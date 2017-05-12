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 Апелляционный суд оставил Мартыненко на свободе

мартыненко

Апелляционный суд оставил Николая Мартыненко на поруках нардепов.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Апелляционный суд Киева отклонил жалобу САП и оставил бывшего народного депутата Николая Мартыненко на поруках народных депутатов.

Сам Мартыненко во время судебного заседания пожаловался на слежку за ним. САП это опровергала и указывала на нарушение Мартыненко процессуальных обязательств и давление на суд.

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Напомним, 3 мая прокурор САП Симкив сообщил журналистам, что прокуратура намерена инициировать арест всего имущества Мартыненко. При этом Симкив не указал сроков, сославшись на тайну следствия.

20 апреля детективы НАБУ задержали по ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую "прокладку".

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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Видать оччень честный человек. И, самое главное, оччень информированный насчёт других кристально честных людей....
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Судді мають бути звільнені та віддані під суд за неправосудні рішення. Мартиненко це корупція в найгіршому її прояві і лишати його на волі це злочин проти правосуддя!
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Нет понятия: честный или нечестный. Это субъективное оценочное суждение.
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проплаченные суды не могут судить по-закону, это уже не суд, а адвакатская контора клептократов, нах такой суд стране не нужен.
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Если следовать вашей логике, то и государство без некоммерческого суда не нужно.
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А что у нас есть государство?? У нас акционерное общество закрытого типа!! Соревнуются барыги кто и чего больше украдет!!
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даже этому суду понятно необоснованность требований НАБУ и САП. Слава богу остались еще здравомыслящие в судебной системе. Извините, но лозунгами правовое государство не построить. Я сужусь более 20 лет ( даже в наше время) и взяток не давал, а выигрывал практически все процессы.
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Платёжеспособность жирного лоха на свободе всегда выше, чем камере.
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Это не суд оставил -это с педротом договорились!!У нас НЕТ судов!
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Боюсь САП в ближайшие недели разгонят, так же как и следователей "бриллиантовых прокуроров"! Всё, под контролем!!!
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"на поруках нардепов"......menjaite zakony , tak vy ni odnovo vora neposadite - oni drug druga na porukah bratj budut
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Значит этот прыщ на .опе много знает о порошенко,раз его ни в каком виде не садят на нары!!!
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Да там все 2000% дебудадов (+ помощники) такие же прыщи!
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В качестве возмещения народу морального ущерба от всей этой вакханалии, по решению суда на Майдане расстреляют чучело Януковича.
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Если бы шоколадку украл в супермаркете, то посадили бы без залога, а так...зачем этого честного и богатого человека содержать в невыносимых условиях до суда.
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До суда??? А Вы уверенны что будет суд? Конечно может и будет "суд" как над гепой.., за то что дорогу перешёл в неположенном месте, не более!
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Цирк а не страна.Позор хряку шоколадному который с Украины сотворил фабрику рошен.
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Если бы НАБУ имело сильную доказательную базу, то прокуроры САП еще бы на первом заседании разобрались со всем этим делом, а так за уши тянут факты
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А меня вот больше интересует дело Гонтаревой и Рожковой, когда уже наконец-то этим делом займутся, а то пока что тишина и Валерия Алексеевна очень тихо уходит в тень
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Соромно, що такі великі гроші виділяються на утримання НАБУ і САП, і на всю їхню роботу, а поки що ні одного коррупціонера, так і не посадили
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