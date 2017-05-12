 Высший хозсуд отказал НБУ в отмене ареста нефтебазы Курченко в Херсоне

Об этом свидетельствуют материалы суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
В 2014 году Национальный банк обратился в суд с требованием взыскать в счет задолженности в размере 787 млн гривен Реал-банка перед регулятором залоговое имущество - нефтебазу в Херсоне (Реал-банк и нефтебаза принадлежат Курченко).
В ноябре 2015 года Исполнительная служба арестовала нефтебазу и запретила осуществлять ее продажу.
В течение 2015-2016 НБУ неоднократно обращался в суд с требованием отменить арест имущества в связи с необходимостью его дальнейшей реализации.
В марте 2016 года суд отказал главе Нацбанка в отмене ареста нефтебазы.
Прокурор на судебном заседании возражал против удовлетворения ходатайства, ссылаясь на то, что владелец нефтебазы Курченко и экс-начальник департамента нефтепродуктов "ВЕТЭК" Сергей Кривой объявлены в розыск, а уголовное производство не остановлено в связи с их розыском.
Сама же нефтебаза может являться вещественным доказательством.
11 октября 2016 Хозсуд Киева удовлетворил требование НБУ и отменил арест нефтебазы.
Не соглашаясь с решением суда, Нацполиция обратилась в Киевский апелляционный хозяйственный суд с жалобой, в которой просила решение отменить.
17 января Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляцию Нацполиции и отменил решение Хозсуда Киева об отмене ареста нефтебазы.
24 апреля Высший хозсуд отказал НБУ в отмене ареста и оставил в силе постановление Киевского апелляционного суда.
928 10
За два с половиной года Янукович и его окружение украли примерно один государственный бюджет Украины, - Енин(363)
ГПУ направила в суд обвинительный акт против экс-руководства НБУ(10)
Курченко отказался отдать "Металлист" Харькову(71)
Роскошный особняк за $35 млн, перелеты чартером на Камчатку поохотиться и охрана с личным реаниматологом, - российские СМИ о жизни беглого зиц-олигарха Курченко. ФОТОрепортаж(40)
"Луценко с подчиненными разыграл фарс в погоне за рейтингом", - Сергей Лещенко(0)
Один из фигурантов "схем Курченко" подписал соглашение о признании вины, - прокуратура(5)
Народное вече в Авдеевке делегировало нардепов на переговоры с участниками блокады ОРДЛО на станциях Фенольная и Кривой Торец, - Чорновол(231)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Россия не собирается уходить из Донецка и Луганска. Она, наоборот, интегрируется туда все глубже. Сейчас, говорит первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко, там продолжается рейдерство и воровство предприятий - то, что россияне и их ставленники на Донбассе называют "национализацией", - сказано в материале.
"Местное население грабят и лишают работы, создаются предпосылки для тяжелейших гуманитарных проблем, увеличиваются угрозы техногенных и экологических катастроф. Оккупанты разрушают инфраструктуру и возможности для нормальной работы и жизни", - говорит вице-спикер Рады.
По версии собеседников в окружении президента Петра Порошенко, россияне устроили так называемую "национализацию" на оккупированных районах Донбасса с одной целью. Путин, по их словам, ищет пути снижения расходов на содержание террористических анклавов в Донецке и Луганске. "По данным наших аналитиков, только за 2016-й год россияне потратили на Донбасс порядка $2 миллиардов. Это в целом на все. Сейчас их цель - если не сделать эти территории окупаемыми, то хотя бы снизить расходы", - утверждает собеседник LIGA.net в АП.
По мнению Банковой, в результате блокады Донбасса и последовавшей за этим "национализации", россияне смогут снизить затраты на войну до $1 миллиарда в год в результате передела собственности, уплаты налогов на РФ и перенаправления экспорта с захваченных предприятий. С другой стороны, практически все захваченные россиянами предприятия - прямые конкуренты заводов, существующих на России. Скорее всего, что для украденных заводов "национализация" в итоге закончится банкротством и превращением в металлолом.
За "национализацию" на Донбассе, по данным собеседников, отвечает силовое крыло Путина - люди из орбиты главы ФСБ Александра Бортникова, на которого Западом наложены санкции. Подчиненные и связанные с ним силовики, по данным источников LIGA.net, контролируют подставное лицо по фамилии Курченко. "Самого Курченко никогда не было и нет как самостоятельной фигуры. Как и прежде, он просто тряпичная кукла. Поскольку выбора ему никто не оставляет, то через него налаживают схемы поставки сырья и продукции с оккупированных территорий Донбасса на Россию. Один из примеров такого контроля - Харцызский трубный завод", - говорит источник в АП.
Кроме того, рассказывая о ситуации на оккупированных территориях, в окружении президента объяснили и решение россиян и их людей из террористических организаций ДНР и ЛНР выдавить Рината Ахметова с Донбасса и запретить ему поставки гуманитарной помощи гражданским на оккупированной территории. "На Ахметова давили напрямую из Кремля из-за его поддержки политических партий в Украине. Говорили: хочешь кому-то платить - плати Оппозиционному блоку, а лучше вообще не лезь в политику", - утверждают собеседники.
Ответить
Ответить
Читати
Більше
Эх красотень. Иволга, укр. Вивільга живет в кроне высоких деревьев, обычно и не видно
Ответить
Ответить
Ответить