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 Киевские новости
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Все про:аэропорт (1227) Жуляны (56) ремонт (731)

 Киевский аэропорт "Жуляны" закроют на ремонт с 14 по 24 мая

Со второй половины 14 мая и до вечера 24 мая 2017 года аэропорт "Киев" (Жуляны) будет закрыт на прием/выпуск воздушных судов в связи с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.

В сообщении отмечается: "Для координации действий по подготовке к капитальному ремонту, работы с авиакомпаниями, пассажирами, предприятиями-смежниками, а также строгого выполнения плана проведения ремонтных работ в аэропорту создан оперативный штаб.

На время закрытия аэропорта все авиакомпании, базирующиеся в аэропорту, перенесут отправку и прием рейсов в аэропорт "Борисполь".

Согласно требованиям авиационных правил Украины, будет издан соответствующий НОТАМ о закрытии аэропорта".

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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКиевский аэропорт "Жуляны" закроют на ремонт с 14 по 24 мая
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