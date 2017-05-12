 В центре Рима прогремел взрыв

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС, об этом сообщают итальянские СМИ со ссылкой на полицию. По их данным, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Как сообщает информагентство АНСА, взрыв произошел у входа в почтовое отделение. Также сообщается, что в результате поврежден припаркованный рядом автомобиль.
Фото: rainews.it
Агентство утверждает, что в действие было приведено самодельное взрывное устройство, заложенное между двумя машинами. Пока не известно, кто и зачем его заложил.
Смотрите на "Цензор.НЕТ: В центре Николаева прогремел мощный взрыв. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
В свою очередь телеканал RAI News утверждает, что, по словам очевидцев, взрывов было два. В полиции телеканалу заявили, что полностью контролируют ситуацию.
Место взрыва оцеплено, там работают полиция и пожарные.
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Евгений Черняев Читаю я вас ребята, и удивляюсь. Ну ладно я, врач (т.е. - человек безоружный) - но у вас ведь было оружие в руках!!! Как же так получилось, что среди всех не было согласия и взаимоподдержки. Что именнно благодаря отсутствию последних - к власти пришли те, кто пришёл. Как это случилось???
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3 · 8 мая в 13:38
Алексей Александров Все подобные вопросы - к помощнику Президента РФ, куратору новороссийского направления Суркову В.Ю. Мы лишь выполняли их с Путиным В.В. волю. А против лома, как известно, нет приёма. Хотя и у лома - ни мозга, ни совести...
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Европа ...
м ..ля
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/05/12/7065603/
Порошенко зробив не правдиву заяву про скасування віз до країн Америки та Азії
...видання "Новинарня" надало офіційне роз'яснення про те, що
початок роботи безвізового режиму
не передбачатиме скасування віз
у неєвропейські держави,
це буде можливим лише в разі успішних переговорів України
з даними державами про взаємне скасування віз.
"Новинарня" надала ЄП скріншот відповіді МЗС,
у міністерстві також підтвердили, що надавали таке роз'яснення.
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