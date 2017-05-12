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 Политика Украины, За рубежом
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 Совет ЕС рассматривает возможность увеличения периода установления санкций против России с 6 месяцев до 1 года, - Хармс

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Депутат Европейского парламента, сопредседатель фракции "Зеленые/Европейский свободный альянс" Ребекка Хармс заявляет, что Совет Европейского Союза рассматривает возможность увеличения периода установления санкций в отношении России с 6 до 12 месяцев.

Об этом Хармс сообщила на пресс-конференции "Берегите разнообразие - защитите крымских татар", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"В ЕС ведутся дискуссии по поводу санкций. Мы считаем неправильным, что каждые 6 месяцев мы постоянно их пересматриваем. Мы считаем, что этот период надо продлить хотя бы на 1 год без пересмотра", - сказала она.

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Депутат Европарламента заверила, что до деоккупации Крыма и прекращения вооруженного конфликта на Донбассе санкции не будут сняты.
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куй ли им 1 год ? 10 лет период полураспада
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да какая разница? где год там и 10... а как сладок звук рвущих пуканов у руцкэ , оценил?
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1 год это минимум потому что каждые 6 месяцов нет смысла собиратся и тратить время. Нужно будет просто время решать вопросы о рассширении санкций в других сферах, личных и экономичных и тд....
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Представляю как кацапчики обрадовались, им же санкции на пользу
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Шо за фігня? Санкції повинні діяти поки цапи не заберуться з окупованих територій, включаючи Крим.
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Правильно, этот процесс на годы, так зачем так часто пересматривать, смысла в этом нет, только время терять.
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А..ха..ха..ха..ха надувные искандеры засмеялись
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Дилетантизм это. Непонимание масштаба и глубины проблемы.
Надо установить срок один раз и навсегда - "до полной и окончательной победы над русским пуПтинизмом!"
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Пожизненно нужно ввести и забыть . Все равно кацапы не исправятся - будут гадить где только можно . Европе нужно привыкать жить без матрешек, балалаек и дурных туристов на курортах .
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:D

Решайте сами с кем вам быть,
Кого любить и ненавидеть,
Кому пощёчину обид
Простить, не подавая вида.

Считайте лично кто вам друг,
Кто скрытый враг или попутчик,
Сподручней с кем делить досуг,
Приятней, одним словом - лучше.

Ищите свой к успеху путь
Искусством проб, побед, ошибок
Без помощи кого-нибудь,
Хотя он долог, крут и зыбок.

Удачи вам! "Рубите лес
И продавайте англичанам".
Пишите с марками и без
Мне письма из-за океана.

Когда уймётесь, отмелькав,
Обжив туманные широты,
Я вспомню вас - жизнь такова.
А, может и, увы, напротив...

© Яков Меренбах, 2014
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Гыыы, ой рванут сейчас пердаки "за паребриком" - держите мебель...
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Вааще.Инвалида не пустили песню спеть в Киеве.Безвиз-даже не зенаю какие5 ещё гадости ждать
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А чуть раньше - земля оказалась не плоская.Ашот,понимаешь, привязался к разведчикам мирным .не удачная весна - пороблено,что ли?
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Да чё там заморачиваться, год-полгода... Навсегда закрыть засРашку привычным им железным занавесом, прекратить всякие отношения, сами подохнут. А для верности накрыть ядерными ударами по масквабаду и прочим стойбищам
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Ребекка Хармс -- умничка. Настоящий друг України.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСовет ЕС рассматривает возможность увеличения периода установления санкций против России с 6 месяцев до 1 года, - Хармс
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