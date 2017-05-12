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 Происшествия, За рубежом
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Все про:взрыв (4054) Италия (793) консульство (340) МИД (4080) Рим (58)

 Украинцы не пострадали в результате взрыва в Риме, - МИД

Министерство иностранных дел заявляет, что граждане Украины не пострадали в результате взрыва в Риме (Италия).

Об этом говорится в сообщении консульской службы МИД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Консул сообщает, что в результате взрыва в Риме 12.05.17 жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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По информации СМИ, взрыв произошел в пятницу, 12 мая, у входа в почтовое отделение возле офисного здания Организации Объединенных Наций. Также сообщалось, что вследствие взрыва был поврежден припаркованный рядом автомобиль.
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Кацапы теперь имеют такую репутацию, что даже если не кацапы, то все равно кацапы.
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