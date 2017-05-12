 "100% на более 100 стран мы обязательно выйдем", - Климкин о безвизе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ГОРДОН".
"Я надеюсь, что мы в ближайшее время сможем выйти на безвизовый режим со всеми странами так называемого белого шенгенского списка, ну хотя это такое понятие, конечно, условное, поскольку по некоторым странам мы уже этого достигли, по некоторым это будет достигнуто в ближайшее время. Наша цель в том, чтобы более 100 стран были открыты для украинцев", - отметил он.
Климкин добавил, что переговоры ведутся со многими латиноамериканскими и азиатскими странами. Министр подчеркнул, что то, что было сделано в рамках подготовки к безвизовому режиму с ЕС, в этом процессе очень помогает.
"100% на более 100 стран мы обязательно выйдем", - заявил он.
Как известно, в "белый шенгенский список" входят 60 стран и территорий мира: Албания, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Австралия, Багамские Острова, Барбадос, Босния и Герцеговина, Бразилия, Бруней, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Доминика, Македония, Гренада, Гватемала, Ватикан, Гондурас, Израиль, Япония, Кирибати, Малайзия, Маршалловы Острова, Маврикий, Мексика, Микронезия, Молдова, Монако, Черногория, Науру, Новая Зеландия, Никарагуа, Палау, Панама, Парагвай, Перу, Сент- Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сальвадор, Самоа, Сан-Мар но, Сербия, Сейшельские Острова, Сингапур, Соломоновы Острова, Южная Корея, Восточный Тимор, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тувалу, ОАЭ, США, Уругвай, Вануату, Венесуэла, Гонконг и Макао.
В интервью телеканалу "1+1" президент Украины Петр Порошенко сказал, что предоставление Европейским союзом безвизового режима для Украины позволит автоматически получить безвиз с 35 странами Азии и Латинской Америки.
9 марта 2017 года комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам утвердил проект законодательной резолюции о предоставлении Украине безвиза.
6 апреля Европейский парламент поддержал решение о предоставлении Украине безвизового режима. 26 апреля его одобрил комитет постоянных представителей стран - членов Европейского союза, а 11 мая - Совет Европейского союза на уровне министров сельского хозяйства и рыбной ловли.
Ожидается, что 17 мая Порошенко в Страсбурге в здании Европейского парламента подпишет соглашение о безвизовом режиме.
Оно вступит в силу спустя 20 дней после публикации в "Официальном журнале" ЕС.
2293 97
Материалы по теме: Безвизовый режим с ЕС
Безвизовый режим распространяется и на граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях, – Ирина Геращенко(221)
На острове Хортица в Запорожье подняли флаг Евросоюза. ВИДЕО(18)
В поддержку безвиза в областных центрах вывешивают флаги ЕС и Украины. ФОТО(126)
Во Львове начали праздновать "безвиз" с Евросоюзом. ВИДЕО(91)
Як зустріч Клімкіна з Трампом перетворили на "Битву екстрасенсів"(0)
"Открой Европу": представительство ЕС запустило информационную кампанию, которая расскажет о правилах и преимуществах "безвиза"(22)
Безвизовый режим поспособствует укреплению связей между украинцами и Евросоюзом, - Совет ЕС(48)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ну ходи пешком.....это полезно для здоровья....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Так что ты дефективный попей водички и тебя попустит....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вануату Уругвай..?? А что ты там забыл не имея денег..??
Подкопи немного и поедь в Черногорию...Словению.....
Ответить
Ответить
Ответить
• до Білорусі можна їхати з внутрішніми паспортами (до 30 дн.)
• до Туреччини - з новими внутрішніми ID-паспортами
• до Московії - їхати нíчого
• українці зможуть перебувати на території Шенгенської зони 34 європейських країн до 90 днів протягом кожних 180 днів. Для цього потрібно оформити біометричний паспорт. Також під час подорожі потрібно мати при собі документи, які підтверджують мету поїздки, місце проживання, достатню суму грошей та медичне страхування. Ті, хто мають закордонний паспорт старого зразка, також зможуть подорожувати в Європу, однак лише з візою.
Ще безвізові країни для українців у 2017 році:
Країни, для в'їзду в які потрібен закордонний паспорт. Звертаю вашу увагу, що для в'їзду в деякі з них у вас можуть зажадати додаткові документи: зворотні квитки або документ, що підтверджує вашу платоспроможність. Отже, країни, куди громадяни України можуть відвідати без візи, з закордонним паспортом:
• Азербайджан (до 90 днів)
• Албанія (до 90 днів)
• Антигуа і Барбуда (до 30 днів)
• Аргентина (до 90 днів)
• Вірменія
• Боснія і Герцеговина (до 30 днів). Можуть знадобитися квитки назад, запрошення приймаючої сторони або туристичний ваучер
• Бразилія (до 90 днів). Можуть знадобитися зворотні квитки
• Бруней (до 30 днів). Обов'язково мати при собі квитки в обидві сторони
• Вануату (до 30 днів) для Громадян України, які в'їжджають в Вануату на строк не більше 30 днів, віза не потрібна, візова відмітка ставиться безпосередньо в пункті перетину кордону. При собі потрібно мати квитки назад, бронь готелю, документ, що підтверджує вашу платоспроможність
• Гаїті (до 90 днів)
• Гватемала (до 90 днів). Потрібні квитки в обидва кінці
• Гонконг (до 14 днів). Потрібні зворотні квитки
• Гренада (до 90 днів) Доступна тільки з туристичними ваучерами
• Грузія (до 365 днів)
• Західна Сахара
• Ізраїль (до 90 днів)
• Казахстан (до 90 днів)
• Киргизстан (до 90 днів)
• Коста-Рика (до 90 днів). З грудня 2016 року запроваджено безвізовий режим для громадян України. Необхідною вимогою в'їзду в країну є наявність паспортного документа, термін дії якого повинен бути не менше 90 днів на момент виїзду з Коста-Рику. При виїзді з території держави повинен бути сплачений збір у розмірі 29 доларів США, незалежно від типу паспортного документа мандрівника
• Малайзія (до 30 днів). З собою мати зворотні квитки
• Македонія (до 90 днів). Знадобиться страховий поліс
• Мікронезія (тільки для туристів з ваучерами)
• Молдова
• Монголія (до 90 днів). Необхідно запрошення приймаючої сторони
• Намібія (до 90 днів). Потрібна міграційна картка, заповнена англійською мовою
• Ніуе (до 30 днів). Потрібні зворотні квитки
• Нікарагуа
• Острови Кука (до 31 дня)
• Панама (до 90 днів)
• Парагвай (до 90 днів). Необхідні зворотні квитки
• Перу (до 90 днів) До183 днів, за наявності документів, що підтверджують туристичну мету подорожі
• Піткерн (на 14 днів) У разі прибуття та відплиття на одному судні
• Сальвадор (до 90 днів)
• Самоа (до 60 днів)
• Свазіленд (до 30 днів)
• Сейшельські острови (до 30 днів). Необхідні зворотні квитки і туристичний ваучер
• Сербія (до 30 днів)
• Сент-Кітс і Невіс (до 90 днів) з 24 червня український уряд ухвалив проект угоди про взаємне скасування візового режиму з Сент-Кітс і Невіс
• Таджикистан (до 90 днів)
• Туніс (до 30 днів) При собі потрібно мати туристичний ваучер
• Туреччина (до 90 днів протягом 180 днів, починаючи з дати в'їзду). За вимогою можуть знадобитися квитки назад і туристичний ваучер
• Узбекистан
• Чорногорія (до 90 днів)
• Чилі (до 90 днів)
• Шпіцберген
• Еквадор (до 90 днів)
• Ямайка (до 30 днів). Вам знадобляться зворотні квитки і документи, що підтверджують платоспроможність.
• Ян-Маєн (безвізовий, але потрібно проїхати по території Норвегії, яка поки що візова для українців)
Країни з отриманням віз в аеропорту
Для відвідування країн перерахованих нижче, візу можна отримати по прибуттю в аеропорт. До них відносяться:
• Австралія (дозвіл на отримання візи в аеропорту прибуття оформляється по Інтернету)
• Аоминь (Макао) (до 30 днів)
• Бангладеш
• Барбадос (до 28 днів)
• Бахрейн (потрібен дозвіл МВС Бахрейну. Воно оформляється при безпосередній участі приймаючої сторони, в її ролі може виступити громадянина Бахрейну, готель, державна організація або туристична компанія)
• Бенін (до 30 днів) При терміні перебування два дні - в аеропорту. На 10-30 денне перебування у відділенні імміграційної поліції.
• Болівія (в аеропорту)
• Буркіна-Фасо (на кордоні)
• Бурунді (бажано відкривати в посольстві)
• Ботсвана (до 15 днів) може бути отримана в аеропорту, якщо на її видачу є дозвіл імміграційної служби Ботсвани, про який слід потурбуватися заздалегідь.
• Бутан (до 15 днів) Віза в Бутан оформляється в аеропорту Паро. Візовий збір оплачується на місці в розмірі 20 доларів. Віза в Бутан відкривається тільки у разі в'їзду в країну організованою групою з обов'язковим погодженням з МЗС Бутану маршруту відвідування туристичних об'єктів та готелів по програмі. Віза в Бутан одна з найскладніших віз, для її оформлення спочатку необхідно оформити «візове дозвіл», термін оформлення цього документа близько 30 днів. На підставі «візового дозволу» королівські бутанские авіалінії «Друк ейр» виписують авіаквитки в Бутан.
• Східний Тимор (до 30 днів)
• В'єтнам (до 90 днів) Віза виходить в будь-якому аеропорту, проте потрібно мати лист-запрошення.
• Гамбія
• Джибуті (до 30 днів)
• Домініка (до 21 дня)
• Домініканська Республіка (до 30 днів)
• Єгипет (до 30 днів) можна отримати безкоштовну візу Синайську
• Замбія (до 30 днів)
• Йорданія (до 30 днів)
• Індія (34 дні) Для відвідування Індії, для громадян України необхідно отримати візу заздалегідь. C 27.11.2014 для громадян України доступна електронна віза e-TOURIST VISA (e-TV)
• Іран (офіційно візу можна оформити на кордоні)
• Камбоджа (можна отримати безпосередньо після прильоту як в аеропортах Пномпеня, Сіам-Ріпа, так і на будь-якому прикордонному КПП з сусідніми державами (крім кордону з Лаосом, де візи не оформляються на в'їзді), через Інтернет.
• Катар (Віза в Катар може оформлятися по прильоту в аеропорт країни, на підставі попередньо отриманого дозволу від Катарського МВС. Оформити цей документ має приймаюча сторона та надіслати його факсом заявнику)
• Кабо-Верде (до 30 днів)
• Коморські острови
• Кувейт (Візу зі строком дії до одного місяця цілком реально отримати прямо в аеропорту по прибуттю в Кувейт) буде потрібно запрошення від приймаючої сторони.
• Лаос
• Ліван (до 30 днів)
• Маврикий (до 60 днів)
• Мадагаскар (до 90 днів)
• Малаві
• Мальдіви (до 30 днів)
• Непал (до 90 днів) Необхідні зворотні квитки і документи, що підтверджують платоспроможність
• Пакистан (в аеропорту міста Карачі)
• Руанда
• Сан-Томе і Прінсіпі (віза оформляється в аеропорту, але попередньо повинна бути узгоджено з імміграційною службою)
• Сент-Вінсент і Гренадіни (до 30 днів)
• Північний Кіпр
• Сирія (до 15 днів) Віза оформлюється на кордоні і коштує $20. Однак віза не видається, якщо в паспорті стоїть ізраїльська відмітка. Необхідні документи: закордонний паспорт; контакти особи, що запрошує
• Того
• Тонга
• Тувалу
• Танзанія (до 90 днів)
• Таїланд (туристична віза на 15 днів оформлюється на кордоні)
• Уганда
• Фіджі
• Південний Судан
Країни для відвідування яких оформляється електронна віза
У розділі перераховані країни, візи в які можна отримати з Інтернету або поштою, без поїздки в посольство. До них відносяться:
• Австралія (дозвіл на отримання візи в аеропорту прибуття оформляється по Інтернету)
• Ботсвана (дозвіл імміграційної служби Ботсвани на отримання візи в аеропорту оформляється по Інтернету)
• Гана
• Індія (для відвідування Індії, для громадян України необхідно отримати візу заздалегідь. C 27.11.2014 для громадян України доступна електронна віза e-TOURIST VISA (e-TV). Коридор такої візи - 34 дні).
• Камбоджа (Її можна отримати безпосередньо після прильоту як в аеропортах Пномпеня, Сіам-Ріпа, так і на будь-якому прикордонному КПП з сусідніми державами (крім кордон з Лаосом, де візи не оформляються на в'їзді), через Інтернет.
• Канада (З березня 2015 року весь процес оформлення документів відбувається через електронний сервіс Консульства, і кожен подорожуючий повинен заповнити форму eTA (Electronic Travel Authorization)
• Кенія (заявка на електронну візу подається через кенійський урядовий сайт eCitizen. При прибутті в Кенії необхідно мати копію електронної візи, паспорт терміном дії не менше 6 місяців, підтвердні документи про мету поїздки)
• Кіпр (до 90 днів) Оформляється Pro-visa, по Інтернету
• Маршаллові острови
• Мексика (Оформляється електронний дозвіл, який дає право на одноразовий візит протягом 30 днів з моменту видачі).
• Папуа-Нова Гвінея
• ОАЕ
Ответить
• Сенегал
• Сент-Люсія Потрібна віза. Але можна отримати візовий дозвіл віддалено, заповнивши візову анкету та надіславши її до Департаменту імміграції Міністерства внутрішніх справ по електронній пошті (immigration@rslpf.com).
• Сінгапур
• Сурінам (До 60 днів) Віза оформлюється на кордоні при наявності візового дозволу МЗС Суринаму Його можна оформити поштою. Коштує віза $30. Необхідні документи: закордонний паспорт; візове дозвіл (можна оформити поштою); зворотні квитки
• Шрі-Ланка (до 30 днів) Віза оформлюється на кордоні і тільки в складі туристичних груп. Коштує віза $25. Також можна оформити електронний туристичне дозвіл. Необхідні документи: закордонний паспорт, дійсний не менше 6 місяців на момент в'їзду; зворотні квитки; міграційна картка (заповнюється англійською мовою); підтвердження броні в готелі або документи, що підтверджують платоспроможність.
• Південний Судан
et
Ответить
Ответить
Ответить
А государство...оно зарплат не платит...оно может только установить минимальный уровень оплаты труда...что оно и делает....
Ответить
Ответить
Теперь вы скулите по другому...
Смешно чес слово....
Ответить
ожидаемо.
Ответить
НО тут весь фокус в том..что судя по всему...вы себе слабо представляете...кто и как и за счет чего платит заработные платы в Украине.ю...
Ответить
Привет Крыжополю! И стыцьку. Благодари, что не выгнал.
Ответить
Ответить
По состоянию на февраль 2017 задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги достигла 26,2 млрд. гривен. Или же почти 1 миллиард долларов. Месячный рост задолженности составил 3,1%, или 786,3 млн гривен.
Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.
В частности, задолженность за квартирную плату по состоянию на 1 марта 2017 года выросла на 56,2 млн гривен до 2,5 млрд гривен.
Долг населения за отопление увеличился на 706,2 млн гривен до 11,8 млрд гривен.
Долг за газоснабжение также вырос на 96,6 млн грн, превысив 10 млрд млн гривен.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Насчет беды Украины.... Кто выбирает власть? Выбиратели. Народ. Я, кстати, теперешней властью Литвы не доволен. Не я выбрал аграрскую партию. Жду других выборов.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Конкретно для Вас безвиз актуален? То-есть, Вы никогда не покидаете територию Украины?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А это и есть самое главное достижение этой власти... Украину поддерживают...против паРаши вводят санкции.....это что нашей стране нужно сейчас ....
Ответить
Ответить
Так что ты не находишь...что в этом мире что то изменилось..??
Ответить
Ответить
Где живет твой воспаленный мозг я не знаю...а я живу в Украине....
Ответить
Австралия , Новая Зеландия , Канада , США , Япония не отменят визы с Украиной!
К примеру Китай предложил - так подписывайте , пока не передумали.
А так по его словам украинский паспорт станет лучше самого лучшего паспорта Германии!
Германия занимает 1 место с максимальным кол-вом безвизовый стран в мире. Великобритания , США отдыхают.
Ответить
Ответить
Вы лучше из БЕЗДЕНЕЖЬЯ выйдите и с КРЕДИТАМИ рассчитайтесь!
Ответить
Ответить
Ответить
ЧТОБ ПОМНИЛ МИР СПАСЁННЫЙ
Лишь через пять дней после взрыва, 1 мая 1986 года, советские власти в
Чернобыле сделали страшное открытие: активная зона взорвавшегося
реактора все еще плавилась. В ядре содержалось 185 тонн ядерного
топлива, а ядерная реакция продолжалась с ужасающей скоростью.
Под этими 185 тоннами расплавленного ядерного материала находился
резервуар с пятью миллионами галлонов воды. Вода использовалась на
электростанции в качестве теплоносителя, и единственным, что отделяло
ядро плавящегося реактора от воды, была толстая бетонная плита.
Плавившаяся активная зона медленно прожигала эту плиту, спускаясь к
воде в тлеющем потоке расплавленного радиоактивного металла.
Если бы это раскаленное добела, плавящееся ядро реактора коснулось
воды, оно бы вызвало массивный, загрязненный радиацией паровой взрыв.
Результатом могло бы стать радиоактивное заражение большей части
Европы. По числу погибших первый чернобыльский взрыв выглядел бы
незначительным происшествием.
Так, журналист Стивен Макгинти (Stephen McGinty) писал: «Это повлекло
бы за собой ядерный взрыв, который, по расчетам советских физиков,
вызвал бы испарение топлива в трех других реакторах, сравнял с землей
200 квадратных километров [77 квадратных миль], уничтожил Киев,
загрязнил систему водоснабжения, используемую 30 миллионами жителей, и
на более чем столетие сделал северную Украину непригодной для жизни»
(The Scotsman от16 марта 2011 года).
Школа российских и азиатских исследований в 2009 году привела еще
более мрачную оценку: если бы плавящаяся сердцевина реактора достигла
воды, последовавший за тем взрыв «уничтожил бы половину Европы и
сделал Европу, Украину и часть России необитаемыми на протяжении
приблизительно 500 тысяч лет».
Работавшие на месте эксперты увидели, что плавившееся ядро пожирало ту
самую бетонную плиту, прожигало ее - с каждой минутой приближаясь к
воде.
Инженеры немедленно разработали план по предотвращению возможных
взрывов оставшихся реакторов. Было решено, что через затопленные
камеры четвертого реактора в аквалангах отправятся три человека. Когда
они достигнут теплоносителя, то найдут пару запорных клапанов и
откроют их, так чтобы оттуда полностью вытекла вода, пока с ней не
соприкоснулась активная зона реактора.
Для миллионов жителей СССР и европейцев, которых ждала неминуемая
гибель, болезни и другой урон ввиду надвигавшегося взрыва, это был
превосходный план.
Чего нельзя было сказать о самих водолазах. Не было тогда худшего
места на планете, чем резервуар с водой под медленно плавившимся
четвертым реактором. Все прекрасно понимали, что любой, кто попадет в
это радиоактивное варево, сможет прожить достаточно, чтобы завершить
свою работу, но, пожалуй, не более.
Советские власти разъяснили обстоятельства надвигавшегося второго
взрыва, план по его предотвращению и последствия: по сути это была
неминуемая смерть от радиационного отравления.
Вызвались три человека.
Трое мужчин добровольно предложили свою помощь, зная, что это,
вероятно, будет последнее, что они сделают в своей жизни. Это были
старший инженер, инженер среднего звена и начальник смены. Задача
начальника смены состояла в том, чтобы держать подводную лампу, так
чтобы инженеры могли идентифицировать клапаны, которые требовалось
открыть.
На следующий день чернобыльская тройка надела снаряжение и погрузилась
в смертоносный бассейн.
В бассейне царила кромешная тьма, и свет водонепроницаемого фонаря у
начальника смены, как сообщается, был тусклым и периодически гас.
Продвигались в мутной темноте, поиск не приносил результатов.
Ныряльщики стремились завершить радиоактивное плавание как можно
скорее: в каждую минуту погружения изотопы свободно разрушали их тела.
Но они до сих пор не обнаружили сливные клапаны. И потому продолжали
поиски, даже несмотря на то что свет мог в любой момент погаснуть, а
над ними могла сомкнуться тьма.
Фонарь действительно перегорел, но произошло это уже после того, как
его луч выцепил из мрака трубу. Инженеры заметили ее. Они знали, что
труба ведет к тем самым задвижкам.
Водолазы в темноте подплыли к тому месту, где увидели трубу. Они
схватились за нее и стали подниматься, перехватывая руками. Света не
было. Не было никакой защиты от радиоактивной, губительной для
человеческого организма ионизации. Но там, во мраке, были две
задвижки, которые могли спасти миллионы людей.
Водолазы открыли их, и вода хлынула наружу. Бассейн начал быстро пустеть.
Когда трое мужчин вернулись на поверхность, их дело было сделано.
Сотрудники АЭС и солдаты встретили их как героев, таковыми они и были
на самом деле. Говорят, что люди буквально прыгали от радости.
В течение следующего дня все пять миллионов галлонов радиоактивной
воды вытекли из-под четвертого реактора. К тому времени как
расположенное над бассейном плавившееся ядро проделало себе путь к
резервуару, воды в нем уже не было. Второго взрыва удалось избежать.
Результаты анализов, проведенных после этого погружения, сходились в
одном: если бы тройка не погрузилась в бассейн и не осушила его, от
парового взрыва, который изменил бы ход истории, погибли и пострадали
сотни тысяч или даже миллионы людей.
Жизни сотен тысяч людей спасли три человека.
В течение последующих дней у троих стали проявляться неизбежные и
безошибочные симптомы: лучевая болезнь. По прошествии нескольких
недель все трое скончались.
Мужчин похоронили в свинцовых гробах с запаянными крышками. Даже
лишенные жизни, их тела насквозь были пропитаны радиоактивным
излучением.
Многие герои шли на подвиги ради других, имея лишь небольшой шанс
выжить. Но эти трое мужчин знали, что у них не было никакого шанса.
Они вглядывались в глубины, где их ждала верная смерть. И погрузились
в них.
Их звали Алексей Ананенко, Валерий Беспалов, Борис Баранов.
Три человека, спасшие миллионы!
Ответить
Ответить
На Цензоре что одни малоимущие тусуются?
Ответить