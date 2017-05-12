 Киевский аэропорт "Жуляны" закроют на ремонт с 14 по 24 мая

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.
В сообщении отмечается: "Для координации действий по подготовке к капитальному ремонту, работы с авиакомпаниями, пассажирами, предприятиями-смежниками, а также строгого выполнения плана проведения ремонтных работ в аэропорту создан оперативный штаб.
На время закрытия аэропорта все авиакомпании, базирующиеся в аэропорту, перенесут отправку и прием рейсов в аэропорт "Борисполь".
Согласно требованиям авиационных правил Украины, будет издан соответствующий НОТАМ о закрытии аэропорта".
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