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 Происшествия, Общество
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Все про:переговоры (3297) шахта (799) экология (980) Минск (1090) Донбасс (14524) Черныш (59) Министерство по вопросам оккупированных територий (131)

 Ситуация с затопленными шахтами на оккупированном Донбассе критическая, - МинВОТ

Вадим Черныш отметил, что вопросы экологии в Луганской и Донецкой областях нужно поставить на переговорах в Минске.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, уровень воды на шахтах в ОРДЛО критический и почти достиг предельно допустимого. Это требует принятия немедленных профилактических мер.

"Решение экологических проблем на Востоке нуждается в качественной координации между органами центральной и местной власти, а также тесного сотрудничества с представителями международных организаций, осуществляющих оценку и мониторинг ситуации. Профильные ведомства, в первую очередь, должны иметь целостную картину, анализ и оценку рисков, а также заранее спланированный порядок действий в случае опасных ситуаций. Бесспорно, вопросы экологии в Луганской и Донецкой областях необходимо ставить на переговорах в Минске. Прежде всего нам нужно уточнить список предприятий на неподконтрольных территориях, которые требуют внимания и доступа международных экспертов для предотвращения чрезвычайных ситуаций экологического и техногенного характера ", - отметил Вадим Черныш.

Отмечается, что украинские власти теперь будут требовать немедленного допуска к затопленным шахтам международных экспертов для откачки воды. На данный момент на оккупированных территориях отсутствует нормальный мониторинг соблюдения экологических норм и стандартов.

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Кроме того, на Донбассе существует проблема, связанная с проведением ремонтных работ предприятий возле линии разграничения. Представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ирина Геращенко подчеркнула, что этот вопрос постоянно поднимается в Минске, но Россия и ОРДЛО до сих пор не предоставили гарантий безопасности для проведения ремонта.

"В связи с обстрелами со стороны незаконных вооруженных формирований, на ряде предприятий нарушен производственный цикл, что может иметь негативные последствия для экологии региона и безопасности местных жителей", - отметила первый вице-спикер.

Также в сообщении сказано, что на территории ДФС для производственных целей сохраняется 2,4 т жидкого хлора, и в случае повреждения контейнеров с жидким хлором или при повреждении трубопроводной магистрали для подачи хлора возможны выбросы пары хлора в атмосферу, что приведет к загрязнению окружающей среды ядовитыми веществами в радиусе 36 километров
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Если отключить электроэнергию , то все проблемы исчезнут через пару недель .
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а питанням екології в Києві не хочуть позайматись?
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.. интересно, как даунбасяне переживают за экологию в Киеве? Вот так же и мне плевать на их экологию.
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это выходит что Украина будет спасать шахты загробленные русскими наемниками?
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Дождались лугандонцы рузького мира - теперь радуйтесь, падлы!
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чему радоваться????катастрофа ведь и по нам эпанет не слабо.Тут, как говорят,надо техницки.
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А что же Сашка-куринная жопка??? он же теперь сцарь дамбаса.а это значит нужно делом конкретным заниматься а не ханку жрать да приворовывать.С таким отношением не то что до Лондона до Макеевки хер догребет лапоухий цезарь
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InfoResist‏Подлинная учетная запись @InfoResist 6 ч.6 часов назад
Друзья, кто-то разбирается в "народах Донбасса"?
Это шахтер или все же тракторист?
Фото: Андрей Шор

Ситуация с затопленными шахтами на оккупированном Донбассе критическая, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 8266
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Дебилы хотят устроить новый Чернобыль? Та флаг им в ж... тьфу... в руки! Только перекрыть им полностью ВСЁ! Хорош шастать!
И что, это самая большая наша проблема? Не пленные? Не ежедневный рост обстрелов со стороны обдроченцев? Не обнищание населения? Не?
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Куда бы не пришел русский мир, кругом возникают серьезные проблемы или приходит полный конец. Донбасс полностью разрушен и для дальнейшей жизни больше не пригоден, надвигается экологическая катастрофа. Поэтому необходимо его покидать. Крым без днепровской воды тоже вымрет нахрен. Крым по своей воде может обеспечивать максимум миллион жителей, и это без всякого поливного с/х. Полтора миллиона, как минимум, придется оттуда отселять. В Сибирь товарными вагонами, хорошо, что технология отработанна. Кричавшим «путин, приди» большой привет. Пакуйте чемоданы и собирайтесь в Сибирь. Она большая и воды там много.
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