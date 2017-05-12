 Климкин посетит Бельгию для участия во встрече с главами МИД стран ЕС 15 мая

Об этом глава МИД Павел Климкин сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"В понедельник я буду принимать участие во встрече "Украина - группа друзей ЕС". То есть все министры (иностранных дел стран) Европейского Союза в понедельник утром (15 мая) в Брюсселе. Это важная тема в контексте дальнейшего развития "Восточного партнерства", - сказал министр.
Климкин сообщил, что в ходе встречи намерен обсудить необходимость нового качества обмена опытом между Евросоюзом и Украиной.
Напомним, 8-10 мая Климкин принимал участие в заседании базовой группы Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в Вашингтоне.
Он также провел встречу с Президентом США Дональдом Трампом.
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