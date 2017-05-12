EN|RU|UK
Темы дня: Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Происшествия
  6270  15
Все про:взрыв (4054) терроризм (20220) Рим (58)

 В центре Рима прогремел взрыв

В центре Рима в пятницу произошел взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС, об этом сообщают итальянские СМИ со ссылкой на полицию. По их данным, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщает информагентство АНСА, взрыв произошел у входа в почтовое отделение. Также сообщается, что в результате поврежден припаркованный рядом автомобиль.

В центре Рима прогремел взрыв 01
Фото: rainews.it

Агентство утверждает, что в действие было приведено самодельное взрывное устройство, заложенное между двумя машинами. Пока не известно, кто и зачем его заложил.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В центре Николаева прогремел мощный взрыв. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В свою очередь телеканал RAI News утверждает, что, по словам очевидцев, взрывов было два. В полиции телеканалу заявили, что полностью контролируют ситуацию.

Место взрыва оцеплено, там работают полиция и пожарные.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так тут есть две форумчанки с агрессивным настроением. Не удивлен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
то у рузьге туристо пердак бомбануло, видать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
· 7 мая в 23:43

В центре Рима прогремел взрыв - Цензор.НЕТ 3553

Евгений Черняев Читаю я вас ребята, и удивляюсь. Ну ладно я, врач (т.е. - человек безоружный) - но у вас ведь было оружие в руках!!! Как же так получилось, что среди всех не было согласия и взаимоподдержки. Что именнно благодаря отсутствию последних - к власти пришли те, кто пришёл. Как это случилось???

НравитсяЕще реакции
·
3 · 8 мая в 13:38

В центре Рима прогремел взрыв - Цензор.НЕТ 3553

Алексей Александров Все подобные вопросы - к помощнику Президента РФ, куратору новороссийского направления Суркову В.Ю. Мы лишь выполняли их с Путиным В.В. волю. А против лома, как известно, нет приёма. Хотя и у лома - ни мозга, ни совести...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацапские дела продолжаются, к применению МИРУ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В центре Рима прогремел взрыв - Цензор.НЕТ 3713

Европа ...
м ..ля
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/05/12/7065603/
Порошенко зробив не правдиву заяву про скасування віз до країн Америки та Азії

...видання "Новинарня" надало офіційне роз'яснення про те, що
початок роботи безвізового режиму
не передбачатиме скасування віз
у неєвропейські держави,
 це буде можливим лише в разі успішних переговорів України
з даними державами про взаємне скасування віз.
"Новинарня" надала ЄП скріншот відповіді МЗС,
у міністерстві також підтвердили, що надавали таке роз'яснення.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какому-то русиш-ватнику пришла открытка из Украины с текстом "Украине дали безвиз" - вот пердак и сдетонировал...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что на этот раз итальянцы сделали рашкинцам?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ центре Рима прогремел взрыв
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти