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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:конвертцентр (314) Полтавщина (458) ГФС (2807)

 В Полтавской области налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом почти 43 миллиона гривен. ФОТОрепортаж

В Полтавской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 5 ст. 27 УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконному переводу безналичных средств в наличные с использованием реквизитов ряда фиктивных компаний, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

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Должностные лица предприятий реального сектора экономики перечисляли на счета подконтрольных злоумышленникам компаний денежные средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем деньги получались наличными в банковских учреждениях непосредственно организатором незаконной деятельности или курьером и за вычетом 8-10% процентов передавались заказчикам конвертации. При этом в бухгалтерском и налоговом учетах отображалось изменение номенклатуры товара.

Общий оборот проконвертированных денежных средств составил почти 43 миллиона гривен.

Кроме того, установлены факты незаконного завладения бюджетными средствами должностными лицами одной из компаний - выгодополучателей, в сумме 3,6 миллиона гривен.

В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято 90 тысяч гривен наличными, первичные финансово - хозяйственные документы, компьютерная техника и незарегистрированное травматическое оружие, автомобиль BMW X 5 стоимостью более 1,7 миллиона гривен. Также наложен арест на счета одного из предприятий.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

В Полтавской области налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом почти 43 миллиона гривен 01

В Полтавской области налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом почти 43 миллиона гривен 02

В Полтавской области налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом почти 43 миллиона гривен 03

В Полтавской области налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом почти 43 миллиона гривен 04

В Полтавской области налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом почти 43 миллиона гривен 05


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Реально що не держінституція - то корвентцентр. Такими методами - це на 300 років роботи.
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И это после того, как ввели электронное администрирование. У рас налоговая крышует конвертцентры, как менты наркоторговцев.
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прокуратура кришує, бо й сама є конвертцентром.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Полтавской области налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом почти 43 миллиона гривен. ФОТОрепортаж
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