 Ситуация с затопленными шахтами на оккупированном Донбассе критическая, - МинВОТ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, уровень воды на шахтах в ОРДЛО критический и почти достиг предельно допустимого. Это требует принятия немедленных профилактических мер.
"Решение экологических проблем на Востоке нуждается в качественной координации между органами центральной и местной власти, а также тесного сотрудничества с представителями международных организаций, осуществляющих оценку и мониторинг ситуации. Профильные ведомства, в первую очередь, должны иметь целостную картину, анализ и оценку рисков, а также заранее спланированный порядок действий в случае опасных ситуаций. Бесспорно, вопросы экологии в Луганской и Донецкой областях необходимо ставить на переговорах в Минске. Прежде всего нам нужно уточнить список предприятий на неподконтрольных территориях, которые требуют внимания и доступа международных экспертов для предотвращения чрезвычайных ситуаций экологического и техногенного характера ", - отметил Вадим Черныш.
Отмечается, что украинские власти теперь будут требовать немедленного допуска к затопленным шахтам международных экспертов для откачки воды. На данный момент на оккупированных территориях отсутствует нормальный мониторинг соблюдения экологических норм и стандартов.
Кроме того, на Донбассе существует проблема, связанная с проведением ремонтных работ предприятий возле линии разграничения. Представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ирина Геращенко подчеркнула, что этот вопрос постоянно поднимается в Минске, но Россия и ОРДЛО до сих пор не предоставили гарантий безопасности для проведения ремонта.
"В связи с обстрелами со стороны незаконных вооруженных формирований, на ряде предприятий нарушен производственный цикл, что может иметь негативные последствия для экологии региона и безопасности местных жителей", - отметила первый вице-спикер.
Также в сообщении сказано, что на территории ДФС для производственных целей сохраняется 2,4 т жидкого хлора, и в случае повреждения контейнеров с жидким хлором или при повреждении трубопроводной магистрали для подачи хлора возможны выбросы пары хлора в атмосферу, что приведет к загрязнению окружающей среды ядовитыми веществами в радиусе 36 километров
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Друзья, кто-то разбирается в "народах Донбасса"?
Это шахтер или все же тракторист?
Фото: Андрей Шор
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И что, это самая большая наша проблема? Не пленные? Не ежедневный рост обстрелов со стороны обдроченцев? Не обнищание населения? Не?
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В Індонезії на берег викинуло невідому морську істоту - 15 метрів і 35 тонн. Кракен?! Ктулху?!
https://hromadske.ua/posts/v-indonezii-na-bereh-vykynulo-nevidomu-hihantsku-morsku-istotu
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