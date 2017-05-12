 Госбюджет по состоянию на 7 мая получил только 106,5 млн грн из 431 млн грн штрафа, наложенного на компанию "Тэдис Украина", - глава АМКУ Терентьев

Об этом сообщил председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев, комментируя 12 мая ситуацию со штрафом табачного монополиста в Фейсбуке , передает Цензор.НЕТ со ссылкой на " Наші гроші ".

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Упомянутый Антимонопольный комитет в декабре 2016 года наложил штраф в размере 431 млн грн на ООО "Тэдис Украины" из-за монополизации рынка дистрибуции сигарет. Впоследствии Генпрокуратура возбудила уголовное производство . При этом в деле упоминался сам Юрий Терентьев, которого прокуроры заподозрили в укрытии схемы. 26 апреля Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил , что "Тэдис Украина" выплатила штраф в размере 300 млн грн. Из обнародованных Луценко платежных поручений известно, что "Тэдис Украина" перечислял средства со своих счетов в "Ощадбанке" и в "Приватбанке". При этом из судебного реестра было известно, что накануне заявления Луценко Генпрокуратура получила судебное разрешение на арест по меньшей мере одного из счетов "Тэдис", с которого якобы перечислялся штраф в бюджет.

Отметим, 30 марта с утра Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ разоблачила схему по особо крупному уклонению от уплаты налогов и незаконному выводу миллиардов гривен за границу: