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 Политика Украины
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 США поддерживают "нормандский формат", но не становятся его частью, - Пристайко

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что речь не идет о непосредственном участии США в переговорах сторон в "нормандском формате" (Германия, Франция, Украина, Россия) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, но американская сторона настаивает на выполнении Россией Минских соглашений.

"Они (американская сторона. - Ред.) сказали, что поддерживают усилия немецких и французских коллег, но не становятся частью "нормандского формата" - это четыре страны. Не все обязательно должны стать частью "нормандского формата", есть разные форматы, которые позволяют нам решать наши вопросы", - сказал В.Пристайко "Интерфакс-Украина" в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

При этом он подчеркнул важность участия в переговорном процессе России. "Если в наилучшем формате с американцами не будет России, это не будет иметь значения для решения нашей проблемы", - отметил замминистра.

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В.Пристайко также подчеркнул, что американская сторона активно настаивает на выполнении Россией своих обязательств по Минским договоренностям.

"Несмотря на то, что американская сторона активно ищет возможности сблизиться с Россией в решении других вопросов, было заявлено очень четко, что санкции, которые существуют сейчас по отношению к России, не будут сняты до решения вопроса - Россия должна выполнить свои обязательства согласно Минским соглашениям", - рассказал В.Пристайко.


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Вот это зрада, а как же пилить миллиардные бюджеты каждый год на латания ям?!?

В Нидерландах разработали самовосстанавливающийся асфальт 12 мая в 11:52
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если хуйло не устраивает страна, значит эта страна не войдет.
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"По многим признакам это время наступило в 2017 году. Небополитики полагают, что формой преображения станет Новая Орда, как семья народов не западных цивилизаций - наследников Единого государства Чингисхана и Социалистического лагеря Сталина. Имя Новой Орды - Евразийский Союз." - чумной материалец...- О грядущей победе евразийства. Глобальные вызовы человечеству и пути их преодоления
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Трудно с таким предположением не согласиться, живя на Западе. Они тут зажирели и полностью растеряли инстинкт самосохранения нации. Ничто, кроме пресловутых "западных ценностей" (геев и т.п.) народ не объединяет. Даже религия превратилась в ничто. Народ здесь боится конфликтов, пытается уйти от них любыми путями. Потому более настырные нации с Востока, ведомые идейными и религиозными импульсами, подъедают западную культуру и западные территории пядь за пядью. На моих глазах Норвегия "почернела" за пару десятилетий, обзавелась мечетями и большими гетто в столице. Поэтому неслучайно РФ развивает евроазиатскую идею, сближается с Турцией, в нормальных отношениях с большинством исламских стран. Дальновидно. А Запад идет за американцами, которых на Востоке ненавидят.
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Пользуясь случаем- делайте предложения на форуме цензора, самое большое наказание- ну забанят малеха...Счастье того стоит
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Олег Пономарь
1 ч ·

Навеяно безвизом. Как я вижу? Где мы есть?
600-летняя борьба Украины за независимость от России не могла не дать свои плоды. Каждая жертва, каждый герой, каждая битва и каждая победа за эти шесть веков сеяли зерна, которые должны были прорасти. Каждый поэт, каждый певец, каждый наш Мазепа или Чорновил сеяли зерна, которые должны были прорасти. И они проросли.

Но сам переход из лагеря "русского мира", из лагеря тьмы в лагерь западной Цивилизации не проходил постепенно. Он произошел резко, в виде прыжка, когда Майдан изгнал российского наместника и к власти пришли про-европейские и про-атлантические силы.

Я вижу это так. Помните как из Восточного Берлина (до возведения стены) немцы перепрыгивали белую черту и оказывались на территории Западного Берлина? На территории Свободы? Вот точно также произошло и с Украиной во время Майдана.

А дальше началось самое интересное. Ноги и туловище Украины стоят на территории Свободы и за одну руку нас держат и тянут наши западные союзники, но часть руки, за которую нас держит и тянет Россия, еще находится с другой стороны над этой белой чертой. России помогают в Украине ее агенты влияния и наши полезные идиоты, а также адепты русского мира и СССР.

И сейчас нам нужно вырвать свою кисть руки из недоимперии и мы начинаем строить нашу стену.
Безвиз - это первый большой бетонный блок.
Второй будет - Ассоциация с ЕС.
Третий - вступление в НАТО.

Пару слов про безвиз еще.
Кроме того, что это большой символический и ментальный знак выхода из недоимперии, есть еще один очень важный момент, про который никто не говорит. Это - момент престижа. Момент брендирования Украины и момент капитализации Украины. Страна, граждане которой могут путешествовать по миру без виз, сразу повышает свой престиж и свою капитализацию в мире. Моментально и на несколько порядков. Возрастает цена украинского паспорта и украинского гражданства, возрастает цена недвижимости и так далее. Стоимость Украины, как бренда, возрастает сразу на несколько порядков.

Вот такие мысли про безвиз.
Нам предстоит еще нелегкий путь, но - дорогу осилит идущий.
Мне писали в личку несколько человек, что и моя заслуга есть в предоставлении безвиза Украине. Я очень благодарен за такую оценку и очень рад, если это так.
Спасибо за внимание.
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для окончания кровопролития в Украине в переговорах обьязательно должны брать участие гаранты территориальной целостности в Будапеште-США.и для продолжения кровопролития, и потери территорий, Украиной, на которой создаются, и есть планы еще создать террористические образования,контролируемые рашистом- в переговорном процессе обьязательно должы брать участие нарушители гарантий территориальной целостности и оккупации Украины -рашисты...не участие в переговорах США , и участие в переговорах ,как гаранта,оккупанта украинской территории, указывает на то,что украинская власть работает по команде и планам рашиста...оставляя Украину под его влиянием ..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША поддерживают "нормандский формат", но не становятся его частью, - Пристайко
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