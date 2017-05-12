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 Скончался известный украинский юрист, экс-депутат Рады Александр Задорожний

Украинский юрист, политик и ученый Александр Задорожний умер на 57 году жизни.

Как передает Цензор.НЕТ, данную информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили в пятницу на кафедре международного права Киевского института международных отношений КНУ им.Т.Шевченко, где А.Задорожний преподавал многие годы.

"Сейчас решается вопрос о месте и времени прощания", - отметил собеседник агентства в пятницу.

А. Задорожний, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, профессор, в 1998 -2006 гг был депутатом Верховной Рады, с 2005 г. - представителем президента в Верховной Раде.

В 2015 году в Киеве вышла его книга "Российская доктрина международного права после аннексии Крыма".

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Скончался известный украинский юрист, экс-депутат Рады Александр Задорожний 01

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Цензор.НЕТНовостиОбществоСкончался известный украинский юрист, экс-депутат Рады Александр Задорожний
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