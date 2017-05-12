 Российские офицеры пытаются сбежать с Донбасса в Сирию, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.
"Офицеры соединений и частей 1 АК ВС РФ пытаются избежать дальнейшего прохождения службы на временно оккупированных территориях Украины путем перевода в подразделения, которые направляются для участия в боевых действиях на территории Сирии", - говорится в сообщении.
Также в ГУР сообщили, что из-за недовольства условиями прохождения службы, уровнем и задержками денежных выплат и нарастающих противоречий между российскими военными и боевиками из числа местного населения российские офицеры ищут возможности для перевода в другие соединения Вооруженных сил России, самовольно оставляют места прохождения службы и совершают самоубийства.
Напомним, в течение майских праздников 2 боевика самопровозглашенной "ЛНР" совершили самоубийство.
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https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201705111900-81aa.htm
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Похолодало?
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https://www.superstation95.com/index.php/world/3853 - Цирк с конями...
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Вы можете спокойно накапливать силы, партнеры!
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В результате происшествии один полицейский был ранен, двое нападавших ликвидированы ответным огнем.
В Ингушетии устанавливаются обстоятельства произошедшего в Малгобекском районе нападения на пост ДПС. В ночь на 12 мая двое злоумышленников напали на контрольно-заградительный пост полиции.
В результате происшествия получил ранения один сотрудник полиции, давое нападавших ответным огнем были ликвидированы.
"Сегодня ночью в Республике Ингушетия в Малгобекском районе из автоматического оружия и гранатометов неизвестные обстреляли контрольно-заградительный пост полиции. Ответным огнём двое нападавших были уничтожены", - сообщили в МВД.
Официальный представитель ведомства Ирина Волк отметила, что сразу после получения сообщения о нападении был введен план "Сирена".
По факту обстрела поста полиции в Малгобекском районе было возбуждено уголовное дело. Как сообщили в СК, уголовное дело заведено по статьям "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа" и "Незаконный оборот оружия" УК РФ.
Отмечается, что на месте происшествия следователями-криминалистами обнаружены и изъяты пусковая установка от РПГ, более 380 патронов и 180 гильз калибра 5,45 миллиметра, два автомата Калашникова калибра 5,45 миллиметра.
Правоохранители также принимают необходимые меры для установления личностей возможных соучастников нападения.
Ранее сообщалось, что личности уничтоженных бандитов были установлены.
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Знаем мы эти "силы самообороны". Видели в августе 14
РИА НовостиПодлинная учетная запись @rianru
Силы самообороны сирийских курдов вывесили российские флаги на границе с Турцией https://ria.ru/syria/20170512/1494150148.html …
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Как своё время в Афганистане, 1,5 миллион мирных жителей афганцев уничтожили, около 3 миллион беженцы.
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Вот за этим и прутся кацапские офицуцеры. В залупинсках кредиты надо отдавать...
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Тот же сатрап СУВОРОВ, ещё тот Вурдалак был.
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Опа.. Ватный знакомый из Севаса в скайпе заявил, что он теперь за Украину и отец его уже тоже и скоро приедет за паспортом для безвиза
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Поздно
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З Турцією не вийшло , мають ьнадію вийде у Сирії.
Недарма вони увесь час підтримували курдів.
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ДНР и Южная Осетия установили дипломатические отношения: http://life.ru/1006968
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Ну куда податься бедному российскому офицеру, везде его убивают, прямо хоть из дома не выходи...
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В этом году военный преступник Путин поставил задачу сократить расходы за счет отжима украинских предприятий
Человек по фамилии Курченко используется российскими властями как прокладка в рамках преступной национализации на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом рассказывается в большом спецпроекте LIGA.net, посвященном трехлетию русско-украинской войны "Война 2017".
"Россия не собирается уходить из Донецка и Луганска. Она, наоборот, интегрируется туда все глубже. Сейчас, говорит первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко, там продолжается рейдерство и воровство предприятий - то, что россияне и их ставленники на Донбассе называют "национализацией", - сказано в материале.
"Местное население грабят и лишают работы, создаются предпосылки для тяжелейших гуманитарных проблем, увеличиваются угрозы техногенных и экологических катастроф. Оккупанты разрушают инфраструктуру и возможности для нормальной работы и жизни", - говорит вице-спикер Рады.
По версии собеседников в окружении президента Петра Порошенко, россияне устроили так называемую "национализацию" на оккупированных районах Донбасса с одной целью. Путин, по их словам, ищет пути снижения расходов на содержание террористических анклавов в Донецке и Луганске. "По данным наших аналитиков, только за 2016-й год россияне потратили на Донбасс порядка $2 миллиардов. Это в целом на все. Сейчас их цель - если не сделать эти территории окупаемыми, то хотя бы снизить расходы", - утверждает собеседник LIGA.net в АП.
По мнению Банковой, в результате блокады Донбасса и последовавшей за этим "национализации", россияне смогут снизить затраты на войну до $1 миллиарда в год в результате передела собственности, уплаты налогов на РФ и перенаправления экспорта с захваченных предприятий. С другой стороны, практически все захваченные россиянами предприятия - прямые конкуренты заводов, существующих на России. Скорее всего, что для украденных заводов "национализация" в итоге закончится банкротством и превращением в металлолом.
За "национализацию" на Донбассе, по данным собеседников, отвечает силовое крыло Путина - люди из орбиты главы ФСБ Александра Бортникова, на которого Западом наложены санкции. Подчиненные и связанные с ним силовики, по данным источников LIGA.net, контролируют подставное лицо по фамилии Курченко. "Самого Курченко никогда не было и нет как самостоятельной фигуры. Как и прежде, он просто тряпичная кукла. Поскольку выбора ему никто не оставляет, то через него налаживают схемы поставки сырья и продукции с оккупированных территорий Донбасса на Россию. Один из примеров такого контроля - Харцызский трубный завод", - говорит источник в АП.
Кроме того, рассказывая о ситуации на оккупированных территориях, в окружении президента объяснили и решение россиян и их людей из террористических организаций ДНР и ЛНР выдавить Рината Ахметова с Донбасса и запретить ему поставки гуманитарной помощи гражданским на оккупированной территории. "На Ахметова давили напрямую из Кремля из-за его поддержки политических партий в Украине. Говорили: хочешь кому-то платить - плати Оппозиционному блоку, а лучше вообще не лезь в политику", - утверждают собеседники.
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