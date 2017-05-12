 США поддерживают "нормандский формат", но не становятся его частью, - Пристайко

"Они (американская сторона. - Ред.) сказали, что поддерживают усилия немецких и французских коллег, но не становятся частью "нормандского формата" - это четыре страны. Не все обязательно должны стать частью "нормандского формата", есть разные форматы, которые позволяют нам решать наши вопросы", - сказал В.Пристайко "Интерфакс-Украина" в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
При этом он подчеркнул важность участия в переговорном процессе России. "Если в наилучшем формате с американцами не будет России, это не будет иметь значения для решения нашей проблемы", - отметил замминистра.
В.Пристайко также подчеркнул, что американская сторона активно настаивает на выполнении Россией своих обязательств по Минским договоренностям.
"Несмотря на то, что американская сторона активно ищет возможности сблизиться с Россией в решении других вопросов, было заявлено очень четко, что санкции, которые существуют сейчас по отношению к России, не будут сняты до решения вопроса - Россия должна выполнить свои обязательства согласно Минским соглашениям", - рассказал В.Пристайко.
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Олег Пономарь
1 ч ·
Навеяно безвизом. Как я вижу? Где мы есть?
600-летняя борьба Украины за независимость от России не могла не дать свои плоды. Каждая жертва, каждый герой, каждая битва и каждая победа за эти шесть веков сеяли зерна, которые должны были прорасти. Каждый поэт, каждый певец, каждый наш Мазепа или Чорновил сеяли зерна, которые должны были прорасти. И они проросли.
Но сам переход из лагеря "русского мира", из лагеря тьмы в лагерь западной Цивилизации не проходил постепенно. Он произошел резко, в виде прыжка, когда Майдан изгнал российского наместника и к власти пришли про-европейские и про-атлантические силы.
Я вижу это так. Помните как из Восточного Берлина (до возведения стены) немцы перепрыгивали белую черту и оказывались на территории Западного Берлина? На территории Свободы? Вот точно также произошло и с Украиной во время Майдана.
А дальше началось самое интересное. Ноги и туловище Украины стоят на территории Свободы и за одну руку нас держат и тянут наши западные союзники, но часть руки, за которую нас держит и тянет Россия, еще находится с другой стороны над этой белой чертой. России помогают в Украине ее агенты влияния и наши полезные идиоты, а также адепты русского мира и СССР.
И сейчас нам нужно вырвать свою кисть руки из недоимперии и мы начинаем строить нашу стену.
Безвиз - это первый большой бетонный блок.
Второй будет - Ассоциация с ЕС.
Третий - вступление в НАТО.
Пару слов про безвиз еще.
Кроме того, что это большой символический и ментальный знак выхода из недоимперии, есть еще один очень важный момент, про который никто не говорит. Это - момент престижа. Момент брендирования Украины и момент капитализации Украины. Страна, граждане которой могут путешествовать по миру без виз, сразу повышает свой престиж и свою капитализацию в мире. Моментально и на несколько порядков. Возрастает цена украинского паспорта и украинского гражданства, возрастает цена недвижимости и так далее. Стоимость Украины, как бренда, возрастает сразу на несколько порядков.
Вот такие мысли про безвиз.
Нам предстоит еще нелегкий путь, но - дорогу осилит идущий.
Мне писали в личку несколько человек, что и моя заслуга есть в предоставлении безвиза Украине. Я очень благодарен за такую оценку и очень рад, если это так.
Спасибо за внимание.
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