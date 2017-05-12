 С начала оккупации полуострова у крымских татар с целью их запугивания провели более 800 обысков, - Джемилев

Оккупанты на территории оккупированного Крыма провели более 800 обысков у крымских татар с целью их запугивания. Об этом заявил лидер крымских татар, народный депутат, Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Он отметил, что речь идет о периоде с начала оккупации Россией Крыма.
"Каждый день утром люди смотрят на часы, и если 8-9 часов, то понимают, что сегодня, пожалуй, уже не придут с обыском", - сказал политик.
"Они ( оккупанты. - Ред.) эти обыски проводят не с целью что-то найти, а просто чтобы запугивать людей... Заваливается 20-30 людей в масках - всех на пол и начинают все крушить. Со стороны выглядит, что они якобы напали на какое-то очаг терроризма", - добавил Джемилев.
Он сообщил, что, по неточным данным, более 50 тысяч жителей Крыма, из которых около 20 тысяч крымских татар, которые составляют лишь 13% населения, вынуждены были покинуть полуостров и поселиться на материковой части Украины.
Джемилев напомнил, что 18 мая исполняется 73-я годовщина депортации крымскотатарского народа. По его словам, на сегодняшний день оккупанты делают все для того, чтобы крымские татары снова покинули свою землю.
По его словам, на сегодняшний день изучение в Крыму украинского языка "сведено к нулю".
"Если до оккупации где-то 7% детей-украинцев школьного возраста могли получать образование на родном языке, то сейчас это где-то 0,1%, то есть осталась одна школа в Феодосии, где обучаются 316 учеников", - сказал политик.
При этом он отметил, что в 34 татарских школах обучение в основном ведется на русском языке. Джемилев отметил, что есть случаи, когда крымских татар увольняли с работы за то, что они общались "на непонятном языке", хоть крымскотатарский язык в Крыму государственный.
Лидер крымских татар подчеркнул, что самой большой трагедией является изменение демографического состава Крыма.
"По официальным данным контролируемой Кремлем "власти" полуострова, из России завезли на территорию Крыма 170 человек. Но на самом деле, по разным оценкам, привезено российских граждан около полумиллиона", - сказал Джемилев.
Он напомнил, что это "грубое нарушение" статьи 49 Женевской конвенции о статусе оккупированных территорий, и это "подпадает под категорию военных преступлений".
Соучредитель, координатор Общественной организации "Крым SOS" Тамила Ташева сообщила, что в Крыму "на данный момент неизвестно где находятся 19 человек, большинство из них крымские татары".
По ее данным, заведено около 60 уголовных дел, 40 человек находятся в местах лишения свободы, 20 человек находятся под подпиской о невыезде или под домашним арестом. Она подчеркнула, что в условиях российской оккупации крымские татары и украинцы нуждаются в защите.
433 5
Материалы по теме: Репрессии в оккупированном Крыму
Оккупанты нагрянули с очередным обыском к крымскому татарину Изетову. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(5)
Задержанного оккупантами под Судаком крымчанина Тороза везут в российский Краснодарский край(13)
Комитет Министров Совета Европы требует от РФ отменить запрет Меджлиса, - Климкин(14)
Акция в поддержку политзаключенных в оккупированном Крыму прошла в Москве. ВИДЕО(53)
Украина против России: суд ООН вынес первое решение(0)
Оккупанты возрождают карательную медицину в Крыму, - Умеров(6)
РФ проводит в Крыму политику ликвидации основ украинской идентичности: с начала оккупации количество украинских классов на полуострове сократилось в 31 раз, - правозащитники(17)
Ответить
О страшных казнях офицеров и солдат из числа крымских татар, вернувшихся на Родину с фронтов Второй мировой войны, но не заставших свои семьи дома (все они были депортированы как предатели) рассказывают свидетели.
Военный повар Асим Джуневтов скрыл своё национальное происхождение и некоторое время ещё прослужил Крыму. После 18 мая прошло какое-то время, и он получил приказ ехать с помощником в командировку к военным строителям на Ай-Петри.
«Утром рано я поднялся, чтобы вскипятить чай. Рядом с этим домиком на Ай-Петри был с правой стороны сосновый лесок - я туда пошёл за дровами. В это время подъехали закрытые брезентом машины. С этих машин сошли люди в военной форме, погоны оторваны, ремни сняты, глаза завязаны и руки завязаны назад. Все они были босиком. Их погнали в сторону от леса, к самому обрыву над Ялтой. Я их считать стал - 25 человек, все в офицерской форме. И против них строились автоматчики. Я понял, что их стрелять будут, командовал один полковник. И один генерал по одежде и погонам, я заметил, ходит туда-сюда, что-то шепчет. Не мог слышать всего, мне трудно было, я отвернулся, а когда повернулся лицом, людей уже не было, автоматных очередей не слышал, наверное, их толкали, там очень большой обрыв.
Пошёл к котлу, ко мне подошли два солдата, просили пить. Я дал им чай холодный, они пили. А я в свою очередь стал спрашивать, кто были те казненные? «Крымские татары, офицеры, стали требовать свою семью, подняли шум в Симферополе, их там арестовали, сразу приговорили к расстрелу. Среди них было 5-6 человек русских [ речь идёт о смешанных, русско-татарских семьях ]. Это было в 1944 году, в июне или июле».
Такой же инцидент почти в точности повторился через год, высоко над берегом между Гаспрой и Мисхором, свидетелем стал старый русский человек из местных. Там группу крымскотатарских офицеров столкнули с обрыва в море живыми.
«Обычно такие казни, говорят, происходили в 1945-46 гг., когда демобилизованные офицеры, не найдя своих родных в Крыму, выражали возмущение несправедливостью содеянного. Таким предлагали собраться в определённый день, якобы помочь им поехать в места высылки, найти семьи, но вывозили их на расстрел».
Похожая, но не во всех деталях, расправа произошла в совсем другом краю Крыма. В Судакском районе, близ Туака, группу крымских татар-офицеров взорвали вместе с машиной, на которой доставили туда откуда-то из другого места. Знаменитый партизан и авторитетный свидетель Бекир Османов сообщал, что 78 татар-офицеров было расстреляно на склоне Сапун-горы (Севастополь), он же уточнял количество жертв взрыва в Туаке - 12 человек.
Гораздо позже окончания депортации произошёл расстрел в Корбекуле, у стены сарая для сушки фруктов. Свидетели, на сей раз не татары, рассказывают, что у офицеров ордена и медали не были сняты, сверкали на солнце до последней минуты. Поскольку казнь происходила не в глухом лесу или на пустынном побережье, то её наблюдали многие, и подробностей сохранилось больше. Среди 7 человек расстрелянных 2 - Арнаутов и Подош - были местными, их узнал в лицо корбекульский пастушок, русский мальчик Володя Шеленга, рано утром проходивший со стадом близ сараев. Лётчик Муаррем Арнаутов, брат казнённого, узнал о смерти брата совершенно случайно, от соседа по палате в госпитале, во время обычной беседы, то есть из совершенно независимого источника.
Сообщают, что в 1945 году крупная группа средних и старших офицеров-крымских татар (300-400 чел.) собралась в Симферополе. Они требовали возвращения их семей в Крым. Дело дошло до Москвы, из ЦК партии поступило распоряжение отправить всю группу временно в какой-нибудь санаторий на Южном берегу, пока будет решена техническая сторона дела. Так и сделали, а затем состоялось обычное «решение проблемы», свидетелем исполнения которого оказался вполне конкретный человек, военный шофёр Гриша: «Была глубокая ночь, мы, не зная для чего, остановились у здания санатория, в машины стали грузить каких-то людей, охрана была такая, что у каждого из этих людей был поставлен охранник, и каждый вёл своего. Я услышал только, что мы едем в какое-то дере (ущелье). С нами никто не разговаривал. По приезду в это дере мы, выгрузив людей, стали отъезжать, я услышал частые автоматные очереди, услышали это и другие водители. Людей [которых казнили] было приблизительно человек 400».
Ещё одно свидетельство - о расстреле на склоне Бабугана, куда офицеров доставили прямо из Симферополя; ещё одно, того же рода, - о бойне близ деревни Топлы, а сколько подобных акций было проведено более профессионально, то есть совершенно скрытно?
Полковник Решат Садреддинов вспоминает, как после капитуляции Германии подразделения, в которых он находился, перебросили в Австрию. Тогда и удалось получить увольнительную, чтобы поехать в Акъмесджит. То, что он увидел там, поразило: нигде нет ни одного крымского татарина. Сгоряча он направился в здание НКВД, одетый по форме, в орденах, медалях, с наградным «ТТ».
- Прихожу туда, а там сидит какой-то лейтенант. Я на него накинулся: как так, почему? Он мне в ответ начинает что-то юлить, а я думаю, застрелю его, сволочь. Выхватываю пистолет. И тут кто-то сзади дает мне команду:
- Кругом! Выйти из кабинета!
Я выполняю команду, выхожу. А потом подходит ко мне какой-то человек и говорит: «Такие, как вы, офицеры-крымские татары, приезжали два месяца назад, требовали объяснить, почему их семьи выслали. А их, человек 200-250, посадили на автобусы, вывезли под Карасубазар и расстреляли под Белой скалой. У вас есть 24 часа на то, чтобы покинуть Крым. До сих пор не знаю, кто был этот человек. Я из Акъмесджит поехал сразу в Москву и стал выяснять уже там, где находится моя семья».
За три дня Решат Садреддинов выяснил, что его родные находятся в Узбекистане, в городе Бекабад. Приехав туда, он нашел их в землянках, голодных и больных.
Анифе Шевкиева рассказывает о том, как ее муж, старший лейтенант Ибраим Шевкиев, был свидетелем расстрела группы крымскотатарских офицеров между Новоалексеевкой и Джанкоем. Состав остановили и приказали всем крымским татарам выйти из него. Ибраим Шевкиев был без ноги, на костылях. Несколько офицеров, когда им сказали, что в Крыму их семей уже нет, и им следует ехать в Среднюю Азию, начали возмущаться. НКВДшники отвели их в сторону и расстреляли. Также Ибраим Шевкиев рассказывал, что некоторых крымскотатарских летчиков, выражавших возмущение тем, что когда они проливают кровь на фронтах, их семьи выгнали из домов и отправили умирать на чужбину, посадили в бочки и сбросили с самолетов.
Судьба солдат, чьи части стояли в Крыму, оказалась иной. Усеинов Асан из Узунджи (Балаклавский район), служивший в Приморской армии, вспоминает: «После 18 мая мне перестали доверять…. Я стал замечать, что за мной следят. В один день меня вызвал старшина и сказал: "Берите продукты, вы поедете в другую часть, в артполк". Я сдал автомат, а продукты не взял. Мой попутчик, старший сержант, привёл меня в т. наз. артполк, расположенный за Симферополем и огороженный колючей проволокой. Здесь мне дали новую одежду. В этом полку собрали со всего Крыма крымских татар-фронтовиков, всего 150-200 человек. На вышках вокруг нас охраняли вооружённые солдаты. У нас же ни у кого оружия не было. Среди нас было немало офицеров-крымских татар и несколько медсестёр. Однажды ночью нас погрузили в машины и привезли в Симферополь, где нас оцепили "зелёные фуражки". Всю ночь мы простояли. Утром нам приказали построиться по четыре и идти к вокзалу. Строй вели наши, но по краям шли "зелёные фуражки". Пришли на вокзал, подали команду "Смирно!".
К нам вышел генерал (зам. Берия), мы не дали ему говорить, стали кричать, чтобы убрали от нас оцепление. Генерал дал команду убрать… и обратился к нам со следующими словами: "Ваши семьи находятся в Средней Азии. Простите, у нас не было возможности разобраться с ними. Вы сейчас без всякой охраны поедете в Узбекистан. Ваши родные находятся в очень тяжёлом положении. Прошу вас не задерживаться в дороге"».
Несмотря на скудость информации, дошедшей до нас, уже сейчас можно сделать некоторые осторожные выводы. Судя по всему, казни татарских офицеров заранее не планировались - несколько десятков крымскотатарских солдат и офицеров, лежавших в крымских госпиталях, по выздоровлении были благополучно отправлены в среднеазиатскую ссылку. Расстрелы же, скорее всего, были вызваны настойчивостью и последовательностью требований боевых офицеров (судя по всему, их скопилось в Крыму неожиданно много), которые наверняка пользовались симпатией таких же, как и они, фронтовиков - русских офицеров. Эти крымскотатарские группы грамотно и настойчиво требовали отмены постановления о депортации, не имевшего под собой никакой правовой основы, противоречащего советской Конституции - всё это было очень серьёзно. Тогда, очевидно, и было принято какое-то решение об их «обезвреживании» обычным для карательных органов методом. Соответствующее распоряжение было, очевидно, разослано в райвоенкоматы Крыма. Этот вывод следует из того, что аппарат именно РВК явился единственным исполнителем указанной акции. Дальнейшее научное расследование, безусловно, уточнит эту картину, нарисованную здесь в самых общих чертах.
Размышление над судьбой обеих небольших групп крымских татар, отколовшихся от основной массы народа, и тех мирных жителей, что остались на родине после депортации, и боевых офицеров, прорвавшихся на полуостров гораздо позже завершения «этнической чистки» Крыма, приводят к схожим выводам. И первые, и вторые не могли не осознавать, что бросают вызов сталинскому режиму, вызов не просто опасный, но ведущий к практически неизбежному смертельному исходу.
Что руководило этими гордыми людьми, что именно оказалось сильнее естественного и властного инстинк
Ответить
Ибраим ВОЕННЫЙ
Ответить
Ответить
Ответить