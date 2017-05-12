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 Политика Украины
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Все про:ОБСЕ (2546) отчет (260) ранение (1650) Донбасс (14524) Хуг Александр (269)

 19 гражданских пострадали и 1 погиб в результате конфликта на Донбассе 1-7 мая, - Хуг

Первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг рассказал о событиях прошедшей недели на Донбассе.

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) констатирует, что 19 гражданских пострадали и 1 погиб в результате конфликта Донбассе в период с 1 по 7 мая. Об этом первый заместитель главы миссии Александр Хуг сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"На прошлой неделе СММ подтвердила 20 случаев жертв среди гражданского населения, среди которых 1 погибший", - сказал Хуг.

По его словам, согласно данным миссии с начала 2016 года в результате конфликта на Донбассе пострадал 191 человек.

Напомним, СММ ОБСЕ констатирует, что по состоянию на 12 мая в ее составе работают 653 наблюдателя.

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Гоблины , видать , отжатое не поделили или наркота закончилась !
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Присутність кацапської військової важкої артилерії на Донбасі збільшилася на 750%. Куди дивиться ГШ і мужеложенко?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины19 гражданских пострадали и 1 погиб в результате конфликта на Донбассе 1-7 мая, - Хуг
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