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 Экономика, Общество
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Все про:авиация (1754) Коломойский (838) тарифы (1459) МАУ (39) лоукост (20)

 С сегодняшнего дня МАУ ввела low сost-тарифы на внутренние и международные рейсы

мау украины авиалинии международные

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 12 мая 2017 года ввела low сost-тарифы на внутренние и международные рейсы при условии оформления билетов за 10, 8 или шесть месяцев до вылета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент МАУ Юрий Мирошников на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

"Это не акция, это - от сегодня и на неопределенный период времени. Места ограничены - полмиллиона мест в год", - сообщил он.

По его словам, при условии бронирования билетов за 10 месяцев до полета, рейсы по Украине в одну сторону будут стоить 248 грн, на рейсы продолжительностью до 2 часов - 587 грн, на рейсы продолжительностью до 3 часов - 822 грн, на рейсы продолжительностью более 3 часов - 1087 грн.

Он уточнил, что суммарное количество дешевых билетов составит около 7-10% за рейс. В их стоимость входит только базовая услуга перевозки. Дополнительные услуги будут оплачиваться пассажирами отдельно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина работает над привлечением лоукостов в страну, - Порошенко

Как уточняется в пресс-релизе авиакомпании, такие цены действительны только в случае покупки билетов на сайте компании. При условии приобретения билетов через контактный центр или в собственных центрах продаж МАУ будет взиматься сервисный сбор $18.

МАУ является крупнейшей украинской авиакомпанией. Ее базовый аэропорт - ГМА "Борисполь". Авиакомпания по итогам 2016 года получила чистую прибыль в размере 387,885 млн грн по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) против чистого убытка 504,923 млн грн годом ранее.

Во флоте МАУ эксплуатируется 39 самолетов: 35 среднемагистральных, четыре дальнемагистральных.

Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.
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тарифы - отстой.. ручная кладь 7кг и покупка за ДЕСЯТЬ месяцев до вылета (Киев-Львов)? вообще без возможности сдачи обратно))
Или за полгода до полетов в ЕС...?

в мау оптимисты...
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....такие цены действительны только в случае покупки билетов на сайте компании. При условии приобретения билетов через контактный центр или в собственных центрах продаж МАУ будет взиматься сервисный сбор $18....
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Зато на международные рейсы за 10 месяцев цены очень вкусные. Как подарок на День Рождения например!
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Возможность конкуренции-настоящей. Конечно в среде гос-олигархической "экономики" это трудно, и так во всех полностью сферах, внутренние перевозки(маршрутки, авто-туры) вся энергетика, сфера "услуг" лекарства и тд... все меж "депутатами" и их хозяивами поделено, конечно эта капля в море , но хоть это и то хорошо.
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и это ещё лоукосты не зашли!!! дальше будем посмотреть
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Еще парочку лоукостиков "привести"в страну и вообще отлично будет.
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Молодец Коломойский! Кому должен- всех прощаю! И опять в герои.
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Какая конкуренция ??? Мау полностью забрал весь рынок.

А цены на билеты у него космические!
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что именно забрал? международные перелёты в основном их операторами, а в Запорожье и Днепр МоторСич летает
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Я думаю, что когда появятся реальные "лоу-костеры" на рынке, цена ещё посыпется...
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а ведь были нормальные билеты у МАУ. в 2013г билет на самолёт Киев-Симферополь стоил дешевле чем СВ, в Харьков тоже летал менее чем за 40 баксов (с учётом покупки билета за 10 дней, а не за 10 месяцев)
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Кто будет заказывать авиабилеты по Украине за 10-6 месяцев до вылета? Ну кроме контактных центров или собственных контактныйх центров продаж МАУ. Сейчас пробовал заказать билет на ноябрь- сайт еле дышит, а сервис бронирования онлайн не работает - звоните в контактный центр ))))
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додайте ще паливний та аеропртовий збір.. Не буде такої ціни. Дешевшае ТІЛЬКИ ТАРИФ.
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мау никогда не сделает что-либо, что будет радовать пассажиров. Они к этим 1087 (которые надо еще умножить на 2) приплюсуют столько всего, что это вообще никак не лоу-кост цена выйдет Причем билетов по такой цене будет штук 5 на весь салон и даже если вы будете на сайте их караулить, скорее всего, напишет, что они уже распроданы. Их хитрожопость непобедима.
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То что хитрожопые-факт.Сейчас у них цена,как у израильского лоукоста UP.Но условия чуть выгоднее и с багажом проще.Если будет дешевле,то хорошо-мне багаж не нужен,я с барсеткой летаю.Хавчик и вода тоже,пусть сами жрут.За 3 часа никто не умер с голоду.
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еда - то вообще вопрос последней важности. Но у них есть еще разная хрень, вроде топливных сборов, которые не заложены в этот базовый тариф. Если не ошибаюсь, оно потом отдельно досчитывается, когда начинаете билет оформлять
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аєропортові та паливні сбори - це дві третини вартісті квитка. Тому, в цілому квитки подешевшають на 15-20 вісотків.. Не багато, але вже хоть щось))
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Ну да, запланируй за 10 месяцев полет из Киева до Львова. Тарифы для отмазки, в стиле Коломойского.
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На каких идиотов это рассчитано? Этот билет невозможно вернуть, а за полгода с точностью до дня спланировать полёт - ЭТО БРЕД.
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Они занимаются МИМИКРИЕЙ- подделкой под лоукосты. Как бы показывая Кабмину- зачем приглашать западные лоукосты, когда есть МАУ. Привыкли дурить народ.
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МАУ - монополист фактически. Он не пускает нормальные лоукосты в Украину путем интриг . Почему у меня друзья могут из Германии за копейки прилететь в Венецию ? Почему украинцев грабят бешеными ценами? Зарплата в Германии к примеру 1500 евро. Билет лоукоста гдето 30 евро. Заплата украинцев- ???? Лоукостов во все топовые города ЕС почти нет!!!
Сколько еще власть будет издеваться над 42 млн народом? в Братиславу из Киева с декабря лоукосты- 30 евро. Сколько этот рейс решил проблем для простых людей.
А у фирташа самой самолет. Так что МАУ - опускайте цены
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаС сегодняшнего дня МАУ ввела low сost-тарифы на внутренние и международные рейсы
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