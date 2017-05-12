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Все про:Бельгия (216) МИД (4080) Евросоюз (11796) Климкин (1283)

 Климкин посетит Бельгию для участия во встрече с главами МИД стран ЕС 15 мая

Министр иностранных дел Павел Климкин посетит Брюссель (Бельгия) для участия в неформальном заседании министров иностранных дел стран Европейского Союза 15 мая.

Об этом глава МИД Павел Климкин сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"В понедельник я буду принимать участие во встрече "Украина - группа друзей ЕС". То есть все министры (иностранных дел стран) Европейского Союза в понедельник утром (15 мая) в Брюсселе. Это важная тема в контексте дальнейшего развития "Восточного партнерства", - сказал министр.

Климкин сообщил, что в ходе встречи намерен обсудить необходимость нового качества обмена опытом между Евросоюзом и Украиной.

Напомним, 8-10 мая Климкин принимал участие в заседании базовой группы Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в Вашингтоне.

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Он также провел встречу с Президентом США Дональдом Трампом.



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Климкину настолько опротивела Украина, что он постоянно куда то уезжает от украинской действительности, а как только в Украине появляется - то рассказывает о том, что собирается уезжать.
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сфоткаться чугункину с трампом стоило Украине 400 000 баксов, теперь в бельгию, не дорогое селфи?
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и можно подумать, что картавый что-то решил, клянчил бабло и сфоткался
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не успел поклянчить за 6 минут, просто сфоткался. на второй фотке трамп его на юг послал .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин посетит Бельгию для участия во встрече с главами МИД стран ЕС 15 мая
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