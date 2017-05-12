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Все про:НБУ (4257) нефть (1460) суд (20796) Херсон (508) Курченко (391)

 Высший хозсуд отказал НБУ в отмене ареста нефтебазы Курченко в Херсоне

Высший хозяйственный суд 24 апреля отказал Национальному банку в отмене ареста нефтебазы в Херсоне, принадлежащей бизнесмену Сергею Курченко.

Об этом свидетельствуют материалы суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

В 2014 году Национальный банк обратился в суд с требованием взыскать в счет задолженности в размере 787 млн гривен Реал-банка перед регулятором залоговое имущество - нефтебазу в Херсоне (Реал-банк и нефтебаза принадлежат Курченко).

В ноябре 2015 года Исполнительная служба арестовала нефтебазу и запретила осуществлять ее продажу.

В течение 2015-2016 НБУ неоднократно обращался в суд с требованием отменить арест имущества в связи с необходимостью его дальнейшей реализации.

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В марте 2016 года суд отказал главе Нацбанка в отмене ареста нефтебазы.

Прокурор на судебном заседании возражал против удовлетворения ходатайства, ссылаясь на то, что владелец нефтебазы Курченко и экс-начальник департамента нефтепродуктов "ВЕТЭК" Сергей Кривой объявлены в розыск, а уголовное производство не остановлено в связи с их розыском.

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Сама же нефтебаза может являться вещественным доказательством.

11 октября 2016 Хозсуд Киева удовлетворил требование НБУ и отменил арест нефтебазы.

Не соглашаясь с решением суда, Нацполиция обратилась в Киевский апелляционный хозяйственный суд с жалобой, в которой просила решение отменить.

17 января Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляцию Нацполиции и отменил решение Хозсуда Киева об отмене ареста нефтебазы.

24 апреля Высший хозсуд отказал НБУ в отмене ареста и оставил в силе постановление Киевского апелляционного суда.
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И что теперь? Херсон и так задыхается от безработицы, от отсутствия денег, работы. Нищий город
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И пока "вещественное доказательство" работает и дает прибыль, кто в этом заинтересован?
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Человек по фамилии Курченко используется российскими властями как прокладка в рамках преступной национализации на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом рассказывается в большом спецпроекте LIGA.net, посвященном трехлетию русско-украинской войны "Война 2017".

"Россия не собирается уходить из Донецка и Луганска. Она, наоборот, интегрируется туда все глубже. Сейчас, говорит первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко, там продолжается рейдерство и воровство предприятий - то, что россияне и их ставленники на Донбассе называют "национализацией", - сказано в материале.

"Местное население грабят и лишают работы, создаются предпосылки для тяжелейших гуманитарных проблем, увеличиваются угрозы техногенных и экологических катастроф. Оккупанты разрушают инфраструктуру и возможности для нормальной работы и жизни", - говорит вице-спикер Рады.

По версии собеседников в окружении президента Петра Порошенко, россияне устроили так называемую "национализацию" на оккупированных районах Донбасса с одной целью. Путин, по их словам, ищет пути снижения расходов на содержание террористических анклавов в Донецке и Луганске. "По данным наших аналитиков, только за 2016-й год россияне потратили на Донбасс порядка $2 миллиардов. Это в целом на все. Сейчас их цель - если не сделать эти территории окупаемыми, то хотя бы снизить расходы", - утверждает собеседник LIGA.net в АП.

По мнению Банковой, в результате блокады Донбасса и последовавшей за этим "национализации", россияне смогут снизить затраты на войну до $1 миллиарда в год в результате передела собственности, уплаты налогов на РФ и перенаправления экспорта с захваченных предприятий. С другой стороны, практически все захваченные россиянами предприятия - прямые конкуренты заводов, существующих на России. Скорее всего, что для украденных заводов "национализация" в итоге закончится банкротством и превращением в металлолом.

За "национализацию" на Донбассе, по данным собеседников, отвечает силовое крыло Путина - люди из орбиты главы ФСБ Александра Бортникова, на которого Западом наложены санкции. Подчиненные и связанные с ним силовики, по данным источников LIGA.net, контролируют подставное лицо по фамилии Курченко. "Самого Курченко никогда не было и нет как самостоятельной фигуры. Как и прежде, он просто тряпичная кукла. Поскольку выбора ему никто не оставляет, то через него налаживают схемы поставки сырья и продукции с оккупированных территорий Донбасса на Россию. Один из примеров такого контроля - Харцызский трубный завод", - говорит источник в АП.

Кроме того, рассказывая о ситуации на оккупированных территориях, в окружении президента объяснили и решение россиян и их людей из террористических организаций ДНР и ЛНР выдавить Рината Ахметова с Донбасса и запретить ему поставки гуманитарной помощи гражданским на оккупированной территории. "На Ахметова давили напрямую из Кремля из-за его поддержки политических партий в Украине. Говорили: хочешь кому-то платить - плати Оппозиционному блоку, а лучше вообще не лезь в политику", - утверждают собеседники.
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Х****й Славянск‏ @ExileUA

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Мало заплатил. Это ж надо было стольких прикормить. Полукраинских чиновников в кармане у Курченко.
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Так если НБУ может его просто забрать по суду и продать потом в чем суть проблемы?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВысший хозсуд отказал НБУ в отмене ареста нефтебазы Курченко в Херсоне
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