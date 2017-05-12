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 Экономика, Происшествия
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Все про:выплаты (195) Минобороны (5053) военнослужащие (3653)

 Бойцы АТО получили 1,3 млн грн за уничтожение вражеской техники на Донбассе, - Минобороны

В настоящее время украинские военнослужащие получили 1 млн 284 тыс грн за уничтоженную военную технику боевиков и 148 млн 616 тыс. грн - за непосредственное участие в боевых действиях в Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Максим Праута.

По его словам, на лечении в учреждениях здравоохранения Минобороны находится 80 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые получили ранения во время проведения АТО.

За границу с начала проведения АТО на лечение отправили 293 украинских военных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко подписал законы о повышении социальной защиты военнослужащих и членов их семей

В январе 2017 года в Минобороны объяснили трудности с выплатами военным денежной помощи на решение социально-бытовых вопросов тем, что ресурс из фонда денежного обеспечения был потрачен на увольнявшихся из ВСУ военнослужащих.
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Мене більше цікавить, а скільки влада офшоропітеків отримала за геноцид народу України???
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96 млрд грн було виплачено олігархам в якості відшкодування ПДВ! Такої злочинної та жадібної влади в нас ще не було! Танк терористів коштує 0,5-1 млн доларів, за його знищення треба виплачувати цю суму бійцям, за захоплення або знищення ПЗРК треба виплачувати вартість бойового літака 3-4 млн. доларів, за знищення або захоплення в полон кожного терориста треба виплачувати 10 тис. доларів.
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А я вважаю що знищений танк терористів заслуговує на винагороду в 7-9 000 000 долларів як мінімум.
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Ти про бізнес чоловіка Юлі в офшорах у Чехії, чи про бізнес зятя Юлі в окупованому Криму?
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на здоров'я Вам хлопці. Не зупиняйтесь. Вам Бог помагає
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герои этой воны выполняют задачи которым цены нет. Каждый день раненые и убитые, семьи остаются без кормильцев, для них нужно делать все даже больше.
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Это цена авто среднего класса,при чём это на всех - вот так власть оценивает подвиг !!!!
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Ты милок похоже дурак ,для финансирования ВСУ существует бюджет а бюджет финансируют все Украинцы а вот перераспределяет этот бюджет власть и делает она это ,как Попандопало в известном фильме ! Это ликбез ,если ещё будет,что-либо не понятно,ты обращайся ,я охотно помогу тебе стать чуточку умней ....
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Податків ти скільки заплатив?
Живеш з чого?- Ти цілодобово на форумі.
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ты похоже не просто дурак а ещё и идиот ,каждый раз делая покупку в магазине и получая на руки чек с графой ПДВ каждый Украинец платит налоги в бюджет а в магазин я хожу каждый Божий день и сколько я тех налогов заплатил,то только Господь ведает Всё остальное дорогенький ,не твого ума дела.....
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Сидячи без роботи багато ти накупував. До речі, з наступаючим тебе, Влада-Марічка-Олег.
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Ёханый бабай,ты уже и до растроения личности дошёл... Ох беда-беда,тебе теперь не о том,кто-сколько налогов заплатил, а о здоровье своём подумать надо....
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Схоже, сонечко, ти повний дурень, якщо вважаєш що повтор однотипних коментів під різними нііками люди не запам'ятають. Ну так що скажеш, багато ти накупував, сидячи кілька років без роботи?- Тільки не треба заливати за ремонт квартир. Нічого ти не ремонтуєш рік уже так точно.
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А на какую сумму уничтожили????? На 1 лимон % больше! Это справедливо? Сколько стоит 1 рашиский танк, БМД, БМП и т.д.... ????
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Нисколько, возможно, в буквальном денежном исчислении. Все это тысячами стоит на базах и бюджету Рашки ничего не стоит. Разве что горючка.
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кацапские истерики совсем забывают, что и в ту войну была система премий. Конечно, не за деньги воевали и полегли миллионы воинов, но эта практика - вполне нормальная вещь.
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Гордость Навароссии
https://farwater.net/novosti/bloger-rasskazal-kak-plotnickij-bral-vzyatki-v-vide-kartochek-na-popolnenie-scheta/
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П'ять копійок: Я и раньше говорил и не устану повторять: то, что делает Украина с 2014 года по сегодня - не имеет прецедентов и аналогов во всей мировой истории. Никто не сможет привести пример, чтобы САМЫЕ глобальные реформы за последние 300 лет проводила одна страна в условиях ОДНОВРЕМЕННОЙ оккупации, постреволюционной разрухи с обворованной до нуля казной, уничтоженных армии, СБУ, МВД, ГПУ, ЖКХ, внешней агрессии, потери САМОГО ОГРОМНОГО традиционного рынка, при самой огромной энергетической зависимости, кадровом голоде, коррумпированном газпромами мире и мощном лобби чекизма на Западе, и, ко всему, наличии САМОЙ огромной армии пятой колонны внешнего врага и местных совковых зрадофилов и полезных идиотов, которые отрабатывают 30 сребреников отстраненных от корыта олигархов и политиков-популистов. Таких прецедентов в мире, повторяю и подчеркиваю, вы не назовете. Поэтому, если расставить по местам главных врагов прогресса Украины, я бы на третье место поставил подкупленное лобби на Западе, второе место занимают Кремль и "русский мир", ну, а первенство разрушающей саркомы занимает внутренний враг - зрадофилы, сеющие панику, истерику и сомнения в неизбежной перемоге. Зрадофил и нытик в таких условиях хуже чекистов.
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Півтора мільона коштує один кацапський танк. Трохи меньше броньована машина. Тож за сотні і тисячі одениць знищеної ворожої техніки наші хлопці отримали меньше, ніж за вартість однієї. Жирна Барига робить атовцям демотиватор?
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Цікаво, на яку сумму допомогла Воїнам сім'я Тимошенко?
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А у Юлі є фабрика у Ліпецьку? Або міжнародна фінансова поліція знайшла її міліарди в офшорах в Панамі? Ви жерете її хліб, що Юля дала країні у вигляді інвестицій за Криворіжсталь, і гадите на неї? Не знаєте, що буде з тим, хто харкає у колодязь, з которого сподівається пити воду?
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А сім'я Тимошенко?- Чоловік- бізнес в офшорах в Чехії, мама- бізнес в офшорах, донька- бізнес в офшорах, зять... Бізнес в рф та окупованому Криму.
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Чому Тімошенко пішов у Чехію? А тому, що Юля була конкурентом Овоча на виборах. І вона виграла у 2010му. Але Овоч з охендовським змахлювали. Була б Юля, були б ми вже давно у в ЄС і у НАТО
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А я чув що подільниця Кремля і давня подруга Медведчука мріє повторити ;подвиг; Б. Хмельницького.
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Це Тімошенко призначила Медведчука представником України в Мінську, чи ваш Барига? Який платить мільони грошей українських платників податків, щоб лити в мережах бруд на Юлю? А разом з тим мінстець не створив ЖОДНОГО англомовного українського сайту, і іноземці вимушені отримувати інформацію про Укаїну з брехливих російських сайтів.
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пистуны минобороновские ... пару месяцев назад .в районе новотроицка ипанули сепарскую беху хер кто что получил .пидары шоколадные походу себе в карманы кладут и ведут счет
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаБойцы АТО получили 1,3 млн грн за уничтожение вражеской техники на Донбассе, - Минобороны
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