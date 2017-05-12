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Все про:суд (20796) судья (1819) Янукович (32447) автомайдан (275) Высший совет правосудия (61)

 ВСП решил не привлекать к дисциплинарной ответственности председательствующего по делу Януковича судью Девятко

Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия (ВСП) отказалась привлекать к дисциплинарной ответственности председательствующего по делу бывшего Президента Виктора Януковича судью Оболонского районного суда Киева Владислава Девятко за его решения о лишении активистов Автомайдана водительских прав.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини, об этом сказала член ВСП, секретарь дисциплинарной палаты Алла Лесько.

"Решено в привлечении к дисциплинарной ответственности отказать, дисциплинарное дело прекратить", - озвучила она решение палаты.

Дисциплинарное дело против Девятко касалось его решений о лишении водительских прав 2 активистов Автомайдана в январе-феврале 2014 года.

Палата ВСП установила, что за эти решения уволить судью невозможно, так как истек 3-летний срок для привлечения к ответственности.

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Ранее рассмотрение дисциплинарного дела несколько раз переносилось из-за неявки Девятко.

Сам судья считает себя невиновным, а свои решения - законными.

По его словам, колонна активистов Автомайдана, которая ехала к резиденции "Межигорье", создала на ул. Богатырской затор, который мешал каретам скорой помощи проехать к детской больнице.

Также Девятко отметил, что лишал активистов водительских прав не на 6, а на 3 месяца.
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