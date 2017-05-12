 45% переселенцев в Украине денег хватает только на еду, для 59% - соцпомощь является основным источником доходов, 18% - испытывали дискриминацию из-за своего статуса, - опрос

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости.
Согласно исследованию, 3,5% переселенцев не зарегистрированы в органах соцзащиты. 96,5% внутренне перемещенных лиц, опрошенных Национальной системой мониторинга, зарегистрированы в органах социальной защиты Министерства социальной политики.
41,5% внутренне перемещенных лиц, опрошенных Национальной системой мониторинга, трудоустроились после перемещения.
Согласно исследованию, 27,6% переселенцев не трудоустроились, а 30,9% - пенсионеры, люди с инвалидностью и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.
Отмечается, что уровень трудоустройства снизился на 20% после перемещения.
Большинство из опрошенных (32%) на нынешнем месте роботы находятся меньше месяца, 30% - от 13 до 18 месяцев.
5% внутренне перемещенных лиц, опрошенных Национальной системой мониторинга, зарабатывают более 11 тыс. гривен и 4% - менее 1,5 тыс.гривен.
Согласно исследованию, 5% переселенцев зарабатывают более 11 тыс. гривен, 8% - 7-11 тыс. гривен, 21% - 5-7 тыс. гривен, 26% - 3-5 тыс. гривен, 21% - 1,5-3 тыс. гривен, 4% - меньше 1,5 тыс. гривен, а 15% - было тяжело ответить на вопрос.
45% опрошенных отметили, что средств хватает только на еду.
У 59% респондентов государственная помощь переселенца является основным источником доходов.
43% внутренне перемещенных лиц, опрошенных Национальной системой мониторинга, проживают в арендованном жилье и 1% - в собственном жилье.
Согласно исследованию, 22% переселенцев проживают в принимающей семье, 16% - в арендованном доме, 7% - в арендованной комнате, 6% - в коллективных центрах, 3% - в общежитиях, 1% - в собственном жилье, 2% - в другом жилье.
Отмечается, что для 27% опрошенных жилье остается самым проблемным вопросом для переселенцев.
23,5% внутренне перемещенных лиц, опрошенных Национальной системой мониторинга ситуации с внутренне перемещенными лицами в Украине, столкнулись с приостановлением социальных выплат.
Согласно исследованию, причинами приостановления соцвыплат являются недостоверная информация о месте проживания, уровне доходов и сокрытие информации о покупке жилья или автомобиля.
Отмечается, что 59% домохозяйств переселенцев рассчитывают на правительственную программу помощи как основной источник доходов.
26% внутренне перемещенных лиц, опрошенных Национальной системой мониторинга ситуации с внутренне перемещенными лицами в Украине, не намерены возвращаться в прежнее место проживания.
Согласно исследованию, 1% намерен вернутся на прежнее место проживания в ближайшем будущем, 39% - после завершения конфликта, 17% - возможно в будущем, а 17% - тяжело ответить на вопрос.
Отмечается, что с начала конфликта 57% переселенцев перемещались лишь 1 раз, 34% - дважды и 9% - три и более раза.
18% внутренне перемещенных лиц, опрошенных Национальной системой мониторинга мониторинга ситуации с внутренне перемещенными лицами в Украине, испытывали дискриминацию в связи со статусом переселенца.
Согласно исследованию, 77% опрошенных не испытывали дискриминации, а 5% - не ответили на вопрос.
Отмечается, что 88% переселенцев считают себе интегрированными полностью либо частично в новые общины.
19% возвратившихся на временно неподконтрольную территорию внутренне перемещенных лиц, опрошенных Национальной системой мониторинга, являются трудоустроенными.
Согласно исследованию, 18% заявили, что после возвращения не трудоустроены, а 63% - пенсионеры, инвалиды и находятся в отпуске по уходу за ребенком.
Также 13% возвратившихся респондентов зарабатывают до 1,5 тыс. гривен, 35% - 1,5-3 тыс. гривен, 10% - 3-5 тыс. гривен, 2% - 5-7 тыс. гривен, 1% - 7-11 тыс. гривен, у 5% - нет дохода, а 34% было тяжело ответить на вопрос.
Для 51% переселенцев, возвратившихся на неподконтрольную территорию, основным источником доходов является пенсия по возрасту.
Отмечается, что безопасность является самым проблемным вопросом для 46% возвратившихся переселенцев.
78% подобных переселенцев подчеркнули, что основной причиной их возвращения является наличие частной собственности и отсутствие необходимости оплачивать аренду.
49% довольны тем, что возвратились на прежнее место проживания, 19% - недовольны, а 32% не ответили на вопрос.
Исследование проводилось в феврале-марте во время которого было опрошено более 4 тыс. переселенцев в 24 областях Украины и Киева.
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Что нифига не удивительно. Шаризм, как наука.
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Скорее, жизненная философия...
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ИМХО у непереселенцев тоже где-то так.
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припорошенная!
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