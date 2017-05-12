EN|RU|UK
Темы дня: Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Политика Украины
  2631  47
Все про:визит (2151) Порошенко (12842) Климкин (1283) Трамп (1064)

 Встреча Порошенко и Трампа состоится в ближайшем будущем, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что встреча Президента Петра Порошенко и Президента США Дональда Трампа может состояться в ближайшем будущем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини, об этом Климкин сказал на брифинге.

"Над встречей мы работаем. Я думаю, она состоится в ближайшем будущем. Один из важных моментов подготовки встречи - я об этом упоминал - это формат, в котором США будут приобщаться к усилиям, каким образом оказывать давление на Россию с целью выполнения "минских договоренностей". Сейчас это в процессе дискуссии, и в ближайшее время у нас с друзьями по "нормандскому формату" вскоре будут ответы на эти вопросы", - сказал Климкин.

При этом он добавил, что не стоит акцентировать внимание на то, с кем у Трампа состоится встреча раньше: с Президентом России Владимиром Путиным или Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Давайте помиримся", - Трамп прокомментировал встречи с Климкиным и Лавровым. ФОТО

"Это забавный вопрос, потому что все говорят: "А если встреча (Порошенко с Трампом) произойдет позднее (чем встреча Трампа с Путиным)? Не будет ли что-то согласовано на встрече Президента США с Путиным такое, что нам придется потом выполнять?" На самом деле это лишено какой-либо логики. То, что обсуждается между США и Россией, имеет совершенно другую повестку дня и другой характер", - добавил он.

Министр подчеркнул, что переговоры между Россией и США несут совершенно иную логику, поскольку повестка дня шире и включает в себя переговоры, в том числе и по Сирии.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
сразу Алису вспомнил... которая "Гостья из будущего"....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Заголовок как в фантастическом фильме не имеющем ничего общего с реальностью
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Есть песенка такая "Словно невзначай ты меня встречай.........."
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну да или при жизни Пеци или при жизни Трампа или...в иной жизни.... Путин считай уже встретился через Лаврова... а наши все путем показался горизонт... уже скоро.. никогда т.е.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Машина ехала, колеса стерлися,
А мы не ждали вас, а вы приперлися.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тоже стоя или хотя бы табуретку поставят....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"-Какое мое будущее?
-Ваше будущее впереди" (с) ."Собачье сердце", диалог Шарикова с ясновидящей-прорицательницей в цирке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну и что? просто поедет продвигать рынок рошенок порошенок
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Strong Europe Tank Challenge: День IV
https://www.youtube.com/watch?v=WM4P-Fe1Ovo

Опубликовано: 12 мая 2017 г.
У четвертий день танкових змагань, 11 травня, до Графенвіра завітали представники керівного складу збройних сил країн-учасниць. Підтримати українську команду прибув начальник Генерального штабу - Головнокомандувач ЗС України генерал армії України Віктор Муженко. Приймав високоповажних гостей у статусі господаря командувач Сухопутних військ ЗС США в Європі тризірковий генерал Бен Ходжес.

За умовами танкового біатлону, цього дня українські екіпажі виконували вправу під назвою "Точне водіння бойових машин", яка передбачала філігранне та швидкісне водіння танків на ділянці з перешкодами в режимі руху вперед та заднього ходу.
Не зважаючи на солідну технічну перевагу іноземних танків над Т-64 за швидкістю заднього ходу, українці показали відмінний результат в маневруванні та витиснули максимум з технічних можливостей вітчизняної техніки.

Нагороджуючи танкістів відзнаками Генерального штабу, генерал армії України Віктор Муженко сказав: "Україна пишається вами. Організатори змагань зазначають, що вражені вашою влучністю та швидкістю ведення вогню. Однак ми програємо у виконанні тактичних завдань відповідно до натівських стандартів. Це ми зможемо виправити. Для мене - ви переможці і перший постріл завжди буде за нами. Молодці! Дякую за службу!".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трампушка уже во Флориду умотал в гольф резать,с лавровым погигикал,неделю в твиттере просидел,напоследок проехался по СМИ та Хиллари и на отдых,быстро он загорается,но еще быстрей остывает и теряет интерес,это видно и по Сирии,по Афгану ,бомбанул и забыл,уже неинтересно,с Ыном уже за честь встретится ему,там каша в голове непредсказуемая
 показать весь комментарий
Ответить
 
Президент США Дональд Трамп одобрил планы прямых поставок вооружений курдским отрядам, воюющим в Сирии Эрдоган: поставки США оружия курдам вредят отношениям Анкары и Вашингтона

Журналисты отмечают, что визиту Герберта Макмастера предшествовали призывы военачальников США направить в Афганистан дополнительно несколько тысяч солдат, укрепив нынешний американский контингент из примерно 8400 военнослужащих в Афганистане для того, чтобы выйти из "тупика" в борьбе против Талибана
 показать весь комментарий
Ответить
 
США планирует разместить системы противовоздушной обороны в странах Балтии - Литве, Латвии и Эстонии
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ту не за США разговор,если бы рыжего не пинали,он бы с твиттера и не вылазил ,вот в чем проблема
 показать весь комментарий
Ответить
 
как Трамп оценивает ситуацию с войной в Украине и может ли Киев рассчитывать на военную помощь от США.
"По первому вопросу он сказал, что очень важно достичь прогресса в ситуации - это был его месседж... Мы говорили о помощи по безопасности. Тут будут происходить дальнейшие контакты, в том числе на уровне министерств обороны, и о результатах контактов услышите в ближайшее время",
 показать весь комментарий
Ответить
 
- Давид Маркович, что там Гута Израильевна?
- Так умерла...давно...еще до войны..
- До войны? А я как раз к ней собралась..
- Так уже не спешите....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"в ближайшее время у нас с друзьями по "нормандскому формату" вскоре будут ответы на эти вопросы", - сказал Климкин. Источник: http://censor.net.ua/n439567
============================
это он кого друзьями по норм. формату назвал? говорящего коня?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну вот все сложилось как и должно быть, теперь украинские президенты будут говорить с теми, кто действительно решает в мире, а не с посредниками-придурошными фантазерами с разваливающейся бензоколонки
 показать весь комментарий
Ответить
 
11 мая 2017 Киев

В государственном бюджете США на 2018 год будет предусмотрено выделение финансовой помощи Украине Об этом сегодня ходе встречи делегации членов Конгресса США с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом заявил глава Комитета национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол, передает корреспондент РБК-Украина.
"Если мы не остановим мистера путина и российскую агрессию здесь (в Украине ), то она распространится повсюду... Мы будем рассматривать выделение бюджетных ассигнований этому региону в 2018 году", - сказал он.
Конгрессмен отметил, что США готовы продолжать поддерживать Украину, в том числе и в поставках летального и нелетального оружия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Трамп робить заяви щодо України, пропонує помиритися з росією, навіть не зустрівшись з Порошенко, повне ігнорування, як ніби це не президент, а рядовий клерк думка якого нічого не означає і нічого не варто.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Словосполучення бліжащєє будущєє.... так бліжащєє чи будущєє....
 показать весь комментарий
Ответить
 
А вы почитайте на "обозревателе",откровения нардепы артеменко(лишенного украинского гражданства),как и каким образом,по его мнению,состоялась встреча Климкина с Трампом.
Вот такие у нас в стране сепары нардепы с неприкосновенностью и с подпиской о неразглашении гос.тайны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
--- Встреча Порошенко и Трампа состоится в ближайшем будущем ...
Встреча Порошенко и Трампа состоится в ближайшем будущем, - Климкин - Цензор.НЕТ 5356
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВстреча Порошенко и Трампа состоится в ближайшем будущем, - Климкин
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти