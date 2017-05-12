 Министерство по оккупированным территориям допускает увеличение количества переселенцев, - Тука

Об этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"По нашим оценкам, приблизительное количество людей, которые могут потерять работу (на оккупированных территориях) составляет около 250-300 тыс. человек. Какое количество из них будет искать лучшей судьбы на контролируемой территории, пока прогнозировать сложно", - сказал он.
Тука, подчеркнул, что хотел бы, чтобы все данные лица перемещались на контролируемую территорию Украины, а не в Россию или не начинали служить в незаконных военных формированиях.
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