 19 гражданских пострадали и 1 погиб в результате конфликта на Донбассе 1-7 мая, - Хуг

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) констатирует, что 19 гражданских пострадали и 1 погиб в результате конфликта Донбассе в период с 1 по 7 мая. Об этом первый заместитель главы миссии Александр Хуг сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"На прошлой неделе СММ подтвердила 20 случаев жертв среди гражданского населения, среди которых 1 погибший", - сказал Хуг.
По его словам, согласно данным миссии с начала 2016 года в результате конфликта на Донбассе пострадал 191 человек.
Напомним, СММ ОБСЕ констатирует, что по состоянию на 12 мая в ее составе работают 653 наблюдателя.
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