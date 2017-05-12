 "Мы ожидали более конструктивной критики, и мы к ней готовы", - Amnesty International прокомментировали слова Кириленко о защите организацией российских интересов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Українським Новинам сказала исполнительный директор организации Оксана Покальчук.
"Мы часто сталкиваемся с негативной реакцией на нас, поскольку мы часто критикуем политику, если она противоречит правам человека. Я не вижу конструктивной критики нашего заявления. Заявление, которое мы видели, выглядит как желание на волне популизма и антироссийских настроений обвинить нас в том, что мы пророссийские. Мы ожидали более конструктивной критики, и мы к ней готовы", - сказала Покальчук.
Также сообщается, что Amnesty International считает, что задержание мирных демонстрантов за использование советской символики является шагом к ограничению свободы слова и мирных собраний со стороны украинской власти.
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Оксана, по сути есть, что ответить?
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- Хочу, щоб мертві москалі пливли в трунах по Дніпру.
Рибка:
- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.
Українець:
- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрі в добрих.
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Да пошли вы все коммуняка в думу. Это угроза изгнанием .
Мочить Хохлов. Это мнение.
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Реализовывают мечту советских идиотов, не думают, как дать людям заработать, а как дать халяву и все перед выборами. На это нужно 300 млрд. деревянных. Думаю это все разовое, именно к выборам, на росиси таких денег просто нет. Кроме того на эти баллы пойдет только откровенное дерьмо, но русским к такому не привыкать.
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Российский телеканал выпустил сюжет о том, как Сурков управляет процессами в ДНР и ЛНР. Уже никто ничего не скрывает http://vlada.io/slider/rossijskij-telekanal-vypustil-syuzhet-o-tom-kak-surkov-upravlyaet-protsessami-v-dnr-i-
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У крыши Труханова - "холодні ноги". Ждем небольшого шухера в Одессе Умер лидер ангеловской группировки.
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Помер кримінальний король Одеси - колишній старший слідчий з особливо важливих справ Генпрокуратури Галина Климович.
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Мясо в России будут выдавать по карточкам http://www.mk.ru/economics/2017/05/10/myaso-v-rossii-budut-vydavat-po-kartochkam-proekt-minpromtorga.html … Ееееее!!!
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В США компартия никогда не была правящей партией или режимом в отличии от Украины, поэтому Украина имеет право запрещать эту партию как страна пострадавшая. Если в США компартия в результате демократических выборов придет к власти и не будет нарушений прав человека за которые так ратует эта организация тогда можно будет признать что коммунизм бывает разный и отменить запрет.
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Друзья, кто-то разбирается в "народах Донбасса"?
Это шахтер или все же тракторист?
Фото: Андрей Шор
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