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 Политика Украины, Общество
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Все про:беженцы (983) опрос (1525) соцвыплаты (434) социология (339) соцпомощь (175) Донбасс (14520) переселенцы (195)

 45% переселенцев в Украине денег хватает только на еду, для 59% - соцпомощь является основным источником доходов, 18% - испытывали дискриминацию из-за своего статуса, - опрос

переселенцы

В пятницу, 12 мая, в Киеве был представлен отчет Национальной системы мониторинга ситуации с внутренне перемещенными лицами, в рамках которого были опрошены более 4 тысяч переселенцев в 24 областях Украины и в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости.

Согласно исследованию, 3,5% переселенцев не зарегистрированы в органах соцзащиты. 96,5% внутренне перемещенных лиц, опрошенных Национальной системой мониторинга, зарегистрированы в органах социальной защиты Министерства социальной политики.

41,5% внутренне перемещенных лиц, опрошенных Национальной системой мониторинга, трудоустроились после перемещения.

Согласно исследованию, 27,6% переселенцев не трудоустроились, а 30,9% - пенсионеры, люди с инвалидностью и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

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Отмечается, что уровень трудоустройства снизился на 20% после перемещения.

Большинство из опрошенных (32%) на нынешнем месте роботы находятся меньше месяца, 30% - от 13 до 18 месяцев.

5% внутренне перемещенных лиц, опрошенных Национальной системой мониторинга, зарабатывают более 11 тыс. гривен и 4% - менее 1,5 тыс.гривен.

Согласно исследованию, 5% переселенцев зарабатывают более 11 тыс. гривен, 8% - 7-11 тыс. гривен, 21% - 5-7 тыс. гривен, 26% - 3-5 тыс. гривен, 21% - 1,5-3 тыс. гривен, 4% - меньше 1,5 тыс. гривен, а 15% - было тяжело ответить на вопрос.

45% опрошенных отметили, что средств хватает только на еду.

У 59% респондентов государственная помощь переселенца является основным источником доходов.

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43% внутренне перемещенных лиц, опрошенных Национальной системой мониторинга, проживают в арендованном жилье и 1% - в собственном жилье.

Согласно исследованию, 22% переселенцев проживают в принимающей семье, 16% - в арендованном доме, 7% - в арендованной комнате, 6% - в коллективных центрах, 3% - в общежитиях, 1% - в собственном жилье, 2% - в другом жилье.

Отмечается, что для 27% опрошенных жилье остается самым проблемным вопросом для переселенцев.

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23,5% внутренне перемещенных лиц, опрошенных Национальной системой мониторинга ситуации с внутренне перемещенными лицами в Украине, столкнулись с приостановлением социальных выплат.

Согласно исследованию, причинами приостановления соцвыплат являются недостоверная информация о месте проживания, уровне доходов и сокрытие информации о покупке жилья или автомобиля.

Отмечается, что 59% домохозяйств переселенцев рассчитывают на правительственную программу помощи как основной источник доходов.

26% внутренне перемещенных лиц, опрошенных Национальной системой мониторинга ситуации с внутренне перемещенными лицами в Украине, не намерены возвращаться в прежнее место проживания.

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Согласно исследованию, 1% намерен вернутся на прежнее место проживания в ближайшем будущем, 39% - после завершения конфликта, 17% - возможно в будущем, а 17% - тяжело ответить на вопрос.

Отмечается, что с начала конфликта 57% переселенцев перемещались лишь 1 раз, 34% - дважды и 9% - три и более раза.

18% внутренне перемещенных лиц, опрошенных Национальной системой мониторинга мониторинга ситуации с внутренне перемещенными лицами в Украине, испытывали дискриминацию в связи со статусом переселенца.

Согласно исследованию, 77% опрошенных не испытывали дискриминации, а 5% - не ответили на вопрос.

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Отмечается, что 88% переселенцев считают себе интегрированными полностью либо частично в новые общины.

19% возвратившихся на временно неподконтрольную территорию внутренне перемещенных лиц, опрошенных Национальной системой мониторинга, являются трудоустроенными.
Согласно исследованию, 18% заявили, что после возвращения не трудоустроены, а 63% - пенсионеры, инвалиды и находятся в отпуске по уходу за ребенком.

Также 13% возвратившихся респондентов зарабатывают до 1,5 тыс. гривен, 35% - 1,5-3 тыс. гривен, 10% - 3-5 тыс. гривен, 2% - 5-7 тыс. гривен, 1% - 7-11 тыс. гривен, у 5% - нет дохода, а 34% было тяжело ответить на вопрос.

Для 51% переселенцев, возвратившихся на неподконтрольную территорию, основным источником доходов является пенсия по возрасту.

Отмечается, что безопасность является самым проблемным вопросом для 46% возвратившихся переселенцев.

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78% подобных переселенцев подчеркнули, что основной причиной их возвращения является наличие частной собственности и отсутствие необходимости оплачивать аренду.

49% довольны тем, что возвратились на прежнее место проживания, 19% - недовольны, а 32% не ответили на вопрос.

Исследование проводилось в феврале-марте во время которого было опрошено более 4 тыс. переселенцев в 24 областях Украины и Киева.
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могут свалить если нечего терять и есть нечего...
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У 59% респондентов государственная помощь переселенца является основным источником доходов.

Что нифига не удивительно. Шаризм, как наука.
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Шаризм, как наука.
--
Скорее, жизненная философия...
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"посчастливилось" с некоторыми такими "работниками" пересечься. Их из сочувствия брали на нормальные должности, даже если не совсем компетенция устраивала. Так они еще носом крутили, а по итогу через месяц увольнялись. Хорошо, хоть про бИндэр ничего не рассказывали, и то, наверное, сдерживали себя.
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45% опрошенных переселенцев отметили, что средств хватает только на еду.

ИМХО у непереселенцев тоже где-то так.
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Я не думаю, что эти параметры сильно отличаются от остальных украинцев. Картина, практически та же. Люди работают за еду. Гройсманомика, пля!
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"Скоро освободим": Захарченко признал Донецк оккупированным. Видеофакт https://www.obozrevatel.com/curious/37496-skoro-osvobodim-zaharchenko-priznal-donetsk-okkupirovannyim--videofakt.htm
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Я их- очень много видел, как вы понимаете. Мариуполь. Судьба такая. Понятно- все разные. Одна семья удивила, которую встретил в пансионате, в Новой Ялте. Они жили в самом дорогом корпусе, рядом с нами. Донецкие. Дед- ксиву предъявил, под рюмку чая: ветеран КГБист, полковник. Его дочь- удивительной красоты женщина... и внучка- просто потрясающая... и правнук. Им, в процессе проживания, кто-то отзвонился и сказал, что квартиру их донецкую- взломали... Кстати, это был не первый такой звонок, проживающим там беженцам. Так вот, дед тогда попросил найти им квартиру, в Мариуполе, по божеской цене. И сказал так: Мне уже всё едино, а вот внучку и правнука- я обязан спасти! Им более не на кого надеяться."(с) Я помог. Но только на 6 месяцев. Что с ними далее- не знаю.
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Много из них ваты,ох как много( сталкивался,знаю(
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По радіо весь час передають рекламу роботи на Флекстронік в Закарпатті. Допомагають з переїздом і поселенням, навчання на заводах в Європі, нормальна зарплата і т.д. При бажанні можна знайти роботу і почати повноцінне життя, а не жити в санаторіях і на соц.доп. все життя і скіглити про важку долю біженця.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины45% переселенцев в Украине денег хватает только на еду, для 59% - соцпомощь является основным источником доходов, 18% - испытывали дискриминацию из-за своего статуса, - опрос
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