон обсуждался вопрос привлечения США к "нормандскому формату".
- Украина - это Европа:
Совет ЕС одобрил введение безвизового режима для граждан Украины. Также более 35 стран Латинской Америки и Азии вслед за ЕС автоматически предоставят безвизовый режим украинцам.
В конце благодарю всех за теплый отклик на вчерашний кофе-брейк. Также большое спасибо всем меценатам, которые поддерживают мой независимый блог.
Хорошей всем пятницы.
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перелет от 6000 грн до 13000 грн х 2 = 15 000 х 2 *(обратно) = 30 000
2 местный гостинница 3* 5000 грн неделя 35 000
средний чек в кафе 500 грн х 2 х 7= 7 000 грн х на 3 р= 21 000 грн
на экскурсии и пр. + пиво (200 грн), 15 000 гр.
всего около 100 000 грн
Хочу в Рейкьявик.
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Щас, там всякие министры во главе с премьером Поцманом очень громко обещали заход нескольких лоукостов в Украину. Райанэйр, помню, точно. Так, что совсем скоро за 30 евров в один конец перелёт будет! Не верите?)
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Boris Fogel‏ @Kaurus7 10 мая
Запад строит планы по дальнейшему загниванию. Нет чтобы нам канализацию построить!

https://twitter.com/Kaurus7/status/862180449279463424
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Хитрые исландцы так и хотят украинцев в рейкьявикские концлагеря заманить. Да, кацапы ???

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Так это значит можно поехать без виз, по местам исторических мытакий родственников бройлергенерала? Так воз зачем толпы дамбасян штурмуют овиры.
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В Европе всё дорого... €8 только проездной на день стоит..€100 в день это очень бедненько если.., зато депортируют, если что не так, беспощадно)))..
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Та то вы не знаете наших! Сало, галеты, а неделю можно носки и не менять. Прорвёмся)
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Будут депортировать.. на 5 лет, а могут и на 10 лет..., а если отравишься своим салом или колбасой не свежей.... то обойдётся лечение €500 в день...ехать лучше нормально, как человек.., то есть с деньгами)))
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"Курощуп" полетит в Рейкьявик,смотреть как прабабку исландо-фашисты мучали...

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ МИД Исландии заявили о ликвидации виз для украинцев после введения безвизового режима с ЕС
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