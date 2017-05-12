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 Политика Украины
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Все про:дороги (1677) Одесская область (1493) Мининфраструктуры (473) Омелян (250)

 На восстановление дорог в Одесской области будет выделено почти 2 млрд гривен, - Омелян

омелян

На ремонт дорог Одесской области в 2017 году будет выделено почти 2 млрд гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Мининфраструктуры, об этом заявил глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"При потребности Одесского региона по меньшей мере в 2 млрд гривен на восстановление дорог, которые являются наиболее вопиющими в этом регионе, впервые за много лет правительство совместно с областью направит почти 2 млрд", - заявил он во время совместной пресс-конференции с председателем Одесской облгосадминистрации Максимом Степановым.

"Мы наконец завершим долгострои, те, о которых много говорилось. Для нас дело чести закончить трассу Одесса-Рени в этом году, чтобы она была проезжей, качественной. Кроме того, мы имеем перечень масштабных мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности региона. Как вы знаете, два крупнейших мировых инвестора - DP World, Hutchison Ports заходят именно в порты Одесской области. Это порт "Южный" и порт "Черноморск". Я надеюсь, что все процедуры будут завершены в этом году. И это ключевой инструмент для того, чтобы у нас была прозрачная политика в морской отрасли, рос грузопоток и, что самое главное - создавались дополнительные рабочие места, формировалась прозрачная оплата труда, стабильные поступления в государственный бюджет и развитие региона", - подчеркнул Омелян.

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По его словам, министерство уделяет большое внимание развитию аэродрома в Одессе: "Я более чем уверен, что именно Одесский аэропорт может стать хабом для южной Украины. Потенциал для этого есть. Ключевое - отремонтировать взлетную полосу. И совместно с главой области мы прилагаем все усилия к этому. Мы верим, что в этом году мы получим первый необходимый транш и начнем ремонт. Следующий год будет не только годом захода лоукостов в Украине, но и в Одесский регион. Я надеюсь, что такие компании как Raynair полетят из Одессы в другие города Европы".

Глава министерства также отметил, что габаритно-весовой контроль на дорогах Одесской области будет усилен: "Мы дадим три дополнительные весовые комплекса уже с 1 июля этого года, а после проведения тендера и закупки более 70 новых ГВК, область получит еще несколько. Габаритный контроль - это не только дело государства, это дело региона. Мы должны устанавливать полностью автоматические комплексы считывания веса для того, чтобы не было возможности влияния человеческого фактора. Это должна быть четкая система по всей Украине".
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ну.. найкрупінішою часів Незалежності залишається "Приват" Бєні Коломойського...


110 мільярдів гривень перед націоналізацією "ПриватБанку" були виведені на низку фірм, що існують лише на папері, з'ясовували журналісти програми "Схеми", спільного проекту Радіо Свобода та каналу "UA:Перший".
На восстановление дорог в Одесской области будет выделено почти 2 млрд гривен, - Омелян - Цензор.НЕТ 698
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Бєня Коломойський і найкрупніша афера України.
https://www.obozrevatel.com/politics/04219-taemnitsya-oligarhiv-kudi-znikli-milyardi-z-privatbanku.htm

У Борисполі, що за 35 кілометрів від Києва, зареєстровано одразу три фірми, на яких "висить" майже 9,5 мільярда гривень кредитів. Офіс однієї з них - "Арготрейд Лтд", яка винна понад 4,5 мільярда гривень "ПриватБанку", розташований у будівлі станції техобслуговування та автомийки. Щоправда, наразі там кімнату знімає вже інша компанія - "Болонья компані". І крім двох столів, двох стільців та старого ноутбука там нічого немає.
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це бабло,яке могло піти на дороги.
А прийшлось "закривати дірку " "Привату"...
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На дорогах всегда воруют к выборам- БОЛЬШАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА!
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Красота ,от то праздник будет у ворья ,дорог правда не будет и денег не будет а праздник будет о-го-го ....
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меня не ебёт сколько денег выделится на востановление дорог. ты омельян скажи . когда мы будем ездить на человеческих дорогах.не справляешься-пшёл на хуй. скотина
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Проезд по двухполосной дороге через все села ( какая трасса????) Одесса -Рени занял у меня 5 часов!!!!! 200 км!!!!! А это выход на южную границу ЕС , это дорога в Румынию, Болгарию , Грецию, Турцию. позорище!!!!
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так там Саакашвилли ночевал с палаткой и что несправился всеравно спи..дили?
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Тю я во Львове служил 08-11 год так с Нововолинска до Львова 110 км я ехал 3 часа вот это кул....
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Глазки горят, кулачки чешутся.... Павлины( дороги) , говорите...Хех!.
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А в глазах этого чма - калькулятор цен на недвижимость в ЛондОне...
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И не тока глазки выдают! Судорожно сжатые кулачки- тоже! И - Да! Реальное чмо!
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безвиз дали, сейчас все будет как в европе - пенсии, зарплаты, дороги....
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Может так надо- СОШЛА ДОРОГА РАЗОМ СО СНЕГОМ- ПОСАДИЛИ ПОДРЯДЧИКА
ПО другому мы не избавимся от рашкиных привычек " дураки и дороги". В ЕС бы посадили - а у нас воры еще и на ямочном ремонте весной зарабатывают,
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа восстановление дорог в Одесской области будет выделено почти 2 млрд гривен, - Омелян
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