 США готовы и в дальнейшем привлекаться к тому, чтобы заставить Россию выполнять Минские соглашения, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Соединенные Штаты Америки готовы присоединиться к принуждению России выполнять Минские соглашения в разных измерениях, в т.ч. способствовать работе "нормандского формата". Об этом он сказал на пресс-брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Это вопрос, кстати, который я обсуждал во время многих встреч. Во-первых, Соединенные Штаты готовы и в дальнейшем привлекаться к тому, чтобы заставить выполнять Минские договоренности Россию. Это один из ключевых приоритетов. В какой форме? Это может быть в форме отдельного измерения, который будет, конечно, очень тесно скоординирован с "нормандским форматом". Это может быть также вариант параллельного привлечения Соединенных Штатов к отдельным элементам взаимодействия в рамках "нормандского формата", - подчеркнул Климкин.
По его словам, эти вопросы сейчас обсуждаются.
Напомним, 10 мая президент США Дональд Трамп принял в Белом доме главу МИД Украины Климкина. Перед этим состоялась встреча руководителя украинского внешнеполитического ведомства с вице-президентом США Майклом Пенсом.
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