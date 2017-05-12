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Все про:Россия (70397) самолет (2159) США (12538) Минобороны РФ (420)

 Минобороны РФ о сближении своего истребителя с самолетом-разведчиком США: Это было "приветствие"

Российское министерство обороны назвало "маневром приветствия" сближение своего истребителя с американским самолетом-разведчиком над Черным морем. Так минобороны прокомментировало сообщения американской стороны о перехвате их разведчика Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на ВВС.

По утверждению российского ведомства, инцидент произошел 9 мая около 12:00 по московскому времени: Россия обнаружила над нейтральными водами Черного моря приближающуюся к границе "воздушную цель".

Для перехвата в воздух подняли истребитель Су-30, пилот которого и сообщил, что неизвестный объект - американский самолет-разведчик P8A "Посейдон".

"Российский истребитель выполнил маневр "приветствия" американских пилотов, после чего американский самолет-разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией", - сообщили Русской службе Би-би-си в минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инцидент над Черным морем: российский истребитель пролетел в шести метрах от самолета-разведчика США

В ведомстве не уточнили, в чем именно заключается суть упомянутого приветствия.

Первым об инциденте сообщил телеканал NBC: отмечалось, что российский истребитель пролетел на расстоянии шести метров от разведывательного самолета ВМС США, когда тот выполнял штатное задание. Маневр в США посчитали безопасным.

Россия и США регулярно осуществляют перехват самолетов друг друга в нейтральном воздушном пространстве у своих границ. Эти инциденты участились после обострения отношений между странами в 2014 году. Как правило в процессе такого перехвата истребитель просто сопровождает другой самолет.
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Приветствие? Вот в Турции было настоящее приветствие.С поклоном до земли.
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То турецкий летчик оказался невоспитанным и неправильно отреагировал на приветствие.
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Да и в Сирии томагавки привет передали знатно.
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кацапи зробили цю заяву, опісля заміни "памперса", який був скрепною закруткою з моху?!
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Они йопнутые, эти русские! Существуют правила безопасности производства полётов. Куча всяких инструкций и положений. За такое "приветствие" в любом нормальном обществе пилота дисквалифицируют и больше никогда не допустят пилотировать самолёт. Мрази кацапские! Шпана!
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быкануть на "разведчика" дело не хитрое. а нормально "поприветствовать в ответ" за томагавки в сирии, типа "руские своих не бросают" - не?
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Ну не так давно "Лиман" поприветствовал барановоз. Не разминулись...
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дык... все 9 000 баранов чтоб поприветствовали - это долго...
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Да нам вообще-то наплевать и на димона, на его проблемы да и вообще на всю расейскую педерацию в целом.
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надо было америкосам по ним приветственный томагавк выпустить, а потом сказать: это был салют в честь долгожданной встречи
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... да это не ядерный удар был, это так - приветственное, можно сказать дружественное, нажатие на "красную кнопку"....
ну не дебилы, бл@?!
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надеюсь, когда Томагавк таки "поприветствует" кацапский истребитель, вы, кацапы, ж не обидитесь?
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рогаті зараз пишаються отім йоб. нутим, шо підрізав штатівський самолет... герой жовтого памперса...))
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Как только в США убрали директора ФБР за то что он раскрыл аферу рашистов в компьютерной системе США связанной с выборами Трампа как сразу у Трампа словесная риторика поменялась -еще немного и скажут что рашисты вобще не причастны к хакерству в о выборы США и этому еще предлагает Трамп Украине помирится с этой гнидой путином после разговора с армянской лошадью то мне стало интересно -это что история повторяется по разделу мира или как это понять или лошадь предложила США Сирию а Трамп закроет глаза на все это безобразие которое творит путин в Украине -я думаю что Украине уже пора поставить все точки над и бо иначе с этим лугандоном бардак еще долго будет длится .
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ваще то не мешало бы разобраться с приветствиями двух истребителей с кузи...а то может обама тоже поприветствовал,а кацапье на разгильдяйство своих списало
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Как в старом советском анекдоте:
"Сара ! Я все понял! Патронов у них тоже нет !"
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Как это по-кацапски - подошёл, с ноги в челюсть завалил - привет!!, мол. И обижаться - ни-ни! Здоровается, ведь человек!
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А может это только для существующей в настоящее время американской власти считается нормальным такое поведение а для простого американского народа это дикостью считается и пренебрежением к США..
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"Скучаем девочки"???? Дяденька,дяденька !!! А вас как зовут???---Дональд!!--- А меня )(уйло!!!---Ну и дура!!!
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Говорят что этот инцидент это привествие а как по мне это всеравно что нагадить на голову американскому летчику а тот смахнув дерьмо и говорит что это такое рашовское приветствие -то что украинцы давно знают что такое рашовское приветствие но они к этому готовы но мне интересно чи готовы США к таким выпадам рашистов -я думаю что нет.
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Все-таки кацапы - ипанутые на все башку людишки
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Хоть российские пилоты во время выполнения "приветствия" были сильно пьяны, они все равно накакали в штаны и пережили инфаркты. Тем не менее задание было выполнено
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Х@йлу тоже такое приветствие не помешает
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очень хорошо умеют овечать на кацапские "приветствия" турецкие ВВС. В последнее время кацапские космическо-дебилические говнолеты полностью исключили элемент "приветствия" у границ Османской империи...жопа болит
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Невидимки БУДУЩЕГО.



5 Крымских татар, известных во всем мире.

Крымские татары - довольно небольшой по своему количеству народ, но давший миру не один повод для гордости. В сегодняшней подборке Avdet предлагает только самую маленькую часть известных на весь мир крымских татар.



Джамала, певица.Имя крымской татарки из Кучук-Узеня (Малореченское, Алушта) Сусанны Джамаладиновой стало широко известно после грандиозного выступления на вокальном конкурсе «Новая волна» в Юрмале. Затем она продолжала поражать своим необыкновенным вокалом, выпуская один за другим альбомы и видеоклипы. А уж после победы на «Евровидении-2016» , да еще и накануне дня памяти жертв депортации крымских татар, Джамала заставила весь мир узнать о трагедии народа, к которому она себя с гордостью причисляет.



Минобороны РФ о сближении своего истребителя с самолетом-разведчиком США: Это было "приветствие" - Цензор.НЕТ 7664



Али Алиев, ученый-физик.

Имя Али Алиева - профессора Далласского университета, изобретателя - тоже стало предметом не меньшей гордости для многих крымских татар в 2011 году.
Группа ученых университета Техаса в Далласе под руководством Али Алиева впервые сумела создать материал - «невидимку». Новый материал создан на основе углеродных нанотрубок, работающих на основе эффекта миража, то есть отражения лучей света от границы слоев воздуха с разной температурой.

Минобороны РФ о сближении своего истребителя с самолетом-разведчиком США: Это было "приветствие" - Цензор.НЕТ 4997

Энвер Измайлов, музыкант.
«Двурукого» гитариста-виртуоза Энвера Измайлова называют человеком, которому подвластна магия музыки. Его творчество известно далеко-далеко за горизонтом. За плечами Измайлова десятки альбомов, сотни выступлений в таких уголках мира, как Нью-Йорк, Новый Орлеан, Даллас, Бразилия, во всех странах Европы.

Минобороны РФ о сближении своего истребителя с самолетом-разведчиком США: Это было "приветствие" - Цензор.НЕТ 542

Ава Сулейманова, шахматистка.

Единственная крымскотатарская шахматистка, гроссмейстер Ава Сулеймановазавоевала признание и уважение соотечественников в начале 2000-х годов. Сейчас она открыла клуб, в котором обучает желающих игре в шахматы в Арабских Эмиратах, воспитывает двух детей и готовится «к прыжку», поэтому имя Авы Сулеймановой, наверняка, скоро снова прозвучит на весь мир.

Минобороны РФ о сближении своего истребителя с самолетом-разведчиком США: Это было "приветствие" - Цензор.НЕТ 4420

Аким Джемилев, велогонщик.
Крымскотатарский спортсмен-любитель выиграл велогонку Джиро дель Эмилия и побил мировой рекорд. Традиционная гонка проходит на холме Colle della Guardia, с раздельным стартом 4 км в гору. Аким Джемилев преодолел эту дистанцию за 11:39 минут, тем самым побив рекорд соревнований. До него никто не мог покорить вершину меньше, чем за 12 минут.

Минобороны РФ о сближении своего истребителя с самолетом-разведчиком США: Это было "приветствие" - Цензор.НЕТ 3599



А теперь внимание на учёного физика Али Алиева.



Группа ученых университета Техаса в Далласе под руководством Али Алиева впервые сумела создать материал - «невидимку».



Что же ждёт КАЦАПОВ, под НЕВИДИМКАМИ?


Истребитель невидимка 5-го поколения F-35А ВВС США .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМинобороны РФ о сближении своего истребителя с самолетом-разведчиком США: Это было "приветствие"
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