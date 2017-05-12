 Есть риск дальнейшей эскалации и распространения конфликта на Донбассе, - Хуг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сказал сегодня на брифинге в оккупированном Луганске.
"На фоне применения оружия неизбирательного действия наряду с тактикой и позициями сторон есть риск дальнейшей эскалации и распространения конфликта", - подчеркнул Хуг.
По его словам, из-за этих обстоятельств, в районах, где сейчас отмечается относительное затишье, например, в районе оккупированной Горловки, достаточно одной провокации, чтобы возник очаг насилия.
Хуг назвал одной из причин эскалации близкое расположение позиций двух сторон.
"Наименьшая провокация может означать эскалацию", - подчеркнул первый заместитель главы миссии.
В качестве примера он рассказал о ситуации в районе Светлодарска.
"Во вторник мы увидели, что такое эскалация: за четыре часа было более 230 взрывов от артиллерийского огня", - добавил Хуг.
"1 мая в районе Светлодарска было особенно горячим", - отметил он.
Было зафиксировано 48 взрывов артснарядов и 179 разрыв от минометных мин на юго-востоке от околицы города. Общее количество нарушений режима прекращения в этом районе огня увеличилось на 45%.
11 мая сообщалось, что Москва рассматривает опцию официальной аннексии украинских территорий на Донбассе.
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