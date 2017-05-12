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 Российские офицеры пытаются сбежать с Донбасса в Сирию, - ГУР

армия рф

Российские военнослужащие направляются на службу в Сирию с целью избежать дальнейшего участия в боях на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.

"Офицеры соединений и частей 1 АК ВС РФ пытаются избежать дальнейшего прохождения службы на временно оккупированных территориях Украины путем перевода в подразделения, которые направляются для участия в боевых действиях на территории Сирии", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики направили на передовую задействованную в "военных парадах" российскую военную технику, - ГУР

Также в ГУР сообщили, что из-за недовольства условиями прохождения службы, уровнем и задержками денежных выплат и нарастающих противоречий между российскими военными и боевиками из числа местного населения российские офицеры ищут возможности для перевода в другие соединения Вооруженных сил России, самовольно оставляют места прохождения службы и совершают самоубийства.

Напомним, в течение майских праздников 2 боевика самопровозглашенной "ЛНР" совершили самоубийство.
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Но только не объяснили, даже если это постановка, почему голову отрезают именно российскому офицеру?
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Пусть сьездят туда, проверят на месте. Волшебный пендель им всем насовсем.
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яндекс переводчик рулит. хватит херню разгонять.
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Этот фейк еще вчера опровергли. У этой дуры вообще нет аккаунта вконтакте так что убери эту муть...
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Савченко - це хіба не та паскуда, що співає з голосу Медведчука, одного з вілкулівських кураторів, яка пропонує "знищення українського олігархату" руками білого та пухнастого )(уйла?
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Это не летчица, была в 2014г бойцом Айдара, но успешно была послана, с вязи с тем, что достала своими интригами каждого. Дальше перевелась (решили в батальоне бес скандала по человечески), что и как попала в плен, информации особо нет.
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Да, Шойгу им сказал, что иметь отрезанную голову - круто. И дети будут хвастаться:"А у твоего папки есть отрезанная голова? А у нашего есть! Вчера мамке прислали из Сирии"
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Две прислали. Папкину и ту, что рядом валялась. Оптом дешевле.
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минстець жжОт
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А тут один саня, признавшийся в своих кровавых руках утверждал, что их там нет.
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це погано, адже чим більше кацапів в Сірії, тим меньше добрива на землях добабви!
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А як же луганда, вона що, не така "скрєпна".
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))) точно образив луганду, треба було писати лугандон, тоді не виникало питань!
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А вам иллюстрация к победному отчету Климкина о встрече с Трампом. Хотя видать лошадь больше мозги вправила рыжевласому... Впервые США участвовали в воздушных ударах в прямой поддержке Башара Асада - перевод с оригинала
https://www.superstation95.com/index.php/world/3853 - Цирк с конями...
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На mail.ru и не такое проиллюстрируют. Фильтровать источники желательно.
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Трамп приказал жить мирно, войска можно распускать
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Давай рюзьге, мы твой башка немножко резать будем!
Российские офицеры пытаются сбежать с Донбасса в Сирию, - ГУР - Цензор.НЕТ 9784
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Нове діагностичне обладнання для 65-го мобільного шпиталю. Відео https://www.youtube.com/watch?v=Jio385VrCpk
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Наши мабуть насыпают им нехило.Раз уж для них Сирия,раем кажется
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вас так или иначе найдет пуля если не бандеровца,то игиловца
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на берлин о-пта ! и так каждый год только не доезжают из-за большой дозы бояры
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В Сирии рассейских офицеров просто режут как свиней, Но это всё ерунда, по сравнению с тем, что с ними происходит в Украине. Здесь их могут взять в плен, после чего - отправить домой. Вот тут-то и начнётся самое страшное...
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Томагавки им мало, ещё хотят Украинские Секиры попробовать на себе.
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Рфии ведь не нужно ломать голову насчет поставок электроэнергии, воды и заплат с пенсиями на оккупированную территорию. Пэтя за наш счет все сам решает эти проблемы паРашки.
Вы можете спокойно накапливать силы, партнеры!
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Видео с места вооруженного нападения на пост ДПС в Ингушетии

В результате происшествии один полицейский был ранен, двое нападавших ликвидированы ответным огнем.

В Ингушетии устанавливаются обстоятельства произошедшего в Малгобекском районе нападения на пост ДПС. В ночь на 12 мая двое злоумышленников напали на контрольно-заградительный пост полиции.
В результате происшествия получил ранения один сотрудник полиции, давое нападавших ответным огнем были ликвидированы.
"Сегодня ночью в Республике Ингушетия в Малгобекском районе из автоматического оружия и гранатометов неизвестные обстреляли контрольно-заградительный пост полиции. Ответным огнём двое нападавших были уничтожены", - сообщили в МВД.
Официальный представитель ведомства Ирина Волк отметила, что сразу после получения сообщения о нападении был введен план "Сирена".
По факту обстрела поста полиции в Малгобекском районе было возбуждено уголовное дело. Как сообщили в СК, уголовное дело заведено по статьям "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа" и "Незаконный оборот оружия" УК РФ.
Отмечается, что на месте происшествия следователями-криминалистами обнаружены и изъяты пусковая установка от РПГ, более 380 патронов и 180 гильз калибра 5,45 миллиметра, два автомата Калашникова калибра 5,45 миллиметра.
Правоохранители также принимают необходимые меры для установления личностей возможных соучастников нападения.
Ранее сообщалось, что личности уничтоженных бандитов были установлены.
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Дома у них тоже надувные ?.Может и Кремль надувной есть.? Во всяком случае кремлевский житель точно из надувных.
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Ukr_Che‏ @Ukr_Che 2 ч.2 часа назад
Знаем мы эти "силы самообороны". Видели в августе 14

РИА Новости‏Подлинная учетная запись @rianru

Силы самообороны сирийских курдов вывесили российские флаги на границе с Турцией https://ria.ru/syria/20170512/1494150148.html …

Российские офицеры пытаются сбежать с Донбасса в Сирию, - ГУР - Цензор.НЕТ 3683
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Российской мерзоте все равно где убивать людей - что в Сирии, что в Украине.
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Украинские Секиры не хотят пробовать, тока ТОМАГАВКИ им подавай.
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там больше шансов выжить, и больше шансов денег нарубатьнамародёритьнаграбить
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Совершенно верно. Контроля нет, можно и по безобразничать.
Как своё время в Афганистане, 1,5 миллион мирных жителей афганцев уничтожили, около 3 миллион беженцы.
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все просто - массовое бегство и гибель мирняка открывает огромные возможности для мародеров.
Вот за этим и прутся кацапские офицуцеры. В залупинсках кредиты надо отдавать...
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И так все 350 лет. Одна УГОЛОВЩИНА. Больше не чем хвалится.
Тот же сатрап СУВОРОВ, ещё тот Вурдалак был.
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МС Перекись‏ @MC_Perekis 14 ч.14 часов назад
Опа.. Ватный знакомый из Севаса в скайпе заявил, что он теперь за Украину и отец его уже тоже и скоро приедет за паспортом для безвиза
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Да хватит лабуду гнать. Единичный случай выдается за повсеместное явление, а вата и ведется.
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Орді потрібен форпост на березі Середземного моря, адже їх кораблі і субмарини не можуть далеко від берега відходити.
З Турцією не вийшло , мають ьнадію вийде у Сирії.
Недарма вони увесь час підтримували курдів.
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Ересь. Никаких надежд. А курды их в упор не видят.
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Ого как наши их долбят, что даже отрезанные головы не пугают.
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процесс обмена верительными грамотами проходил в кафе "Ветерок"?
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Я думаю шо зашквар кацапів в лугандоні значно страшніший ніж відрізана голова в Сирії - тим більше ІГІЛ своя карманна організація.
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бежать оттуда, где надо подохнуть за подлость и туда, где за подлость придется подохнуть - бесполезно. Бегите лучше туда, откуда направили на подлость и покончите с подлостью.
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Они не видели это видео.
Ну куда податься бедному российскому офицеру, везде его убивают, прямо хоть из дома не выходи...
Российские офицеры пытаются сбежать с Донбасса в Сирию, - ГУР - Цензор.НЕТ 2803
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У них свое только мокшанское болото, остальное все награбленное.
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Да исполнится желание российских офицеов - пусть их всех переведут в Сирию и пусть им там всем бошки поотрезают.
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Там они друг друга убивают. Все сирийцы и часть африки обживают европу
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$2 млрд потратила Москва в 2016-м г. на своих террористов на Донбассе
В этом году военный преступник Путин поставил задачу сократить расходы за счет отжима украинских предприятий


Российские офицеры пытаются сбежать с Донбасса в Сирию, - ГУР - Цензор.НЕТ 8676

Человек по фамилии Курченко используется российскими властями как прокладка в рамках преступной национализации на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом рассказывается в большом спецпроекте LIGA.net, посвященном трехлетию русско-украинской войны "Война 2017".

"Россия не собирается уходить из Донецка и Луганска. Она, наоборот, интегрируется туда все глубже. Сейчас, говорит первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко, там продолжается рейдерство и воровство предприятий - то, что россияне и их ставленники на Донбассе называют "национализацией", - сказано в материале.

"Местное население грабят и лишают работы, создаются предпосылки для тяжелейших гуманитарных проблем, увеличиваются угрозы техногенных и экологических катастроф. Оккупанты разрушают инфраструктуру и возможности для нормальной работы и жизни", - говорит вице-спикер Рады.

По версии собеседников в окружении президента Петра Порошенко, россияне устроили так называемую "национализацию" на оккупированных районах Донбасса с одной целью. Путин, по их словам, ищет пути снижения расходов на содержание террористических анклавов в Донецке и Луганске. "По данным наших аналитиков, только за 2016-й год россияне потратили на Донбасс порядка $2 миллиардов. Это в целом на все. Сейчас их цель - если не сделать эти территории окупаемыми, то хотя бы снизить расходы", - утверждает собеседник LIGA.net в АП.

По мнению Банковой, в результате блокады Донбасса и последовавшей за этим "национализации", россияне смогут снизить затраты на войну до $1 миллиарда в год в результате передела собственности, уплаты налогов на РФ и перенаправления экспорта с захваченных предприятий. С другой стороны, практически все захваченные россиянами предприятия - прямые конкуренты заводов, существующих на России. Скорее всего, что для украденных заводов "национализация" в итоге закончится банкротством и превращением в металлолом.

За "национализацию" на Донбассе, по данным собеседников, отвечает силовое крыло Путина - люди из орбиты главы ФСБ Александра Бортникова, на которого Западом наложены санкции. Подчиненные и связанные с ним силовики, по данным источников LIGA.net, контролируют подставное лицо по фамилии Курченко. "Самого Курченко никогда не было и нет как самостоятельной фигуры. Как и прежде, он просто тряпичная кукла. Поскольку выбора ему никто не оставляет, то через него налаживают схемы поставки сырья и продукции с оккупированных территорий Донбасса на Россию. Один из примеров такого контроля - Харцызский трубный завод", - говорит источник в АП.

Кроме того, рассказывая о ситуации на оккупированных территориях, в окружении президента объяснили и решение россиян и их людей из террористических организаций ДНР и ЛНР выдавить Рината Ахметова с Донбасса и запретить ему поставки гуманитарной помощи гражданским на оккупированной территории. "На Ахметова давили напрямую из Кремля из-за его поддержки политических партий в Украине. Говорили: хочешь кому-то платить - плати Оппозиционному блоку, а лучше вообще не лезь в политику", - утверждают собеседники.

Российские офицеры пытаются сбежать с Донбасса в Сирию, - ГУР - Цензор.НЕТ 1420

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