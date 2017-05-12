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 Есть риск дальнейшей эскалации и распространения конфликта на Донбассе, - Хуг

хуг

Первый заместитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что есть риск дальнейшей эскалации и распространения конфликта в Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сказал сегодня на брифинге в оккупированном Луганске.

"На фоне применения оружия неизбирательного действия наряду с тактикой и позициями сторон есть риск дальнейшей эскалации и распространения конфликта", - подчеркнул Хуг.

По его словам, из-за этих обстоятельств, в районах, где сейчас отмечается относительное затишье, например, в районе оккупированной Горловки, достаточно одной провокации, чтобы возник очаг насилия.

Хуг назвал одной из причин эскалации близкое расположение позиций двух сторон.

"Наименьшая провокация может означать эскалацию", - подчеркнул первый заместитель главы миссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 19 гражданских пострадали и 1 погиб в результате конфликта на Донбассе 1-7 мая, - Хуг

В качестве примера он рассказал о ситуации в районе Светлодарска.

"Во вторник мы увидели, что такое эскалация: за четыре часа было более 230 взрывов от артиллерийского огня", - добавил Хуг.

"1 мая в районе Светлодарска было особенно горячим", - отметил он.

Было зафиксировано 48 взрывов артснарядов и 179 разрыв от минометных мин на юго-востоке от околицы города. Общее количество нарушений режима прекращения в этом районе огня увеличилось на 45%.

11 мая сообщалось, что Москва рассматривает опцию официальной аннексии украинских территорий на Донбассе.
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Это реальность а не риск так как в Украине нет гаранта территориальной целостности и соблюдения Конституции !!!
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Все сынки нашей "элиты" должны строем чесать в АТО - тогда оно действительно , как и обещал Харант - "за лічені години закінчиться..."
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Я что-то тебя там не видел. Совпадение? Лёжа на боку, не спасай своё лицо!
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А куда он (риск ) денется? Что, мир хоть как-то залупенфюрера наказал? Обеспокоенность на миниПута не действует.
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у нас четвёртые сутки составы выгружают украинской техники, тут и дураку понятно, что грядёт эскалация , Хуг смышлёный парень .
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Опять виной является близкое расположение сторон. Хотят развести на 100км?
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Так выгоните расейских бурятов за паребрик, а со своими кАлорадами сами разберёмся!
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бо ви, pid@ry, нічого не зробили щоб приструнити кацапів....
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Еще один кацапский самолет хочет по приветствоваться?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕсть риск дальнейшей эскалации и распространения конфликта на Донбассе, - Хуг
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