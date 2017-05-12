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 Сотрудники Путина пытали организатора "референдума ДНР" и готовят убийство террориста Ходаковского

лягин

"Экс-глава" "ЦИК" "ДНР" Роман Лягин заявил, что всех главарей "ДНР" назначают по согласованию с помощником Президента РФ Владимира Путина Владиславом Сурковым, которого считают по данным СМИ куратором оккупированных территорий.

Об этом "экс-глава" "ЦИК" "ДНР" Лягин написал на своей странице в Фейсбуке, комментируя заявление бывшего руководителя "аппарата народного совета "ДНР" Алексея Александрова, который был активным организатором незаконного "референдума "ДНР" 11 мая 2014 года,передает Цензор.НЕТ.

В частности, Александров отвечая в социальной сети на вопрос о том, почему к власти в "ДНР" пришел Захарченко, попросил переадресовать вопрос Путину и Суркову и заявил, что три года назад лишь выполнял волю российского руководства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы выполняли волю Путина и Суркова", - признание организатора незаконного "референдума" на оккупированном Донбассе Александрова. ФОТОфакт

В свою очередь "экс-глава" "ЦИК" "ДНР" Лягин, заявил, что действительно все "назначения" на оккупированных территориях согласовывались с помощником Путина Сурковым. Кроме того, за отказ от выполнения указаний его пытали. И даже теперь, находясь в России, он не "чувствует себя в безопасности".

"Я подтверждаю, что все "высшие должностные лица" "ДНР", включая "Главу", "министров", "депутатов" и "представителей" "Л/ДНР" в Минске, были согласованы и фактически назначены В.Ю. Сурковым. 12 апреля 2016 года меня, в качестве "председателя" "ЦИК" "ДНР", за отказ от выполнения прямых поручений, пытали в здании "Администрации Главы "ДНР", в присутствии Полякова Максима Борисовича, сотрудника Администрации Президента РФ. В его же присутствии я, в обмен на безопасность семьи и быструю смерть, написал предсмертную записку, в которой обвинил в своей смерти Ходаковского А.С. Из за огласки в СМИ, был освобожден и выехал в РФ, где не чувствую себя в безопасности", - заявил Лягин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские офицеры пытаются сбежать с Донбасса в Сирию, - ГУР

Сотрудники Путина пытали организатора референдума ДНР и готовят убийство террориста Ходаковского 01

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это и без Лапина понятно. а у нас с Фирташем всё было согласовано. одна банда
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Який чудовий спосіб досягання домовленостей - обіцянка швидкої та легкої смерті. Обов'язково треба взяти його на озброєння та застосовувати його для перемовин з терористами в Мінському форматі!
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гальмуєш трохи, чи ти новенький, ще не всі методички освоїв? х...ло одне - твій насяльніка в кремблі сидить.
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дело не в понятности, а в доказательствах, ибо понятность обсуждается на кухне, а доказательства - в суде.
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никакой суд, рано ли, поздно ли, не состоится без доказательств.
А на счет кухни вопросов нет?
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я не говорил.для меня тема безвиза неактуальна.
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Фирташ Петю пытал под расписку о легкой смерти?
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То, что кремль через Суркова контролирует политику фейковых, им же и созданных "ДНР" и "ЛНР" не новость. А вот то, что иудушка "красавчик" Лягин до сих пор жив - для меня действительно новость.
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странный ты, дядя, Лягин. Кацапы тебя пытают или присутствуют при твоих пытках. а ты бежишь в РФ, да еще и целый год молчал. Новость, мягко говоря, странная...
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Таким как он бежать уже некуда , кроме как на тот свет .. Они уже не жильцы , что там , что тут , в Украине . .
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А ти останнє фото сурка бачив? Виглядає,як страхіття потустороннє.
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Будущий царь рассейской орды. А интересно, путин об этом догадывается.
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вроде как талием начали подкармливать )) много знает....
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а кто сказал что Лягин бежал в рашку????.он поехал туда,куда ему сказали те кто его "пытал."Иными словами его отправили проходить карантин перед ликвидацией.Зри В Корень.
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Ай-яй-яй! После таких закидонов я бы тоже не чувствовал себя в безопасности. Сурков любит выглядеть чистеньким, а тут его средь бела дня в белом костюме так в дерьмо окунули! Эпик фэйл...
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"Завербовали… Но как он мог,он такой доверчивый Ах…рука,его пытали! Как же я раньше не догадалась? Боже мой..." За отказ от выполнения прямых поручений меня пытали в присутствии сотрудника АП РФ, - "экс-глава" "ЦИК" "ДНР" Лягин - Цензор.НЕТ 8240
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Ну Ахметов Медведчук Вилкула Кернес и прочие всю жизнь вкалывают на кремлевских сатанистов и живут в Украине без каких либо проблем ...
Порошенко линчевать надо на площади Независимости при вселюдно только за 4 первых из списка .
Черт за 3 года ни одну мразь не посадил сепарскую ...
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Это ж как нужно "любить" Украину президенту, что бы рос. агенты продолжали жить спокойно в стране, позволять им в ВР право голоса , давать каждый день эфир по каналам телевидения, что бы они спокойно вещали и втюхивали всем "кацапский мир" и ничего им с этого не было.
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"...написал предсмертную записку, в которой обвинил в своей смерти Ходаковского А.С. Источник: http://censor.net.ua/n439551..."

я правильно понимаю:
т.е. скоро проплывёт труп с предсмертной запиской в кармане?
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Российская федерация-тюрьма народов,как раньше СССР!!
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Российский публицист объяснил, почему элита в России безумно устала

12 мая 2017

12:20
416



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Отношения между США и Россией формально существуют. Никто никому войну не объявлял, дипломатические отношения не рвал. Вопрос в другом. Когда Трампа избрали, было много разговоров о "большой сделке" между Россией и Америкой. Как тогда, так и сейчас непонятно, о какой сделке идет речь. Ведь сделка это - товар-деньги. Товар, который Россия хотела бы получить от Америки, - это отмена санкций, прежде всего финансовых, - пишет российский публицист Леонид Радзиховский для Апострофа. - Также РФ нужно, чтобы Штаты перестали давить на европейцев, вынуждая их продлевать свои санкции. Кроме того, есть личные санкции, которые достаточно болезненны для многих российских чиновников высшего ранга, бизнесменов. Но какими деньгами РФ за этот товар может заплатить?
Все эти эйфорические восторги от Трампа психологически были понятны, но российская элита, сколько бы не хорохорилась, сколько бы не надувала щеки, безумно устала от противостояния с Западом. Поскольку входили в это противостояние в пьяном виде, в угаре, а сейчас хмель прошел, никакой перспективы здесь нет, выхода из тупика нет. Элита устала и хотела бы снятия санкций. Отсюда и эйфория по поводу Трампа. Но, кроме распития шампанского и разговоров о том, что Трамп - хороший, России Западу предложить нечего.
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На украинском направлении никаких изменений Россия тоже предложить не может. О Крыме разговора нет, никто его никогда не отдаст. На Донбассе Россия сделала все, что могла: конфликт заморожен. Ни о каком выполнении Минских соглашений речи с самого начала не было, они были полной туфтой. Но это не устраивает Запад, а устроило бы торжественное и показательное отступление России. Точно такое же, как в 90-е российские войска выводились из Европы под гром оркестров. Но на это Путин пойти не может, поскольку для него это равно самоубийству. Остается второе направление - Сирия.
В бесконечных разговорах о том, что вместе воевать с ИГИЛом, вместе бороться с терроризмом, ничего реального нет. Вся титаническая борьба России в Сирии в течении уже почти двух лет свелась к тому, что она отстояла правление Башара Асада, но это никому не нужно ни в Европе, ни в Америке. С ИГИЛом более и менее успешно борются американцы. Чем им тут Россия может помочь? Ну, будут российские самолеты более активно бомбить ИГИЛ, но военно-технически это ничего не дает. Ничтожная добавка.
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Сухопутные войска в Сирию Путин никогда не пошлет. Это невозможно, как и то, что он отдаст Крым. Потому что в России это вызовет взрыв, население будет в бешенстве, все воспримут это как Афганистан. Возможен, конечно, был бы психологический, пиаровский трюк. Это выглядело бы сверхэффектно: как раньше Черчилль, Рузвельт и Сталин, так сейчас Путин, Трамп и какой-нибудь европейский лидер с огромной помпой, с объятьями провозглашают "антигитлеровскую коалицию", союз, подписываются какие-то соглашения о совместной борьбе против ИГИЛ. К сожалению, такой ход тоже невозможен, потому что Путин сделал все для того, чтобы его демонизировали на Западе ничуть не меньше, чем Сталина в свое время. Но Сталин Западу был жизненно необходим, а Путин им не нужен.
Поэтому фактических отношений между США и РФ в смысле снятия санкций, расширения финансовых контактов, технологических, а также, что очень важно для России, снятия напряженности, изменения режима противостояния, не будет. Есть много причин для сохранения такого состояния вещей. Трамп все время висит на волоске. Продолжаются разговоры о подозрительных связях с Россией. Любой шаг в сторону РФ будет рассматриваться через увеличительное стекло и кроме неприятностей ничего Трампу не принесет, а выгод для него в этом никаких нет.
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Трамп - это крайне глупые усилия России по вмешательству в американские выборы, которые вернулись бумерангом. От его избрания Россия ничего не поимела. Именно потому, что слишком подозрительны эти контакты и связи. Зачем было так яростно, высунув язык, кричать: да здравствует Ле Пен? Было понятно, что она провалится на выборах. Зачем было настраивать против себя нового президента Франции? Невероятная глупость. Если бы Россия не махала руками, то избранный президент Франции Эммануэль Макрон относился бы к ней гораздо толерантнее.
Но дело даже не в Трампе или Ле Пен, а в том, что России все равно нечего Западу предложить. А РФ нуждается в финансовых вливаниях Запада - ее компаниям нужны дешевые кредиты. Российская элита очень хочет иметь отношения и связи с Западом. Российское общество в целом, которое накачали антизападным допингом, устало от всего этого. Должна же быть синусоида, по крайней мере. Если был подъем этого пьяного куража, то должен быть и спад. Для Путина, если он пойдет избираться в 2018 году, было бы, конечно, великолепным ходом показать: вот, мы сохранили все свои завоевания, жизненно необходимый Крым, сохранили жизненно необходимый Донбасс, и при этом примирились с Западом. Запад же понял и осознал нашу правоту - историческую, психологическую, политическую. А в подтексте этого это означает, что Запад на коленях и на брюхе должен приползти к России. Но не будет же этого: Западу это не нужно, а только РФ.

http://glavnoe.ua/news/n307925
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"Сухопутные войска в Сирию Путин никогда не пошлет, потому что в России это вызовет взрыв, население будет в бешенстве, все воспримут это как Афганистан." - это просто смешно. Какой взрыв в рассее? В Украине погибло больше рассеян чем за 10 лет в афгане. И что? В Сирии тоже воюют. Ну назвали их не армией, а добровольцами в частной военной компании Вагнера. Те же солдаты и граждане РФ. Какая разница как их назвать? Забудьте про взрыв в рассее. Бешенство ватки возможно только если РФ перестанет воевать, но никак если она начнет это делать.
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Маховик народного осознания раскручивается очень медленно,но он раскручивается.Немножко добавить санкций,немножко опустить цены на нефть,немножко добавить изоляции...,много ещё есть чем подсолить и поперчить.
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скорее свои "друзья" олигархи завалят, спишут на хуйло все и включат обратку.
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А теперь докажите, что это не оккупация территории Украины!
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Что это там за руководство России, если сотрудник Администрации президента России присутствует при пытках?
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а че это Лягин так разоткровенничался? тем более, если не чувствует себя в безопасности НА рассее.
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Такое впечатление, что Суркова сливаю и сливают конкретно.
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А когда его пытали, ну чмошника этог лягина-...уягина,он не пробовал кричать "путенпамаги"?
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"Мученики" . Тепловізор має відкрити кримінальну справу , за фактом катування торгового партнера.
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Кто бы сомневался что на Донбассе затянувшийся на годы ДЕНЬ СУРКА. И вообще, российская власть всё более напоминает Каганат с татаро монгольским уклоном и накол загреметь у них пара пустяков.
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Ждем, кто из них первый побежит сдаватся СБУ...
Роман Лягин или Алексей Александров...

Тот по моему, может рассчитывать на программу защиты свидетелей...
Кто опоздает, тот или готовит завещание в России, или прячется в Северной Корее, или меняет пол...
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