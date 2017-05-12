 ГПУ несколько раз допрашивала председательствующего по делу Януковича судью Девятко

Об этом он сказал на заседании первой дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Непосредственно против меня уже 3 года длится досудебное расследование... Несколько раз Генпрокуратура меня допрашивала, бралась информация о моих телефонных звонках", - сообщил Девятко.
Он отметил, что был допрошен в рамках расследования вынесения Оболонским райсудом решений о лишении водительских прав активистов Автомайдана в конце 2013 - начале 2014 года.
По словам Девятко, Генпрокуратура не сообщала ему о подозрении и не установила признаков уголовных правонарушений в его действиях. Он также заявляет, что никто на него не оказывал давление при рассмотрении дел против активистов Евромайдана.
"Если было бы давление, я бы сообщал об этом правоохранительным органам", - сказал он.
Девятко также отрицает, что как глава Оболонского суда оказывал давление на других судей.
Как сообщалось ранее, 4 мая коллегия судей под председательствованием Девятко начала рассматривать дело против Януковича, обвиняемого в государственной измене.
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