 Украинцы не пострадали в результате взрыва в Риме, - МИД

Об этом говорится в сообщении консульской службы МИД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Консул сообщает, что в результате взрыва в Риме 12.05.17 жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По информации СМИ, взрыв произошел в пятницу, 12 мая, у входа в почтовое отделение возле офисного здания Организации Объединенных Наций. Также сообщалось, что вследствие взрыва был поврежден припаркованный рядом автомобиль.
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