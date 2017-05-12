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 Политика Украины
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 Завершился первый этап верификации списков заложников, - Лутковская

Всего 5% опрошенных согласились вернуться на оккупированные территории в рамках обмена.

Представители офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека посетили все предусмотренные процедурой, учреждения содержания людей под стражей, первый этап верификации удерживаемых лиц завершился. Об этом заявила украинский омбудсмен Валерия Лутковская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на " Громадське ".

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Рабочие группы, состояли из представителей офиса Уполномоченного, наблюдателей ОБСЕ и сотрудников СБУ проводили опрос тех, кто есть в списках на обмен удерживаемых, и фиксировали, хотят ли они возвращаться на неподконтрольную территорию.

По информации представителя рабочей группы, 5% опрошенных согласились на передачу в рамках обмена на неподконтрольную территорию.

В состав рабочих групп входили также представительницы самоназванных "ДНР" и "ЛНР" - это были матери и жены тех, кто содержится в украинских тюрьмах.

Опросы находящихся фиксировали на видео, в качестве доказательств прозрачного и непринудительного ответа.

"Сейчас остается вопрос о 159 фамилий тех людей, которые есть в списках, но уже находятся на свободе - как верифицировать их - пока непонятно. Если люди на свободе и не хотят ехать на оккупированную территорию, то результат очевиден ", - говорит Лутковская.

С этим вопросом она поедет на следующие переговоры в Минске, чтобы предложить формат для верификации телефону или с помощью скайп-связи. Следующие переговоры в Минске должны состояться 15 мая.
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Ще одна "вічна". Як і орденоносець охендовський..
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Мы надеялись уже не слышать эту позорную фамилию.
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Что значит не хотят и что значит на свободе , хунта у нас по отношению к патриотам Украины получается А эти пакостники тут гадят получается и" не хотят"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗавершился первый этап верификации списков заложников, - Лутковская
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