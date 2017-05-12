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 Политика Украины
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 Министерство по оккупированным территориям допускает увеличение количества переселенцев, - Тука

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц допускает увеличение количества переселенцев.

Об этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"По нашим оценкам, приблизительное количество людей, которые могут потерять работу (на оккупированных территориях) составляет около 250-300 тыс. человек. Какое количество из них будет искать лучшей судьбы на контролируемой территории, пока прогнозировать сложно", - сказал он.

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Тука, подчеркнул, что хотел бы, чтобы все данные лица перемещались на контролируемую территорию Украины, а не в Россию или не начинали служить в незаконных военных формированиях.
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безвиз действует на увеличение количества переселенцев...
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А я б лично увеличения не допустил. Баста! Поздно. Кто хотел и мог - тот уже здесь. Остальные в гейропу по ксивам ДНЛР.
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сепарам стає туговато в отссосі і вони переїзжають ... а тут тука з розпростртими їх зустрічає. ви хоч одного на детекорі перевірили?
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Вывод - освобождать от кацапских захватчиков украинскую землю нонешние не собираются .
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землю кацапы уже отжали , а вот быдло от туда всё нам сплавили .. и мы теперь этих кормильцев кормим !
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Почему Тука боится что они пойдут в боевики? Пускай идут. Пускай определяются. Из слов Туки понятно что в ВСУ они не пойдут что бы освободить свою землю,заводы,они не хотят жить по законам Украины. Пускай опредиляются. Для Украины лучше если они в боевики пойдут,а не расползутся по всей територии и будут пакости делать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинистерство по оккупированным территориям допускает увеличение количества переселенцев, - Тука
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