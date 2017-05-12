 Суд вернул без рассмотрения жалобу АМКУ против WOG

Об этом сообщает "112.UA".
Как отметило издание, поскольку в Комитете не смогли должным образом подготовить апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда города Киева, то она была возвращена Киевским апелляционным хозяйственным судом без рассмотрения.
Также СМИ напоминает, что ранее Хозяйственный суд Киева рассмотрел иск ООО "Золотой экватор" и отменил наложенные на компанию штрафные санкции в размере 16 млн грн в рамках так называемого "бензинового дела".
Аналогично суд отменил и другие штрафы АМКУ по отношению к WOG на сумму еще 54 млн грн.
Тогда председатель АМКУ Юрий Терентьев, комментируя поражение своего ведомства в суде первой инстанции отметил, что Комитет подготовит апелляционную жалобу, однако в АМКУ даже не удосужились должным образом ее оформить.
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Ось чому монополісти в Україні наступають, а дійсного захисту немає тому, що знищений прокурорський загальний нагляд.
Тепер зрозуміло кому це було вигідно!!!!!!!!!!!!
І саме головне, біда у тому, що монополістами є в Україні представники країни агресора і загарбника - московіти.
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