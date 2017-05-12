 В Полтавской области налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом почти 43 миллиона гривен. ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговики в Донецкой области разоблачили перевозчиков, уклонившихся от уплаты более 3 млн грн налогов

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 5 ст. 27 УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконному переводу безналичных средств в наличные с использованием реквизитов ряда фиктивных компаний, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.Должностные лица предприятий реального сектора экономики перечисляли на счета подконтрольных злоумышленникам компаний денежные средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем деньги получались наличными в банковских учреждениях непосредственно организатором незаконной деятельности или курьером и за вычетом 8-10% процентов передавались заказчикам конвертации. При этом в бухгалтерском и налоговом учетах отображалось изменение номенклатуры товара.Общий оборот проконвертированных денежных средств составил почти 43 миллиона гривен.Кроме того, установлены факты незаконного завладения бюджетными средствами должностными лицами одной из компаний - выгодополучателей, в сумме 3,6 миллиона гривен.В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято 90 тысяч гривен наличными, первичные финансово - хозяйственные документы, компьютерная техника и незарегистрированное травматическое оружие, автомобиль BMW X 5 стоимостью более 1,7 миллиона гривен. Также наложен арест на счета одного из предприятий.В настоящее время следственные действия продолжаются.