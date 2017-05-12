 Бойцы АТО получили 1,3 млн грн за уничтожение вражеской техники на Донбассе, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Максим Праута.
По его словам, на лечении в учреждениях здравоохранения Минобороны находится 80 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые получили ранения во время проведения АТО.
За границу с начала проведения АТО на лечение отправили 293 украинских военных.
В январе 2017 года в Минобороны объяснили трудности с выплатами военным денежной помощи на решение социально-бытовых вопросов тем, что ресурс из фонда денежного обеспечения был потрачен на увольнявшихся из ВСУ военнослужащих.
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https://farwater.net/novosti/bloger-rasskazal-kak-plotnickij-bral-vzyatki-v-vide-kartochek-na-popolnenie-scheta/
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