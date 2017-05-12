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 Торговец оружием из зоны АТО задержан в Запорожье, - СБУ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

оружие сбу

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали в Запорожье торговца оружием и боеприпасами, которые получены из района проведения антитеррористической операции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: " Правоохранители установили, что житель одного из сел вблизи областного центра пытался через своих знакомых наладить канал поставки оружия и боеприпасов с востока Украины для перепродажи.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в соседнем селе во время попытки продажи представителю криминальных кругов двух автоматов Калашникова с магазинами по восемьдесят две тысячи гривен.

Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Торговец задержан согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия".

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Торговец оружием из зоны АТО задержан в Запорожье, - СБУ 01

Торговец оружием из зоны АТО задержан в Запорожье, - СБУ 02

Торговец оружием из зоны АТО задержан в Запорожье, - СБУ 03

Торговец оружием из зоны АТО задержан в Запорожье, - СБУ 04


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Кому война а кому бизнес. Я понимаю, что власть плохая и от неё много чего зависит, но от людей зависит намного больше
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