 Торговец оружием из зоны АТО задержан в Запорожье, - СБУ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: " Правоохранители установили, что житель одного из сел вблизи областного центра пытался через своих знакомых наладить канал поставки оружия и боеприпасов с востока Украины для перепродажи.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в соседнем селе во время попытки продажи представителю криминальных кругов двух автоматов Калашникова с магазинами по восемьдесят две тысячи гривен.
Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Торговец задержан согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия".
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