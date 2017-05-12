 Совет ЕС рассматривает возможность увеличения периода установления санкций против России с 6 месяцев до 1 года, - Хармс

Об этом Хармс сообщила на пресс-конференции "Берегите разнообразие - защитите крымских татар", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"В ЕС ведутся дискуссии по поводу санкций. Мы считаем неправильным, что каждые 6 месяцев мы постоянно их пересматриваем. Мы считаем, что этот период надо продлить хотя бы на 1 год без пересмотра", - сказала она.
Депутат Европарламента заверила, что до деоккупации Крыма и прекращения вооруженного конфликта на Донбассе санкции не будут сняты.
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Надо установить срок один раз и навсегда - "до полной и окончательной победы над русским пуПтинизмом!"
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Решайте сами с кем вам быть,
Кого любить и ненавидеть,
Кому пощёчину обид
Простить, не подавая вида.
Считайте лично кто вам друг,
Кто скрытый враг или попутчик,
Сподручней с кем делить досуг,
Приятней, одним словом - лучше.
Ищите свой к успеху путь
Искусством проб, побед, ошибок
Без помощи кого-нибудь,
Хотя он долог, крут и зыбок.
Удачи вам! "Рубите лес
И продавайте англичанам".
Пишите с марками и без
Мне письма из-за океана.
Когда уймётесь, отмелькав,
Обжив туманные широты,
Я вспомню вас - жизнь такова.
А, может и, увы, напротив...
© Яков Меренбах, 2014
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