 С сегодняшнего дня МАУ ввела low сost-тарифы на внутренние и международные рейсы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент МАУ Юрий Мирошников на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.
"Это не акция, это - от сегодня и на неопределенный период времени. Места ограничены - полмиллиона мест в год", - сообщил он.
По его словам, при условии бронирования билетов за 10 месяцев до полета, рейсы по Украине в одну сторону будут стоить 248 грн, на рейсы продолжительностью до 2 часов - 587 грн, на рейсы продолжительностью до 3 часов - 822 грн, на рейсы продолжительностью более 3 часов - 1087 грн.
Он уточнил, что суммарное количество дешевых билетов составит около 7-10% за рейс. В их стоимость входит только базовая услуга перевозки. Дополнительные услуги будут оплачиваться пассажирами отдельно.
Как уточняется в пресс-релизе авиакомпании, такие цены действительны только в случае покупки билетов на сайте компании. При условии приобретения билетов через контактный центр или в собственных центрах продаж МАУ будет взиматься сервисный сбор $18.
МАУ является крупнейшей украинской авиакомпанией. Ее базовый аэропорт - ГМА "Борисполь". Авиакомпания по итогам 2016 года получила чистую прибыль в размере 387,885 млн грн по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) против чистого убытка 504,923 млн грн годом ранее.
Во флоте МАУ эксплуатируется 39 самолетов: 35 среднемагистральных, четыре дальнемагистральных.
Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.
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Или за полгода до полетов в ЕС...?
в мау оптимисты...
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А цены на билеты у него космические!
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Сколько еще власть будет издеваться над 42 млн народом? в Братиславу из Киева с декабря лоукосты- 30 евро. Сколько этот рейс решил проблем для простых людей.
А у фирташа самой самолет. Так что МАУ - опускайте цены
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