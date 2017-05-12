 На Донбассе погиб грузинский офицер-доброволец Давид Сихарулидзе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Грузинського Національного Легіону".
"Давид Сихарулидзе сражался с оккупантами еще в Абхазии, в 1992-1993 году. Закончил военную академию Грузии и военное училище Бундесвера в Германии.
До 2015 года служил майором в грузинской армии, но уволился, переехал в Украину и пошел служить в "Айдар". Погиб от попадания мины под селом Новолуганское при выполнении боевого задания.
Давиду было 44 года, у него осталась жена и двое детей", - говорится в сообщении.
В сообщении также отметили, что в настоящее время несколько сотен грузин продолжают защищать Украину, однако "вопреки торжественно данному обещанию президента, никто из них так и не получил украинского гражданства. Но они все равно продолжают сражаться и погибать за Украину так же, как в свое время 34 украинца сложили головы в Абхазии, а многие, в том числе Георгий Гонгадзе, получили там ранения".
"Сражаясь в Украине, грузины возвращают долг украинским героям, они сражаются и за свободу Грузии, но одновременно считают Украину своей второй родиной. Не случайно среди всех иностранцев в Украине больше всего погибло именно грузин. Пусть украинская земля будет пухом всем героям", - сказано в сообщении.
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