 Апелляционный суд оставил Мартыненко на свободе

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Апелляционный суд Киева отклонил жалобу САП и оставил бывшего народного депутата Николая Мартыненко на поруках народных депутатов.
Сам Мартыненко во время судебного заседания пожаловался на слежку за ним. САП это опровергала и указывала на нарушение Мартыненко процессуальных обязательств и давление на суд.
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Напомним, 3 мая прокурор САП Симкив сообщил журналистам, что прокуратура намерена инициировать арест всего имущества Мартыненко. При этом Симкив не указал сроков, сославшись на тайну следствия.
20 апреля детективы НАБУ задержали по ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую "прокладку".
22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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