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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8547) Луценко (6815) Антимонопольный комитет (186) Терентьев (17) Тэдис Украина (3)

 Госбюджет по состоянию на 7 мая получил только 106,5 млн грн из 431 млн грн штрафа, наложенного на компанию "Тэдис Украина", - глава АМКУ Терентьев

луценко терентьев тэдис

Государственный бюджет по состоянию на 7 мая получил только 106,50 млн грн в качестве штрафа компании "Тэдис Украина".

Об этом сообщил председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев, комментируя 12 мая ситуацию со штрафом табачного монополиста в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".

Госбюджет по состоянию на 7 мая получил только 106,5 млн грн из 431 млн грн штрафа, наложенного на компанию Тэдис Украина, - глава АМКУ Терентьев 01


Упомянутый Антимонопольный комитет в декабре 2016 года наложил штраф в размере 431 млн грн на ООО "Тэдис Украины" из-за монополизации рынка дистрибуции сигарет. Впоследствии Генпрокуратура возбудила уголовное производство. При этом в деле упоминался сам Юрий Терентьев, которого прокуроры заподозрили в укрытии схемы. 26 апреля Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что "Тэдис Украина" выплатила штраф в размере 300 млн грн. Из обнародованных Луценко платежных поручений известно, что "Тэдис Украина" перечислял средства со своих счетов в "Ощадбанке" и в "Приватбанке". При этом из судебного реестра было известно, что накануне заявления Луценко Генпрокуратура получила судебное разрешение на арест по меньшей мере одного из счетов "Тэдис", с которого якобы перечислялся штраф в бюджет.

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Госбюджет по состоянию на 7 мая получил только 106,5 млн грн из 431 млн грн штрафа, наложенного на компанию Тэдис Украина, - глава АМКУ Терентьев 02


Также ни один из официальных участников дела не сообщил, почему при штрафе в размере 431 млн грн Генпрокурор сообщал о перечислении 300 млн грн, и почему через две недели после заявления Луценко в бюджет зачислены только 106 млн грн.


В начале мая Печерский суд разблокировал счета "Тэдис Украина" в "Приватбанке" и "Райффайзен Банк Аваль", а также обязал вернуть компании изъятые со складов в Запорожье и Сумах табачные изделия.

В мае 2016 г. Генеральная прокуратура зарегистрировала уголовное производство №42016000000001264, в рамках которого следствие установило, что в 2012-2013 годах одесский бизнесмен Борис Кауфман по договоренности с гражданами Российской Федерации Сергеем Кациевым и Игорем Кесаевым, которые занимали монопольное положение на российском рынке легального и теневого оборота табачных изделий, приобрели ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина". В мае 2016 г. эта фирма была переименована в ООО "Тэдис Украина". Также фирма путем предоставления возвратной финансовой помощи вывела из Украины в Россию 2,51 млрд грн.

В ГПУ выяснили, что Кесаев является владельцем группы компаний "Меркурий", в состав которой входит ОАО "Завод им. Дегтярева", которое является одним из лидеров военно-промышленного комплекса России. Завод выпускает стрелковое, артиллерийское, зенитно-ракетное вооружение и системы управления им, которое, в свою очередь, поставляется боевикам незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛНР" и "ДНР".

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В конце апреля Луценко также сообщил о начале изменения бенецифиарив "Тедис Украина". Но в госреестр новые данные о владельцах компании не вносились. Среди владельцев фирмы ранее упоминались одесский бизнесмен Борис Кауфман и народный депутат от "Оппоблока" Тарас Козак, заместитель Виктора Медведчука в ОО "Центр "Правовое государство".

В октябре 2016 г. президент Петр Порошенко своим указом ввел действие решение СНБО о введении персональных санкций, в этот санационный список был включен Кесаев.

Отметим, 30 марта с утра Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ разоблачила схему по особо крупному уклонению от уплаты налогов и незаконному выводу миллиардов гривен за границу: сейчас 1000 правоохранителей проводят обыски. Позже, стало известно, что в рамках данного дела ГПУ проводит обыски в Антимонопольном комитете. Вместе с тем, Аваков комментируя причастность АМКУ к схеме финансирования террористов заявил: "Общество вправе потребовать отставки".
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я извиняюсь немного не в тему НО НОВОСТЬ ВАЖНАЯ вроде как иные издания пишут о смерти "хозяина" Одессы "крыши"мэра Одессы и братанов в горсовете-- Ангерта-Ангела от онкологии... что уже похороны.. вроде наш Гена сорвался на похороны в Лондон...это очень важно... не хватало в Одессе криминального передела в условиях сепаратизма ползучего...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГосбюджет по состоянию на 7 мая получил только 106,5 млн грн из 431 млн грн штрафа, наложенного на компанию "Тэдис Украина", - глава АМКУ Терентьев
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