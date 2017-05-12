 Украинские школьники завоевали 8 призовых мест на Международном конкурсе компьютерных проектов, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр написал на своей странице в Фейсбук.
"Когда посреди напряженного рабочего дня случаются такие новости - открывается второе дыхание для работы! Наши школьники завоевали восемь призовых мест на Международном конкурсе компьютерных проектов "INFOMATRIX - 2017", а ученица Мариупольского технического лицея завоевала серебряную медаль на Международном конкурсе "I - SWEEEP - 2017". Образованное, настойчивое, любознательное молодое поколение - это будущее Украины!", - написал Гройсман.
Сообщается, что команда украинских школьников одержала победу на Международном конкурсе компьютерных проектов "INFOMATRIX - 2017" в Румынии, а ученица 10 класса Мариупольского технического лицея завоевала серебряную медаль на Международном конкурсе "I - SWEEEP - 2017" в США.
Соревнования "I - SWEEEP - 2017" проходили 3 в США. Всего на конкурс было подано более 700 научных проектов из более чем 60 стран мира.
Украинка Екатерина Малкина получила второе место за свой научный проект "Новый метод биогенной утилизации HDPE". Сейчас фонд проекта на премии и стипендии для молодых ученых составляет более 100 тыс доларов.
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"Ростелеком" признал неудачной попытку создания национального поисковика "Спутник", запущенного весной 2014 года, и теперь думает о том, как переориентировать его на другие задачи.
ОБ этом сообщает в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к компании, и родственников сотрудников "Ростелекома".
Один из собеседников издания отметил, что как технический проект "Спутник" состоялся, но как популярный в рунете поисковик - нет. По данным LiveInternet, у sputnik.ru нет даже 1% поискового рынка рунета. Так, в апреле число переходов со "Спутника" на другие российские сайты составило около 100,8 тысяч, тогда как у самых популярных поисковиков - "Яндекса" и Google - были миллиарды переходов. Доля "Яндекса" в апреле составила 54%, Google - 40,8%, Mail.ru - 4,4%, зафиксировал LiveInternet.
Как считает один из источников издания, "Ростелеком" может переориентировать "Спутник" на задачи, связанные с расчетом больших данных, так как полностью закрывать проект, который позиционировался как национальный поисковик, "неправильно". По его словам, окончательное решение компания примет до 1 июня. Судьбу "Спутника" будет решать новый президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.
Представитель "Ростелекома" Андрей Поляков подтвердил газете, что планы развития "Спутника" сейчас пересматриваются, будут внесены "коррективы, соответствующие действительности", так как необходимо повысить эффективность и снизить расходы проекта.
По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка "Спутника" в 2015 году составила 136,6 млн руб., убыток - 150,5 млн руб.
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12th Май 2017 anti-colorados
Недавнее отключение СВИФТа, которое многие трактуют как случайный сбой, указало на некоторые общие тенденции, которые демонстрирует Россия. На самом деле, возможно это действительно было так, если бы не пара моментов. Во-первых, все случилось тогда, когда некто Лавров проводил переговоры с руководством США. Как выясняется, переговоры проводились по личной просьбе Путина. То есть, Лавров приехал в роли просителя и уже известно, что не озвученные прессе просьбы, были обставлены озвученными условиями по Сирии и Украине. В от в этот момент СВИФТ и поломался. Второй момент заключается в том, что сами россияне усиленно готовятся именно к этой самой поломке СВИФТа, но уже надолго. Они даже ваяют некие собственные суррогатные системы. Когда (если) СВИФТ отрубят полностью, то вполне возможно, что официальное объяснение этого факта будет подобно предыдущему - поломался и все тут.
Но тут важна сама тенденция. Кремль готовит страну у изоляции от международной системы банковских платежей. Насколько это пагубно для экономики - другой вопрос. Главное, что его стратегия предполагает неизбежность этого шага. Но это всего лишь один маркер ситуации. На самом деле, в масштабе государства идут и другие процессы, направленные на изоляцию России.
Так недавно был принят документ, имеющий запутанное название типа: «стратегия развития информационного общества до 2030 года». Это - концептуальный документ, который прямо ни на что не влияет, но предполагает принятие ряда законов и подзаконных актов, укладывающихся в новую информационную парадигму. Эта стратегия предполагает безусловную защиту россиян от бездуховного внешнего мира. Концепция постулирует Россию как оазис высокодуховного и скрепового общества, которое может быть разрушено тлетворным влиянием внешних факторов. Для этого, в первую очередь, предполагается ограничит доступ россиян к иностранным СМИ и «СМИ подобным ресурсам». То есть, Интернет будет зачищен и заблокирован от всего, что противоречит линии «партии и правительства».
Похоже на то, что сама эта стратегия принята в момент, когда компетентные органы уже нашли ее техническое решение. До 1 октября, правительство должно разработать уже конкретные меры для реализации этой стратегии, а потом - будут приниматься соответствующие законы и включаться технические средства.
Тут важно понимать, что в принципе, новизна содержится только в области применения. Москва справедливо воспринимает Сеть как часть общего информационного пространства, которое состоит не только из печатных изданий, теле и радио каналов. Мало того, часть россиян уже перенасытились информацией именно из последних источников и полностью ушли в тот крупный сегмент информационного пространства, который сформирован Сетью.
На протяжении последних десяти лет, Москва постепенно закручивала гайки и здесь и уже идут посадки людей за сообщения в Сети, лайки и перепосты отдельных статей или сообщений. Это уже стало объективной реальностью. И похоже, в этом плане уже все меры контроля исчерпаны и пришло время контролировать не только то, что россияне пишут в Сети, но и просто - что читают или к чему могут получить оступ.
Тут никаких иллюзий быть не должно. Достаточно посмотреть на печатные СМИ или то же телевидение. Там пройден полный цикл зачистки, результатом которой стало полное исчезновение СМИ как явления. Там осталась только монотонная, тупая и оголтелая пропаганда. Никаких полумер там не было. Все, что хоть как-то выпирало из общей линии - ликвидировать. Эта ситуация напоминает знаменитый номер Ширвиндта и Державина еще совковых времен «О неизвестном артисте». В какой-то момент Ширвиндт задает вопрос «неизвестному Закадру Внекадровичу Нетронутому» - Державину, о хобби. То отвечает примерно так: «У меня нет времени на хобби. И хобби у меня нет».
То есть, никаких полумер с Интернетом не будет и Интернета, в привычном понимании - тоже не будет. В се к этому идет. Очень скоро россияне услышат неизбежное «Осторожно, лепрозорий закрывается».
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МОЛОДЦЫ, Слава Украине!
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