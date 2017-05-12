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 Политика Украины
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Все про:Amnesty International (134) Кириленко (631) правозащитники (446)

 "Мы ожидали более конструктивной критики, и мы к ней готовы", - Amnesty International прокомментировали слова Кириленко о защите организацией российских интересов

Международная правозащитная организация Amnesty International считает неконструктивными обвинения со стороны вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко в защите организацией российских интересов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Українським Новинам сказала исполнительный директор организации Оксана Покальчук.

"Мы часто сталкиваемся с негативной реакцией на нас, поскольку мы часто критикуем политику, если она противоречит правам человека. Я не вижу конструктивной критики нашего заявления. Заявление, которое мы видели, выглядит как желание на волне популизма и антироссийских настроений обвинить нас в том, что мы пророссийские. Мы ожидали более конструктивной критики, и мы к ней готовы", - сказала Покальчук.

Также сообщается, что Amnesty International считает, что задержание мирных демонстрантов за использование советской символики является шагом к ограничению свободы слова и мирных собраний со стороны украинской власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Такое впечатление, что заявление Amnesty International писали в Кремле", - Кириленко о защите советской символики
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Интересно как бы прореагировали власти Нью-Йрка, Парижа или Брюсселя на шествие людей с символикой Аль-Каиды и ИГИЛ.
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А в Германии вообще беспредел , там за нацистку символику в тюрьму сажают . Как же эти дуры надоели . Понятное дело , что зарплату нужно отрабатывать , но здравый смысл ни кто не отменял !
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ИЛИ ПУСТЬ С ПОРТРЕТОМ БАНДЕРЫ пройдет по красной площади на кацапетовке,слабо Оксана ? В КАКОЙ РЕАНИМАЦИИ БЫ ТЕБЯ ИСКАЛИ,ПРАВДОЛЮБ ТЫ НАШ !!!!!
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Да заипали эти задроты из этой долбанной организации! Лучше бы они немцам впаривали объянения, что ходить со свастикой на рукаве - это свобода мнений!
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Це все допустимо там де цих мирних демонстрантів зі свастиками/срепами і молотами/іншою хернею небагато і вони не мають ніякого впливу. А якщо у нас дати їм волю робити що вони захочуть, то всі ці організації будуть просто послані ними на три букви.
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Руцькие везде свой вонючий пятачок суют. Во всех организациях их лоббисты Кириленко прав!
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Кириленко олень. Вместо терады с обвинениями, ему нада було тупо сослаться на закон его верховенство и обов`язковість його дотримання, як це було зроблено з недопуском кацапов на евровиденье. Замість того він зайнявся саморекламой.
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Чому б Amnesty International не звернути увагу на РФ, ЛНР, ДНР і не зробити висновок про те куди хочуть ці демонстранти затягнути як Україну так і інших?
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"Мирных" демонстрантов, в Днепре задержанных да с Ксюшей Покальчук дав одну камеру. И наказать, чтоб на громкие крики и стук двери не открывать, бо це пані Оксана з хлопцями-спортсменамимило балакає. И вот таким, как Покальчук надо отдельно устраивать экскурсии по госпиталям с раненными да в зону Ато и объяснять, что граждан задерживали не за красные и георгиевские тряпки, а за нарушение Закона на запрет их пропаганды. Дома можно носить всё, что хочешь. Или в лесу, если звери не задерут.
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Помню выступление главы Амнести на одном европейском саммите во времена Путинской бойни в Чечне. Это была сплошная половинчатость, недосказанность и просто угодничество. Верхи Амнести - политкорректные карьеристы, от которых нокогда не дождешься адекватной оценки, не основанной на балансе правды, полуправды и просто вранья. А вот в низжих звеньях организации еще есть добрые люди, желающие помочь, хотя они долго в такой ополиткорректченной организации не задерживаются и действия и инициативы их регламентированы сверху.
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Кириленко обычный жулик,все его слова это поты для лохтората ...
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Они мне всё больше напоминают борцов за "права животных". Один из видов психов в лучшем случае....
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Его проклянут . Глупый Славик .
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А вы и есть пророссийские шлюхи! И "аргументов" у вас - одно "бла-бла-бла"!
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Такое впечатление, что заявление Amnesty International писали в Кремле. Коммунистический ГУЛАГ уничтожил 50 млн человек, террор голодом в Украине - 7 млн. Преступления нацизма и коммунизма одинаково осуждаются в Европе. В Украине запрещена символика и нацистов, и коммунистов. "Правозащитники" не знают? (С) Кириленко Источник:http://censor.net.ua/n439316

Оксана, по сути есть, что ответить?
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Я не за коммунистов, но, компартии нигде не запрещены, как и символика, кроме Украины. Посмотри на эмблему компартии США. Удивлен? Погугли, что это за здание

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По сути можно ответить что по преступлениям нацизма есть решение суда , а по коммунизма нет. Это дает основание считать что осуждение коммунизма это просто одно из мнений.
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Зловив українець золоту рибку і каже:
- Хочу, щоб мертві москалі пливли в трунах по Дніпру.
Рибка:
- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.
Українець:
- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрі в добрих.
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ну и... ? на помойке рамблера поведай... вас тварей в дверь вы мерзости в окно... а вообще радует что одна мразь втаскала вас скопом в анус... с додоном и мадурой новостью поделись
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Всё, лишнехромосомное, иди домой. Петушка вылепи.
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Как организация отличает мнение от действия и от призыва к действию или угрозу действием . Исключительно из личных симпатий. Например.

Да пошли вы все коммуняка в думу. Это угроза изгнанием .
Мочить Хохлов. Это мнение.
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У нас люди гибнут каждый день! Иногда думайте, что говорите!
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А тем временем на росиси готовятся к переходу на продуктовые карточки. Причем они будут не денежные, а с какими-то баллами. Купить по ним можно будет только росиянские скоропортящиеся продукты (так и написано), водка и сигареты не портятся, так что их купить нельзя. Не купил - баллы сгорели. Умники уже сообразили, покупаешь закуску, идешь на стройку, продаешь ее со скидкой, получаешь деревянные и покупаешь фунфырик боярки.
Реализовывают мечту советских идиотов, не думают, как дать людям заработать, а как дать халяву и все перед выборами. На это нужно 300 млрд. деревянных. Думаю это все разовое, именно к выборам, на росиси таких денег просто нет. Кроме того на эти баллы пойдет только откровенное дерьмо, но русским к такому не привыкать.
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Денис Казанський‏ @den_kazansky 6 мин.6 минут назад
Российский телеканал выпустил сюжет о том, как Сурков управляет процессами в ДНР и ЛНР. Уже никто ничего не скрывает http://vlada.io/slider/rossijskij-telekanal-vypustil-syuzhet-o-tom-kak-surkov-upravlyaet-protsessami-v-dnr-i-
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Warface_Withlove‏ @warface_withlov 21 мин.21 минуту назад
У крыши Труханова - "холодні ноги". Ждем небольшого шухера в Одессе Умер лидер ангеловской группировки.
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UKROPw777‏ @7w7w7w

Помер кримінальний король Одеси - колишній старший слідчий з особливо важливих справ Генпрокуратури Галина Климович.

"Мы ожидали более конструктивной критики, и мы к ней готовы", - Amnesty International прокомментировали слова Кириленко о защите организацией российских интересов - Цензор.НЕТ 1768
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кацаПсинское отребье своими Сталагмитами засрало пол планеты всей..,ничего удивительного,ихтамнет всегда..народец уродец такой трусливый..,я не я и мама не моя...Шариковы и Швондеры, других бабы РАБссии не рожають..
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Я не за коммунистов, но, компартии нигде не запрещены, как и символика, кроме Украины. Посмотри на эмблему компартии США. Удивлен?

В США компартия никогда не была правящей партией или режимом в отличии от Украины, поэтому Украина имеет право запрещать эту партию как страна пострадавшая. Если в США компартия в результате демократических выборов придет к власти и не будет нарушений прав человека за которые так ратует эта организация тогда можно будет признать что коммунизм бывает разный и отменить запрет.
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Деятельно компартии США запрещена Законом...кажись еще при Гэссе Холле или сразу после него...,где на президентских выборах за Гесса прокукаркало 0,04% ,с той поры куку..
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InfoResist‏Подлинная учетная запись @InfoResist 6 ч.6 часов назад
Друзья, кто-то разбирается в "народах Донбасса"?
Это шахтер или все же тракторист?
Фото: Андрей Шор

"Мы ожидали более конструктивной критики, и мы к ней готовы", - Amnesty International прокомментировали слова Кириленко о защите организацией российских интересов - Цензор.НЕТ 5514
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы ожидали более конструктивной критики, и мы к ней готовы", - Amnesty International прокомментировали слова Кириленко о защите организацией российских интересов
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