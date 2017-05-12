 Встреча Порошенко и Трампа состоится в ближайшем будущем, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини, об этом Климкин сказал на брифинге.
"Над встречей мы работаем. Я думаю, она состоится в ближайшем будущем. Один из важных моментов подготовки встречи - я об этом упоминал - это формат, в котором США будут приобщаться к усилиям, каким образом оказывать давление на Россию с целью выполнения "минских договоренностей". Сейчас это в процессе дискуссии, и в ближайшее время у нас с друзьями по "нормандскому формату" вскоре будут ответы на эти вопросы", - сказал Климкин.
При этом он добавил, что не стоит акцентировать внимание на то, с кем у Трампа состоится встреча раньше: с Президентом России Владимиром Путиным или Порошенко.
"Это забавный вопрос, потому что все говорят: "А если встреча (Порошенко с Трампом) произойдет позднее (чем встреча Трампа с Путиным)? Не будет ли что-то согласовано на встрече Президента США с Путиным такое, что нам придется потом выполнять?" На самом деле это лишено какой-либо логики. То, что обсуждается между США и Россией, имеет совершенно другую повестку дня и другой характер", - добавил он.
Министр подчеркнул, что переговоры между Россией и США несут совершенно иную логику, поскольку повестка дня шире и включает в себя переговоры, в том числе и по Сирии.
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А мы не ждали вас, а вы приперлися.
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-Ваше будущее впереди" (с) ."Собачье сердце", диалог Шарикова с ясновидящей-прорицательницей в цирке.
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https://www.youtube.com/watch?v=WM4P-Fe1Ovo
Опубликовано: 12 мая 2017 г.
У четвертий день танкових змагань, 11 травня, до Графенвіра завітали представники керівного складу збройних сил країн-учасниць. Підтримати українську команду прибув начальник Генерального штабу - Головнокомандувач ЗС України генерал армії України Віктор Муженко. Приймав високоповажних гостей у статусі господаря командувач Сухопутних військ ЗС США в Європі тризірковий генерал Бен Ходжес.
За умовами танкового біатлону, цього дня українські екіпажі виконували вправу під назвою "Точне водіння бойових машин", яка передбачала філігранне та швидкісне водіння танків на ділянці з перешкодами в режимі руху вперед та заднього ходу.
Не зважаючи на солідну технічну перевагу іноземних танків над Т-64 за швидкістю заднього ходу, українці показали відмінний результат в маневруванні та витиснули максимум з технічних можливостей вітчизняної техніки.
Нагороджуючи танкістів відзнаками Генерального штабу, генерал армії України Віктор Муженко сказав: "Україна пишається вами. Організатори змагань зазначають, що вражені вашою влучністю та швидкістю ведення вогню. Однак ми програємо у виконанні тактичних завдань відповідно до натівських стандартів. Це ми зможемо виправити. Для мене - ви переможці і перший постріл завжди буде за нами. Молодці! Дякую за службу!".
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Журналисты отмечают, что визиту Герберта Макмастера предшествовали призывы военачальников США направить в Афганистан дополнительно несколько тысяч солдат, укрепив нынешний американский контингент из примерно 8400 военнослужащих в Афганистане для того, чтобы выйти из "тупика" в борьбе против Талибана
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"По первому вопросу он сказал, что очень важно достичь прогресса в ситуации - это был его месседж... Мы говорили о помощи по безопасности. Тут будут происходить дальнейшие контакты, в том числе на уровне министерств обороны, и о результатах контактов услышите в ближайшее время",
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- Так умерла...давно...еще до войны..
- До войны? А я как раз к ней собралась..
- Так уже не спешите....
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это он кого друзьями по норм. формату назвал? говорящего коня?
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В государственном бюджете США на 2018 год будет предусмотрено выделение финансовой помощи Украине Об этом сегодня ходе встречи делегации членов Конгресса США с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом заявил глава Комитета национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол, передает корреспондент РБК-Украина.
"Если мы не остановим мистера путина и российскую агрессию здесь (в Украине ), то она распространится повсюду... Мы будем рассматривать выделение бюджетных ассигнований этому региону в 2018 году", - сказал он.
Конгрессмен отметил, что США готовы продолжать поддерживать Украину, в том числе и в поставках летального и нелетального оружия.
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Вот такие у нас в стране сепары нардепы с неприкосновенностью и с подпиской о неразглашении гос.тайны.
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