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 Политика Украины
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 США готовы и в дальнейшем привлекаться к тому, чтобы заставить Россию выполнять Минские соглашения, - Климкин

климкин

Обсуждается также вариант привлечения США к отдельным элементам взаимодействия в рамках "нормандского формата".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Соединенные Штаты Америки готовы присоединиться к принуждению России выполнять Минские соглашения в разных измерениях, в т.ч. способствовать работе "нормандского формата". Об этом он сказал на пресс-брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Это вопрос, кстати, который я обсуждал во время многих встреч. Во-первых, Соединенные Штаты готовы и в дальнейшем привлекаться к тому, чтобы заставить выполнять Минские договоренности Россию. Это один из ключевых приоритетов. В какой форме? Это может быть в форме отдельного измерения, который будет, конечно, очень тесно скоординирован с "нормандским форматом". Это может быть также вариант параллельного привлечения Соединенных Штатов к отдельным элементам взаимодействия в рамках "нормандского формата", - подчеркнул Климкин.

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По его словам, эти вопросы сейчас обсуждаются.

Напомним, 10 мая президент США Дональд Трамп принял в Белом доме главу МИД Украины Климкина. Перед этим состоялась встреча руководителя украинского внешнеполитического ведомства с вице-президентом США Майклом Пенсом.
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Похоже, что так и есть давление США на россию. Только вот методы давления эти ничтожны.
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Минские договорняки не работали и срок годности истёк. Хватит крутиться вокруг них. Они завели в тупик Украину и у всех кто их читает крыша едет. Нужно говорить о полном невыполнении кацапами договорняков и придумывать что то другое для пользы Украины.
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Трамп сказал, что рашка ответственна за выполнение минских договорённостей и его не волнует как она заставит Украину их выполнять, что собственно мы и видим в зоне АТО.
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какое вообще отношение Трамп и США имеют к минским договоренностям? спрос к Франции и Германии
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША готовы и в дальнейшем привлекаться к тому, чтобы заставить Россию выполнять Минские соглашения, - Климкин
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