 Минобороны РФ о сближении своего истребителя с самолетом-разведчиком США: Это было "приветствие"

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на ВВС.
По утверждению российского ведомства, инцидент произошел 9 мая около 12:00 по московскому времени: Россия обнаружила над нейтральными водами Черного моря приближающуюся к границе "воздушную цель".
Для перехвата в воздух подняли истребитель Су-30, пилот которого и сообщил, что неизвестный объект - американский самолет-разведчик P8A "Посейдон".
"Российский истребитель выполнил маневр "приветствия" американских пилотов, после чего американский самолет-разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией", - сообщили Русской службе Би-би-си в минобороны.
В ведомстве не уточнили, в чем именно заключается суть упомянутого приветствия.
Первым об инциденте сообщил телеканал NBC: отмечалось, что российский истребитель пролетел на расстоянии шести метров от разведывательного самолета ВМС США, когда тот выполнял штатное задание. Маневр в США посчитали безопасным.
Россия и США регулярно осуществляют перехват самолетов друг друга в нейтральном воздушном пространстве у своих границ. Эти инциденты участились после обострения отношений между странами в 2014 году. Как правило в процессе такого перехвата истребитель просто сопровождает другой самолет.
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ну не дебилы, бл@?!
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"Сара ! Я все понял! Патронов у них тоже нет !"
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Невидимки БУДУЩЕГО.
5 Крымских татар, известных во всем мире.
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