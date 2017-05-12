 "Мы ожидали более конструктивной критики, и мы к ней готовы", - Amnesty International прокомментировали слова Кириленко о защите организацией российских интересов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Українським Новинам сказала исполнительный директор организации Оксана Покальчук.

"Мы часто сталкиваемся с негативной реакцией на нас, поскольку мы часто критикуем политику, если она противоречит правам человека. Я не вижу конструктивной критики нашего заявления. Заявление, которое мы видели, выглядит как желание на волне популизма и антироссийских настроений обвинить нас в том, что мы пророссийские. Мы ожидали более конструктивной критики, и мы к ней готовы", - сказала Покальчук.

Также сообщается, что Amnesty International считает, что задержание мирных демонстрантов за использование советской символики является шагом к ограничению свободы слова и мирных собраний со стороны украинской власти.